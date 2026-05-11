Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Στη δημοσιότητα η ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης του πρώην πρωθυπουργού

Μίλτος Τσεκούρας

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το καθαρό εισόδημα του Αλέξη Τσίπρα από μισθούς και επιδόματα ανήλθε σε 33.408 ευρώ, με επιπλέον αφορολόγητες αμοιβές 32.732 ευρώ και έσοδα από ακίνητα 6.000 ευρώ.
  • Διατηρεί τραπεζικές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα συνολικού ύψους περίπου 315.000 ευρώ, προερχόμενες από τρέχοντα και προηγούμενα εισοδήματα.
  • Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει τέσσερα διαμερίσματα στην Αττική και ένα οικόπεδο στην Άρτα, ενώ η σύζυγός του κατέχει επιπλέον ακίνητα μέσω γονικών παροχών και κληρονομιών.
  • Κατέχει ένα δίκυκλο 652 κυβικών εκατοστών από το 2007 και συμμετέχει κατά 90% σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2023.
  • Έχει οικονομικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν οφειλή πιστωτικής κάρτας 771 ευρώ και δάνεια συνολικού ύψους περίπου 5.403 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.
Snapshot powered by AI

Δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Βάσει των δηλωθέντων στοιχείων, το καθαρό εισόδημα του Αλέξη Τσίπρα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθε σε 33.408 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται 32.732 ευρώ που προέρχονται από αμοιβές οι οποίες εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, ενώ καταγράφηκαν και έσοδα από ακίνητα ύψους 6.000 ευρώ. Η εικόνα συμπληρώνεται με μικρότερης κλίμακας επενδυτική δραστηριότητα, καθώς εμφανίζεται να διατηρεί τέσσερα επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποταμίευσης στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η ρευστότητα του πρώην πρωθυπουργού διαμορφώνεται κυρίως μέσω της Εθνικής Τράπεζας. Ο μεγαλύτερος τρεχούμενος λογαριασμός του παρουσιάζει υπόλοιπο 160.356 ευρώ, ποσό που δικαιολογείται από εισοδήματα του τρέχοντος αλλά και προηγούμενων ετών. Παράλληλα, διατηρεί σε διάφορους λογαριασμούς της ίδιας τράπεζας επιπλέον ποσά που αγγίζουν συνολικά τις 155.000 ευρώ περίπου, προερχόμενα και αυτά από εισοδήματα παλαιότερων ετών.

Η ακίνητη περιουσία που καταγράφεται στη δήλωση επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Αττικής. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 119 τετραγωνικών μέτρων στον Διόνυσο Αττικής, το οποίο αποκτήθηκε το 2024 και βρίσκεται στο ισόγειο. Στην ίδια περιοχή δηλώνει και ένα δεύτερο διαμέρισμα 211 τετραγωνικών μέτρων στον πρώτο όροφο. Στην Αθήνα κατέχει δύο επιπλέον διαμερίσματα, 67 και 46 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στην περιοχή της Άρτας διαθέτει ένα οικόπεδο έκτασης 855 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, αναφέρεται σειρά ακινήτων που ανήκουν στη σύζυγό του, κυρίως μέσω γονικών παροχών ή κληρονομιών.

Στα μεταφορικά μέσα, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει την ιδιοκτησία ενός δίκυκλου οχήματος 652 κυβικών εκατοστών, το οποίο αγόρασε το 2007 έναντι 7.300 ευρώ. Στο πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εμφανίζεται να συμμετέχει με ποσοστό 90 τοις εκατό στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και την Δημοκρατία, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2023.

Όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις, καταγράφεται οφειλή μέσω πιστωτικής κάρτας στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπο 771 ευρώ, καθώς και ένα παλαιότερο δάνειο στην ίδια τράπεζα με τρέχον υπόλοιπο περίπου 5.403 ευρώ. Επιπλέον, αναφέρεται ένα επαγγελματικό δάνειο στην Cepal Hellas χωρίς ενεργό υπόλοιπο.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Χίο: 55χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε δέντρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σοβαρό τροχαίο στον Λαγανά – Διασωληνωμένη 20χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εικόνες με πρησμένο πρόσωπο - Νέες φήμες για την υγεία του

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

13:17LIFESTYLE

Η απλότητα του sexiness: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ σε εκδήλωση του Netflix

13:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το θεωρήσαμε θετικό»: Η Ισπανία αμφισβητεί το κρούσμα χανταϊού των ΗΠΑ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Θα αποδείξω ξανά ότι οι επικριτές μου κάνουν λάθος» - 'Εδωσε τέλος στα σενάρια παραίτησης

13:11LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τα σενάρια, η ΕΡΤ και η αλήθεια - Τι συμβαίνει με την επόμενη μέρα της παρουσιάστριας;

13:11LIFESTYLE

Eurovision: Οι ελληνικές συμμετοχές που λίγοι θυμούνται σήμερα

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για το drone στη Λευκάδα: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να διεξαχθούν πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Τα στοιχεία του δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε αυτοχειρία αποδίδει η ΕΛΑΣ τον θανάσιμο τραυματισμό του 69χρονου από πυροβολισμό

12:47ANNOUNCEMENTS

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο Γερμανός τουρίστας που δικαιώθηκε στη μάχη της πετσέτας στην Κω: «Τα παιδιά μου ξάπλωναν στο πάτωμα δίπλα σε άδειες ξαπλώστρες»

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «ευχαριστώ» των Metallica στην Αθήνα - «Νέο ρεκόρ συναυλίας με 90.000 θεατές»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το Πόθεν Έσχες που δήλωσε η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου για το Δημόσιο - Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

12:20LIFESTYLE

Μάρτιν Σορτ: Η εξομολόγησή του για την αυτοκτονία της κόρης του - «Ήταν ένας εφιάλτης»

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Με περιτραυματική αμνησία η 28χρονη μητέρα που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο - Το σημείο που την εντόπισαν αιμόφυρτη

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν από το «Αττικόν» για τον 70χρονο - Τα νεότερα της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ