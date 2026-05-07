Άδωνις: Κάποιοι θα έφταναν ως τη Σελήνη για να μην έρθουν – Ευθεία βολή για υπουργούς

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης ότι αποφεύουν τη δημόσια παρουσία και δεν συμμετέ ενεργά.

Ο Γεωργιάδης υπογράμμισε την ανάγκη για ομαδική προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι όλοι πρέπει να «ιδρώνουν τη φανέλα».

Αφησε αιχμές ειδικά για τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, αναφέροντας ότι αποφεύγει να μιλήσει δημόσια.

Παρά τις εντάσεις, ο υπουργός εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της κυβέρνησης και τα θετικά δημοσκοπικά στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία.

Αντιτίθεται σε συνταγματικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, θεωρώντας ότι θα αποδυναμώσει την κυβερνητική σταθερότητα. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην παρέμβασή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, άφησε αιχμές για τη στάση ορισμένων μελών της κυβέρνησης κατά την τοποθέτησή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα» και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετές αναφορές του υπουργού Υγείας φωτογραφίζουν τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, λέγοντας μάλιστα ότι «κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη Σελήνη για να μην βγει να μιλήσει».

Στην ομιλία του, ξεχώρισε τρεις κατηγορίες υπουργών: εκείνους που αποφεύγουν εντελώς τις δημόσιες τοποθετήσεις, όσους παρεμβαίνουν σε κάθε θέμα και εκείνους που εμφανίζονται μόνο με αυστηρά προκαθορισμένη ατζέντα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν είμαστε ομάδα, πρέπει όλοι μαζί να ιδρώνουμε τη φανέλα».

Αστειευόμενος σχολίασε επίσης ότι «επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο λόγω εμφύτευσης, μιλάω πιο άνετα», επαναλαμβάνοντας ότι δεν συμμετέχουν όλοι με τον ίδιο ζήλο στην πολιτική μάχη.

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για άλλους συναδέλφους του σημειώνοντας ότι ορισμένοι υπουργοί «βρίσκουν χρόνο να πηγαίνουν εκεί όπου μας ασκούν κριτική, αλλά όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Παρόλα αυτά ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία είναι θετικά και ότι το κυβερνών κόμμα μπορεί να πετύχει ακόμη υψηλά ποσοστά. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη να μην επηρεάζονται από το κλίμα που —όπως είπε— καλλιεργεί η αντιπολίτευση και μέρος των μέσων ενημέρωσης.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο, υποστήριξε ότι οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις υλοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη θητεία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιπλέον, εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενο συνταγματικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

