Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα για τις τράπεζες: «Περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για το τραπεζικό σύστημα.

Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των δανειοληπτών και των αδύναμων πολιτών, παρά το γεγονός ότι επί διακυβέρνησής του επιβλήθηκαν capital controls και έκλεισαν οι ελληνικές τράπεζες.

«Ο πολιτικός που ως πρωθυπουργός έκλεισε τις ελληνικές τράπεζες, διέλυσε το πιστωτικό σύστημα της χώρας και επέβαλε capital controls, στέλνοντας τους συνταξιούχους στις ουρές της ντροπής, θέλει τώρα να παρουσιαστεί ως “εξυγιαντής”», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευθεί για «σεισάχθεια» και προστασία της πρώτης κατοικίας, ωστόσο – όπως αναφέρει – προχώρησε στην πώληση «κόκκινων» δανείων σε funds, επέτρεψε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κατήργησε οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας το 2019.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαραβάλλει τις πολιτικές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην κατάργηση τραπεζικών προμηθειών για βασικές συναλλαγές, στη λειτουργία του συστήματος IRIS για δωρεάν μεταφορές χρημάτων, καθώς και στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 60.000 ρυθμίσεις συνολικών οφειλών ύψους 18,6 δισ. ευρώ, ενώ πρόσφατα μειώθηκε το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από 10.000 σε 5.000 ευρώ, με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι μικροοφειλέτες.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτηρίζει «περιφερόμενο κίνδυνο για τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι η δημόσια παρουσία του επαναφέρει «συζητήσεις του παρελθόντος» και πως η πολιτική του παρέμβαση είναι πλέον «τραγικά ανεπίκαιρη».