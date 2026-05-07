Άδωνις: Κάποιοι θα έφταναν ως τη Σελήνη για να μην έρθουν – Ευθεία βολή για υπουργούς

Παρόλα αυτά ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις

Κώστας Τσιτούνας

Άδωνις: Κάποιοι θα έφταναν ως τη Σελήνη για να μην έρθουν – Ευθεία βολή για υπουργούς

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ΚΟ της ΝΔ

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης ότι αποφεύουν τη δημόσια παρουσία και δεν συμμετέ ενεργά.
  • Ο Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη για ομαδική προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι όλοι πρέπει να «ιδρώνουν τη φανέλα».
  • Αφησε αιχμές ειδικά για τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, αναφέροντας ότι αποφεύγει να μιλήσει δημόσια.
  • Παρά τις εντάσεις, ο υπουργός εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της κυβέρνησης και τα θετικά δημοσκοπικά στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία.
  • Αντιτίθεται σε συνταγματικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, θεωρώντας ότι θα αποδυναμώσει την κυβερνητική σταθερότητα.
Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην παρέμβασή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, άφησε αιχμές για τη στάση ορισμένων μελών της κυβέρνησης κατά την τοποθέτησή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα» και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετές αναφορές του υπουργού Υγείας φωτογραφίζουν τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, λέγοντας μάλιστα ότι «κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη Σελήνη για να μην βγει να μιλήσει».

Στην ομιλία του, ξεχώρισε τρεις κατηγορίες υπουργών: εκείνους που αποφεύγουν εντελώς τις δημόσιες τοποθετήσεις, όσους παρεμβαίνουν σε κάθε θέμα και εκείνους που εμφανίζονται μόνο με αυστηρά προκαθορισμένη ατζέντα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν είμαστε ομάδα, πρέπει όλοι μαζί να ιδρώνουμε τη φανέλα».

Αστειευόμενος σχολίασε επίσης ότι «επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο λόγω εμφύτευσης, μιλάω πιο άνετα», επαναλαμβάνοντας ότι δεν συμμετέχουν όλοι με τον ίδιο ζήλο στην πολιτική μάχη.

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για άλλους συναδέλφους του σημειώνοντας ότι ορισμένοι υπουργοί «βρίσκουν χρόνο να πηγαίνουν εκεί όπου μας ασκούν κριτική, αλλά όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Παρόλα αυτά ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία είναι θετικά και ότι το κυβερνών κόμμα μπορεί να πετύχει ακόμη υψηλά ποσοστά. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη να μην επηρεάζονται από το κλίμα που —όπως είπε— καλλιεργεί η αντιπολίτευση και μέρος των μέσων ενημέρωσης.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο, υποστήριξε ότι οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις υλοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιπλέον, εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενο συνταγματικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω ας τον σκότωνε» -Τα λόγια του χαροκαμένου πατέρα του Νικήτα και η προφητική φράση της μητέρας

16:05WHAT THE FACT

Η υποθαλάσσια σήραγγα μήκους 5 χλμ που ενώνει δύο ηπείρους: Αντέχει ακόμα και μεγα-σεισμούς

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στο Newsbomb για εκλογές: Θα τρίβουμε τα μάτια μας με το αποτέλεσμα, όπως και το 2023

15:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Οργιώδεις μεθοδεύσεις που αποκαλύπτουν στυγερή δολοφονία του Σήφη καταγέλλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

15:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Καταδικάσθηκαν σε θάνατο δύο πρώην υπουργοί άμυνας για διαφθορά - Κατασχέθηκε η περιουσία τους

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για Κοβέσι: Αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

15:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Ποια είναι τα 238 σχολεία που ανακαινίζονται με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

15:35WHAT THE FACT

Η απίστευτη ανακοίνωση στη μέση μιας πτήσης: «Κυρίες και κύριοι, και οι τέσσερις κινητήρες έχουν σταματήσει»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Έπιασαν δόκιμους δημοτικούς αστυνομικούς να καπνίζουν χασίς στην Σχολή τους

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Μοσχούρη: Βαρύ κατηγορητήριο - Για εννέα κακουργήματα διώκονται οι συλληφθέντες

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο είναι το επίδομα ανεργίας από τον Απρίλιο του 2026 - Μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή κι ο ανήλικος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ - Προφυλακίστηκαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρός 62χρονος στον Λούρο - Βρέθηκε δίπλα του καραμπίνα

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινάει αύριο το Athens Street Food Festival στο Αμαξοστάσιο!

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: Κάποιοι θα έφταναν ως τη Σελήνη για να μην έρθουν – Ευθεία βολή για υπουργούς εν τη απουσία Δένδια

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του να πυροβολεί από το μπαλκόνι και τον τραβούσε βίντεο

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα με τίτλο: «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Προσωποποίηση τακτικισμού και τυχοδιωκτισμού η ομιλία Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήστρατος και σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δολοφόνου του

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Μοσχούρη: Βαρύ κατηγορητήριο - Για εννέα κακουργήματα διώκονται οι συλληφθέντες

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αποστροφή Άδωνι για υπουργούς που «δεν ιδρώνουν τη φανέλα» και η απουσία Δένδια: Τα παράπονα των βουλευτών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και το περιστατικό που ενόχλησε τον πρωθυπουργό

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρός 62χρονος στον Λούρο - Βρέθηκε δίπλα του καραμπίνα

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

14:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του να πυροβολεί από το μπαλκόνι και τον τραβούσε βίντεο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Έπιασαν δόκιμους δημοτικούς αστυνομικούς να καπνίζουν χασίς στην Σχολή τους

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος που είχε ατύχημα με πατίνι -Διακομίζεται στο Αγλαΐα Κυριακού

15:35WHAT THE FACT

Η απίστευτη ανακοίνωση στη μέση μιας πτήσης: «Κυρίες και κύριοι, και οι τέσσερις κινητήρες έχουν σταματήσει»

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ