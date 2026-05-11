LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

 Εκδήλωση στο Χαλάνδρι για «Κυβερνώσα Αριστερά», στην τελική ευθεία για το κόμμα Τσίπρα 

Αντώνης Ρηγόπουλος

LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ
Αρχείου - In Time
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην πρώτη ανεπίσημη εκδήλωση για το νέο κόμμα μιλά απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από το θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, την οποία διοργανώνει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας.

Η εκδήλωση ανοίγει με συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν: Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Αρχιτέκτονας-Πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας Χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ Ενωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρης Μαυρουδής, Ηθοποιός- Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος, Συντονισμός της εκδήλωσης: Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση αποτελεί την «πρόβα τζενεράλε» για τον νέο πολιτικό φορέα που σύντομα θα γίνει και επίσημα πραγματικότητα.

Πέρα από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, το ενδιαφέρον εστιάζεται και ποιοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν το παρών στην εκδήλωση:

Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Μαριζετα Αντωνόπουλου, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Άννα Παπαδοπούλου, Νίκος Μπίστης, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός, Αθηνά Λινού, Διονύσης Τεμπονέρας, Μίλτος Ζαμπάρας.

Δείτε live την ομιλία Τσίπρα

Το πρωί, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε σε ανάρτηση για «ταξίδι που τώρα ξεκινά». Έχοντας κλείσει τον κύκλο των παρουσιάσεων της «Ιθάκης», το Χαλάνδρι αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός νέου κύκλου που έχει να κάνει με τις διαδικασίες για το νέο πολιτικό εγχείρημα.

"Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει ;".

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της «ΙΘΑΚΗΣ».Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την «ΙΘΑΚΗ» στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της.Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν.Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει ;

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 52χρονος στην Τρίπολη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Πεζοπόρος έπεσε σε μονοπάτι - Είναι πολυτραυματίας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κλείδωσαν για 3,5 χρόνια τα παιδιά τους σπίτι, λόγω φόβων μετά τον Covid

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

19:16LIFESTYLE

Klavdia: Δεν ανέφερε τον Akyla όταν ρωτήθηκε για τον φετινό νικητή της Eurovision - «Είναι ανεπίτρεπτο», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτική έκθεση: Πετρέλαιο, Όπλα και Μετρητά: Πώς το Χονγκ Κονγκ τροφοδοτεί το ιρανικό καθεστώς

19:00ΥΓΕΙΑ

10 παθήσεις που συνδέονται με την στένωση αορτής

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας - «Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Μίτσκοσκι

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε κορυφαίο φοιτητή αεροδιαστημικής μηχανικής ως κατάσκοπο της CIA και της Μοσάντ

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊος: «Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες, ευχαριστώ το πλήρωμα», λέει ο καπετάνιος του Hondius

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» - Τι ισχύει με την αργία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

18:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε αλλά κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση στο El Clasico - Η Ολίβια Ροντρίγκο του ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι επιστημόνων για ένα «Godzilla Super El Nino» - Ίσως το ισχυρότερο του 21ου αιώνα

18:18ΜΠΑΣΚΕΤ

DPG: «Καμία απάντηση από την Ευρωλίγκα, ανάγκη για διαφάνεια - Το αρτιότερο Final 4 της Αθήνας»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις γραμμές 6 και 7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η κατάθεση της μητέρας της 28χρονης - «Γωγώ, τα παιδιά μας», φώναζε ο κατηγορούμενος

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής» γράφει η Τίνα Μεσσαροπούλου για τις 26 ημέρες του Γιώργου Μυλωνάκη στη ΜΕΘ - Οι ευχαριστίες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού και το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία θέλει να αγοράσει από την Τουρκία τους βαλλιστικούς πυραύλους Yildirimhan με το βεληνεκές των 6.000 χλμ - Τι γράφει η Die Welt

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιουνίου - Δυσοίωνη πρόβλεψη για αυξημένες θερμοκρασίες

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE -Τσίπρας στο Χαλάνδρι: Πρόβα τζενεράλε για το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα κρέμεται από ουρανοξύστη: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών - Δείτε το βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές από Τετάρτη - Αλλάζει ο καιρός

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατίναξη των εκρηκτικών στον Αστακό

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου στο Δημόσιο: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

18:45ΕΘΝΙΚΑ

Νέα σκοπιανή πρόκληση στην Αλβανία με τον Ήλιο της Βεργίνας - «Η Μακεδονία σήμερα χρειάζεται ενοποίηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Μίτσκοσκι

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ