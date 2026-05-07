Μητσοτάκης μετά την ΚΟ: Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν

Snapshot Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα με 43 βουλευτές να εκφράζουν απόψεις, παράπονα και προτάσεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι διαψεύστηκαν οι προβλέψεις περί συγκρούσεων, καθώς οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς.

Συζητήθηκαν θέματα όπως η ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή, η εκλογική νομοθεσία και το ενδεχόμενο ενιαίου ψηφοδελτίου, με προγραμματισμένη νέα συνεδρίαση για τον Ιούλιο.

Ο Μητσοτάκης αναγνώρισε βελτιώσεις στο επιτελικό κράτος και υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα και ενεργή στήριξη του κυβερνητικού έργου.

Επισήμανε την ύπαρξη μιας σιωπηλής πλειοψηφίας που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και χαρακτήρισε την οικονομία ως το κρίσιμο πεδίο για την επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές.

Σε εποικοδομητικό κλίμα διεξήχθη για περισσότερες από 6 ώρες η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την ΚΟ πραγματοποιήθηκε μια παραγωγική συζήτηση με τους βουλευτές – 43 συνολικά – που πήραν το λόγο, να διατυπώνουν ανοιχτά τις απόψεις τους, τα παράπονα και τις προτάσεις τους.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε πως «διαψεύσθηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν» ,για να συμπληρώσει λέγοντας πως «οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση – αποτελεί κατάκτηση για την κυβέρνησή μας».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο της ΚΟ:

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για την πολύ ουσιαστική συζήτηση, Χαίρομαι γιατί χαίρομαι μετά από 6 ώρες, είδα παραπάνω από τους μισούς βουλευτές με διάθεση πολύ ενεργή για αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε. Θα ήθελα να προγραμματίσουμε και μια συνεδρίαση για τον Ιούλιο, προκειμένου να συζητήσουμε προτάσεις και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα ακούσαμε πολλές προτάσεις κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα και να λάβουμε υπόψιν τους δικούς σας προβληματισμούς και προτάσεις.

Ως προς τον τόνο και τον κλίμα χαίρομαι που διαψεύτηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν. Οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς, κάτι που θα περίμενε κανείς από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που έχει δώσει και έχει κερδίσει μεγάλες μάχες.

Ως βουλευτής, όταν ασκούσα και εγώ εποικοδομητική κριτική, δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα, ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης, η ίδια λογική ισχύει και σήμερα κάτι που το επιβεβαιώσαμε με ένα τρόπο πολύ ουσιαστικό.

Για την περίπτωση να έχουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο, είναι κάτι που συζητούμε στο υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει τρόπος να γίνει, είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να μας πάει μπροστά. Αν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε σημειακές αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία.

Ως προς τα επιμέρους άρθρα που τέθηκαν προς συζήτηση και για τα οποία υπήρξε σχολιασμός σε συνέχεια των προτάσεων που έκανα και εγώ και ο Ευριπίδης, νομίζω ότι υπάρχει ένας πυρήνας αναθεωρητέων άρθρων ο οποίος είναι αρκετός για να προχωρήσουμε στην κατάθεση της πρότασης και τη συγκρότηση της Επιτροπής.

Για το ζήτημα του ρόλου του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, άκουσα διαφορετικές απόψεις. Από τη στιγμή που έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή θα στηρίζεται πάντα πρωτίστως στους βουλευτές της για τη συγκρότηση της Κυβέρνησης. Υπάρχει διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού να χρησιμοποιεί και εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά στο πυρήνα της η Κυβέρνηση θα συγκροτείται από κοινοβουλευτικά στελέχη. Αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για ενδεχόμενα ασυμβίβαστα. Ωστόσο, είναι σύνθετα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν προφανείς απαντήσεις, ούτε υπάρχουν σίγουρες και τελικές σκέψεις προς κατάθεση.

Είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, όπως πρέπει να συζητηθούν θέματα που δεν άπτονται ευθέως της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως στο εκλογικό σύστημα, ο σταυρός. Πιστεύω ότι ο σταυρός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για το κόμμα μας. Από την άλλη υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα μεγέθη των εκλογικών περιφερειών, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες απαιτούν άλλο είδος πολιτικής, οι μικρές εκλογικές περιφέρειες έχουν άλλου είδους πολιτική σχέση που μπορεί να δημιουργεί υπόνοια εξαρτήσεων .

Το εγχείρημα είναι σύνθετο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις προτάσεις που θα καταθέσουμε. Ένα είναι σίγουρο ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί. Για μένα ο βουλευτής δεν εκπροσωπεί μόνο την Επικράτεια, πρέπει να εκπροσωπεί και την εκλογική του περιφέρεια και πρέπει με κάποιο τρόπο να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι η επικοινωνία του βουλευτή με τη δημόσια διοίκηση με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο.

Υπήρχαν περιπτώσεις συναδέλφων που στήθηκε η άρση ασυλίας και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, όταν οι ίδιοι οι βουλευτές είχαν καταθέσει στο ερωτήσεις στο κοινοβούλιο και αυτό θεωρήθηκε ότι ήτανε αθέμιτη παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση. Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή θα μας απασχολήσει πολύ.

Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ρουσφέτι. Δεν υπάρχει βουλευτής που έχει πολιτικό γραφείο και να μην έχει κληθεί να κάνει κάποιου είδους παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση ως αποτέλεσμα αιτήματος που του ετέθη από κάποιο πολίτη. Όσο το κράτος εκσυγχρονίζεται και γίνεται πιο ψηφιακό, αντικείμενα παρέμβασης του παρελθόντος εξαλείφονται.

Άκουσα παρά τις εκτιμήσεις περί αντιθέτου, καλά λόγια για το επιτελικό κράτος. Προφανώς επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά το γεγονός ότι έχουμε μια διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού, στοχοθεσίας είναι μια κατάκτηση για την κυβέρνησή μας. Και σίγουρα όπου απαιτείται διυπουργικός συντονισμός, το επιτελικό κράτος άλλες φορές περισσότερο αποτελεσματικά, άλλες φορές λιγότερο, δίνει μια ευρύτερη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ρυθμίζει ζητήματα, όπως η οδική ασφάλεια. Δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να διοικηθεί μια χώρα. Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια. Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά.

Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες. Σε αυτή την προσπάθεια θα συστρατευμένοι και ενωμένοι, όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε όλοι. Θέλουμε αυτοδυναμία και αυτό σημαίνει ότι θα εκλέξουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό βουλευτών. Τα συμφέροντά μας εδώ είναι τελείως ευθυγραμμισμένα.

Για τις δημοσκοπήσεις, έχουμε κάθε λόγο πηγαίνοντας προς τις εκλογές να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Όχι μόνο επειδή προηγούμαστε με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος, αλλά θα πω και το εξής: Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που είναι προκομμένοι άνθρωποι, άνθρωποι που ξυπνούν νωρίς, που βλέπουν ότι η Ελλάδα σε σωστή κατεύθυνση, θα ήθελαν να προχωρά πιο γρήγορα, αλλά έχουν ταυτίσει το μέλλον το δικό τους και της οικογένειάς τους με την πολιτική που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την πολιτική. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Και δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει αυτούς τους συμπολίτες μας. Γιατί η αντιπολίτευση επέλεξε το δρόμο του λαϊκισμού. Έχουμε πεδίο να εργαστούμε και να πείσουμε τους πολίτες ότι μόνο εμείς μπορούμε να τους εκφράσουμε. Όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας, αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι προκοπή για τους ίδιους και για τα παιδιά τους και πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα είναι το κόστος ζωής και αυτό είναι και η δική μας προτεραιότητα. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, άλλος δρόμος από τη γρήγορη ανάπτυξη και την δημιουργία πλεονασμάτων και μια πολιτική που στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα με στόχους συγκεκριμένους, δεν υπάρχει. Τελικά το παιχνίδι θα ή θα χαθεί εκεί που κερδίζεται συνήθως. Στο πεδίο της οικονομίας.

Κλείνω ευχαριστώντας σας και πάλι για αυτή την ουσιαστική εξάωρη συνεδρίαση και να ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την συνεδρίαση που θα γίνει τον Ιούλιο. Να εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας, δεν είναι λίγα αυτά που έχουμε πετύχει. Βλέποντας την υπόλοιπη Ευρώπη, συνομιλώντας με άλλους αρχηγούς, βλέποντας πόσο γρήγορη είναι η αποδόμηση των κυβερνήσεων, έχουμε πετύχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει ξανά τρεις συνεχόμενες εκλογές. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ένας κοινός στόχος στον οποίον τέμνεται και το ατομικό συμφέρον όλων μας αλλά και το συλλογικό συμφέρον της χώρας και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε».

