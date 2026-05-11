Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, το καθαρό εισόδημα του Αλέξη Τσίπρα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθε σε 33.408 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται 32.732 ευρώ που προέρχονται από αμοιβές οι οποίες εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, ενώ καταγράφηκαν και έσοδα από ακίνητα ύψους 6.000 ευρώ. Η εικόνα συμπληρώνεται με μικρότερης κλίμακας επενδυτική δραστηριότητα, καθώς εμφανίζεται να διατηρεί τέσσερα επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποταμίευσης στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η ρευστότητα του πρώην πρωθυπουργού διαμορφώνεται κυρίως μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Ο μεγαλύτερος τρεχούμενος λογαριασμός του παρουσιάζει υπόλοιπο 160.356 ευρώ, ποσό που δικαιολογείται από εισοδήματα του τρέχοντος αλλά και προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί σε διάφορους λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας επιπλέον ποσά που αγγίζουν συνολικά τις 155.000 ευρώ περίπου, προερχόμενα και αυτά από εισοδήματα παλαιότερων ετών.

Η ακίνητη περιουσία που καταγράφεται στη δήλωση επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Αττικής. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 119 τετραγωνικών μέτρων στον Διόνυσο Αττικής, το οποίο αποκτήθηκε το 2024 και βρίσκεται στο ισόγειο. Στην ίδια περιοχή δηλώνει και ένα δεύτερο διαμέρισμα 211 τετραγωνικών μέτρων στον πρώτο όροφο. Στην Αθήνα κατέχει δύο επιπλέον διαμερίσματα, 67 και 46 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στην περιοχή της Άρτας διαθέτει ένα οικόπεδο έκτασης 855 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, αναφέρεται σειρά ακινήτων που ανήκουν στη σύζυγό του, κυρίως μέσω γονικών παροχών ή κληρονομιών.

Στα μεταφορικά μέσα, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει την ιδιοκτησία ενός δίκυκλου οχήματος 652 κυβικών εκατοστών, το οποίο αγόρασε το 2007 έναντι 7.300 ευρώ. Στο πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εμφανίζεται να συμμετέχει με ποσοστό 90 τοις εκατό στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και την Δημοκρατία, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2023.

Όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις, καταγράφεται οφειλή μέσω πιστωτικής κάρτας στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπο 771 ευρώ, καθώς και ένα παλαιότερο δάνειο στην ίδια τράπεζα με τρέχον υπόλοιπο περίπου 5.403 ευρώ. Επιπλέον, αναφέρεται ένα επαγγελματικό δάνειο στην Cepal Hellas χωρίς ενεργό υπόλοιπο.

