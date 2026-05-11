LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

Στην πρώτη ανεπίσημη εκδήλωση για το νέο κόμμα μιλά απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από το θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, την οποία διοργανώνει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας.

Η εκδήλωση ανοίγει με συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν: Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Αρχιτέκτονας-Πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας Χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ Ενωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρης Μαυρουδής, Ηθοποιός- Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος, Συντονισμός της εκδήλωσης: Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση αποτελεί την «πρόβα τζενεράλε» για τον νέο πολιτικό φορέα που σύντομα θα γίνει και επίσημα πραγματικότητα.

Πέρα από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, το ενδιαφέρον εστιάζεται και ποιοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν το παρών στην εκδήλωση:

Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Μαριζετα Αντωνόπουλου, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Άννα Παπαδοπούλου, Νίκος Μπίστης, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός, Αθηνά Λινού, Διονύσης Τεμπονέρας, Μίλτος Ζαμπάρας.

Το πρωί, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε σε ανάρτηση για «ταξίδι που τώρα ξεκινά». Έχοντας κλείσει τον κύκλο των παρουσιάσεων της «Ιθάκης», το Χαλάνδρι αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός νέου κύκλου που έχει να κάνει με τις διαδικασίες για το νέο πολιτικό εγχείρημα.

"Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει ;".

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της «ΙΘΑΚΗΣ».Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την «ΙΘΑΚΗ» στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της.Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν.Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει ;

