Δένδιας: Η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της

Με αφορμή την Ημέρα Ευρώπης και τη συμπλήρωση 76 χρόνων από τη Διακήρυξη Σουμάν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της.

Αναλυτικά, ο Νίκος Δένδιας στην ανάρτησή του έγραψε: «76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα, υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου».