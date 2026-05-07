Βορίδης για Κοβέσι: Πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως

Όσα είπε ο Μάκης Βορίδης στην τοποθέτησή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε τις κατηγορίες κατά βουλευτών ως αβάσιμες και αποδόθηκε σε πολιτικές τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.
  • Υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος ως σημαντική διοικητική κατάκτηση που δεν υπονομεύει τον ρόλο του βουλευτή.
  • Στήριξε την απόφαση να κατέλθουν υποψήφιοι οι βουλευτές που εμπλέκονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι αδίκως κατηγορούνται.
  • Ζήτησε αναθεώρηση του άρθρου 60 για την προστασία του ρόλου του βουλευτή και την αποτροπή ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
Σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, άφησε ο Μάκης Βορίδης κατά την τοποθέτησή του στην εν εξελίξει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο τις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στα όσα είπε κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Βορίδης σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται «εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή. Αμφισβήτηση που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών, από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως, της κ. Κοβεσι».

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, σημειώνοντας πως: «Η αμφισβήτηση του βουλευτικού ρόλου δεν έρχεται από το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι κατάκτηση που θα μείνει και μετά από εμάς. Είναι οι τακτικές συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, είναι ο κυβερνητικός προγραμματισμός, είναι η γραμματεία συντονισμού, η γραμματεία νομικών και κοινοβουλευτικών θεμάτων, οι υπηρεσιακοί γραμματείς, τα επιτελικά στελέχη, ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, μεγάλες και κρίσιμες διοικητικές κατακτήσεις».

Χαρακτήρισε δε σωστή την απόφαση να κατέλθουν υποψήφιοι οι βουλευτές που βρίσκονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας πως «αδίκως κατηγορούνται», και συνέχισε: «Είναι να αναθεωρηθεί το άρθρο 60 και να θωρακιστεί ο ρόλος του βουλευτή. Και πρέπει πια να τεθεί τέλος την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής».

16:06ΕΛΛΑΔΑ

