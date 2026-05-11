Δημήτρης Κουτσούμπας: Το Πόθεν Έσχες που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Κουτσούμπα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Κουτσούμπα:
- Έχει συνολικά ετήσια εισοδήματα ύψους 76.079 ευρώ. Ωστόσο στον ειδικό χώρο των παρατηρήσεων ξεκαθαρίζει ότι «οι αποδοχές που έλαβα από την βουλευτική μου ιδιότητα, κατά το έτος 2024, είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν στο Κόμμα».
- Οι καταθέσεις του ανέρχονται 23.661 ευρώ.
- Διαθέτει 2 διαμερίσματα στη Λαμία, ενώ δεν διαθέτει κάποιο όχημα, δε συμμετέχει σε καμία επιχείρηση και δεν έχει οφειλές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου
13:11 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Οι ελληνικές συμμετοχές που λίγοι θυμούνται σήμερα
13:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Τα στοιχεία του δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης
12:47 ∙ ANNOUNCEMENTS
Stoiximan: «Πού ήσουν;»
12:47 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση
11:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών
11:18 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
08:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ