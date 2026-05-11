Δημήτρης Κουτσούμπας: Το Πόθεν Έσχες που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Δημήτρη Κουτσούμπα:

Έχει συνολικά ετήσια εισοδήματα ύψους 76.079 ευρώ. Ωστόσο στον ειδικό χώρο των παρατηρήσεων ξεκαθαρίζει ότι «οι αποδοχές που έλαβα από την βουλευτική μου ιδιότητα, κατά το έτος 2024, είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν στο Κόμμα».

Οι καταθέσεις του ανέρχονται 23.661 ευρώ.

Διαθέτει 2 διαμερίσματα στη Λαμία, ενώ δεν διαθέτει κάποιο όχημα, δε συμμετέχει σε καμία επιχείρηση και δεν έχει οφειλές.

