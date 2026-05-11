Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών για το 2025 (χρήση 2024). Η Βουλή δημοσιεύει τις δηλώσεις ανέκεγκτες όπως κατατέθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δήλωση Περιουσιασκής Κατάστασης του Σωκράτη Φάμελλου:

Έχει συνολικά ετήσια εισοδήματα ύψους 61.218 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 46.032

Διαθέτει 8 ακίνητα μεταξύ των οποίων ένα διαμέρισμα στη Θέρμη, μια μονοκατοικία στην Ηλεία, ενώ στη Φολέγανδρο κατέχει μία μονοκατοικία και ένα διμαμέρισμα. Διαμέρισμα κατέχει επίσης και στη Γερμανία.

Διαθέτει ένα 1 αυτοκίνητο

Συμμετέχει μόνο στην ατομική του επιχείρηση.

Οι οφειλές του Σωκράτη Φάμελλου ανέρχονται συνολικά στα 45.727 και αφορούν την Βουλή, την Τράπεζα Πειραιώς, την Attica Bank και τον κ. Εμμανουήλ Φάμελλο.

