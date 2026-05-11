Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Snapshot Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε συνολικό εισόδημα 66.833,39 ευρώ για το 202 (χρήση2024).

Τοόδημά του προέρχεται κυρίως από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα, με μικρά ποσά από μερίσματα και τόκους.

Κατέχει καταθέσεις ύψους 74.683,65 ευρώ σε επτά τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει μια θέση στάθμευσης, μια αποθήκη και ένα διαμέρισμα στη Βέροια, που αποκτήθηκαν το 2007.

Έχει οφειλές από στεγαστικό δάνειο περίπου 73.459 ευρώ, καταναλωτικό δάνειο 49.816 ευρώ και πιστωτική κάρτα 2.516 ευρώ. Snapshot powered by AI

Συνολικό εισόδημα 66,833.39 ευρώ δήλωσε το 2025 (χρήση 2024) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπως προκύπτει από το πόθεν έσχες του.

Σύμφωνα με τη δήλωση, το συνολικό καθαρό εισόδημά του από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανήλθε σε 66.825,88 ευρώ, ενώ έλαβε και 7,51 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Επιπρόσθετα, δήλωσε καταθέσεις συνολικού ύψους 74,683.65 ευρώ σε 7 τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει:

μία θέση στάθμευσης 13,5 τ.μ.,

μία αποθήκη 3,34 τ.μ.,

και ένα διαμέρισμα 64,08 τ.μ. στη Βέροια.

Τα ακίνητα αποκτήθηκαν το 2007, με το διαμέρισμα να έχει αγοραστεί έναντι 133.084,44 ευρώ, εκ των οποίων τα 127.000 ευρώ προήλθαν από στεγαστικό δάνειο.

Όσον αφορά τις οφειλές, δηλώνονται:

στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο περίπου 73.459 ευρώ,

καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο 49.816 ευρώ,

και οφειλή πιστωτικής κάρτας ύψους 2.516 ευρώ.

Διαβάστε επίσης