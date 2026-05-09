Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το θρίλερ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

«Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίικη

Ο υπουργός τόνισε ότι «δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή»,

«Ήμουν στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην ΕΕ, έτσι ώστε ο,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς».

Αναφερόμενος στο γενικότερο σχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις ο Νίκος Δένδιας είπε ότι γίνεται «μια τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια την Ατζέντα 2030 που έχει ένα στέρεο σχέδιο των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία» και πρόσθεσε: «Στη στεριά έχουμε μια νέα δομή έχουμε κλείσει τα άχρηστα στρατόπεδα και έχουμε αλλάξει τη θητεία των στρατιωτών. Για πρώτη φορά θα έχουμε εθελοντική κατάταξη των γυναικών».

«Αλλάζουμε το Ναυτικό και την Αεροπορία. Στην αρχή του 2028 παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία του πλανήτη», είπε ο υπουργός ΕΘνικής Άμυνας

«Η φρεγάτα Belharra με τον τρόπο που την έχουμε παραγγείλει και τη μετατρέπουμε είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ισχυρό πλοίο της κατηγορίας του σε ολόκληρο τον πλανήτη», τόνισε.

