Τσίπρας: «Το ταξίδι συνεχίζεται, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει;»

Με ένα εκτενές βίντεο αφιερωμένο στις παρουσιάσεις της Ιθάκης σε όλη την Ελλάδα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το τέλος του κύκλου των παρουσιάσεων αλλά και την έναρξη της νέας περιόδου της πολιτικής δημιουργίας του νέου κόμματος.

Ωστόσο, το πολιτικό βάρος της ανάρτησης πεφτει στην τελευταία της φράση, που αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει ;".

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Εννιά πόλεις, εννιά εκδηλώσεις, εννιά σταθμοί στο ταξίδι της «ΙΘΑΚΗΣ».Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την «ΙΘΑΚΗ» στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όσες και όσους προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της.Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν.Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται…Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει ;





