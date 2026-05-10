H «ανεξάρτητη» δεξαμενή των κομμάτων: Τι θα κάνουν οι... ασκεπείς βουλευτές στις εκλογές

Snapshot Η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών αριθμεί 27 μέλη, καθιστώντας την ατύπως τρίτη μεγαλύτερη «κοινοβουλευτική ομάδα».

Οι ανεξάρτητοι προέρχονται από διάφορα κόμματα, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Σπαρτιάτες, ενώ το ΚΚΕ δεν έχει απώλειες βουλευτών.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς παραμένει ανεξάρτητος και πιθανόν θα δημιουργήσει νέο κόμμα για τις εκλογές.

Στη δεξιά πτέρυγα, οι περισσότεροι ανεξάρτητοι προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Snapshot powered by AI

Σε μια μεγάλη πολιτική δεξαμενή από την οποία επιθυμούν να αλιεύσουν κομματικά στελέχη έχει μετατραπεί η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών που για πρώτη φορά έχουν φτάσει στον αριθμό ρεκόρ των 27, ενώ ορισμένοι έχουν ήδη ενταχτεί σε άλλα κόμματα από αυτά με τα οποία εκλέχθηκαν. Είναι μάλιστα ενδεικτικό το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές προέρχονται από όλα τα κόμματα, με εξαίρεση του ΚΚΕ το οποίο είναι το μόνο κόμμα του οποίου η ΚΟ δεν έχει μεταβληθεί από τις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Άλλωστε, ενδεικτικό της πολιτικής ρευστότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό είναι και το γεγονός ότι πλέον οι Ανεξάρτητοι είναι η τρίτη πολυπληθέστερη «ΚΟ» με 27 βουλευτές, καθώς αυτή του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί τους 25. Βεβαίως, πολιτικά οι ανεξάρτητοι διαχωρίζονται από αβυσσαλέες ιδεολογικές διαφορές, γι' αυτό και δεν αποτελούν επισήμως ΚΟ καθώς δε θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν ενιαία. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν φτάσει σε συνολικό αριθμό «ρεκόρ», σχετίζεται άμεσα και με την πολιτική συνθήκη πλήρους ρευστότητας που επικρατεί.

Φυσικά, κύριοι χώροι από τους οποίους προέρχονται οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των μεγάλων εσωκομματικών συγκρούσεων που οδήγησαν σε δύο διασπάσεις, αλλά και οι Σπαρτιάτες, η ΚΟ των οποίων διαλύθηκε λόγω των δικαστικών υποθέσεων με τη σύνδεση με τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και της εσωκομματικής σύγκρουσης που υπήρξε κατά του τότε προέδρου της, Βασίλη Στίγκα.

Στους 27 συμπεριλαμβάνεται επίσης και ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, γεγονός που από μόνο του έχει τη δική του αξία και ξεχωριστό πολιτικό βάρος.

Συνολικά, 9 από τους υπάρχοντες ανεξάρτητους έχουν εκλεγεί το 2023 με τους Σπαρτιάτες, 8 έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, 3 με την Πλεύση Ελευθερίας, 2 με την Ελληνική Λύση, 2 με τη ΝΙΚΗ, 2 με τη ΝΔ και 1 με το ΠΑΣΟΚ.

Κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν δύο ακόμη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν βρεθεί στην ομάδα των ανεξάρτητων, έχουντας αποχωρήσει μαζί με τον Στέφανο Κασσελάκη αλλά τελικά μη εντασσόμενοι στον κομματικό χώρο του τότε Κινήματος Δημοκρατίας (νυν Δημοκρατών). Επρόκειτο για τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα μετά τις παραιτήσεις δύο σημαντικών στελεχών, το Χάρη Καστανίδη και του Αντώνη Σαουλίδη.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την ειδική περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, η οποία αν και παραμένει μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετωπίζεται ως ένα πρόσωπο που έχει ήδη βάλει πλώρη για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν αντιδράσεις.

Ποιος πάει που;

Τα πολιτικά κόμματα ερίζουν για την αλίευση βουλευτών από τον χώρο των ανεξάρτητων, καθώς αφενός και οι ίδιοι ψάχνουν πολιτική στέγη που θα τους εξασφαλίσει την επανεκλογή ενόψει εκλογών, αλλά και τα κόμματα διευκολύνονται πολιτικά να πάρουν από τους ανεξάρτητους, παρά από βουλευτές που βρίσκονται ακόμη σε άλλες ΚΟ. Η περίπτωση του καθενός και της καθεμιάς πάντως είναι διαφορετική.

Για παράδειγμα, ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να είναι από τους βασικούς συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη και αποχώρησε αμέσως μετά την αντικατάστασή του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον, αν και φάνηκε να «φλερτάρει» με την ιδέα της ένταξης στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, τελικά φαίνεται αυτό το ενδεχόμενο να έχει ναυαγήσει. Αντιθέτως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί το επόμενο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας έτσι τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά που έχουν κάνει την ίδια πολιτική διαδρομή. Μάλιστα αρκετοί θεωρούν αυτό το ενδεχόμενο, «βεβαιότητα».

Την ίδια διαδρομή πάντως είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει και η Αθηνά Λινού, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει στηρίξει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Παύλο Πολάκη.

Τα πράγματα δεν φαίνεται να ακολουθούν την ίδια τροχιά και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία αν και θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο ότι θα μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως αυτή η βεβαιότητα ανατρέπεται απότομα. Η ένταση που προκάλεσε η παραίτηση Καστανίδη και η καταστατική αλλαγή που προβλέπει χρονικό όριο 20 ετών για την εκλογή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, φαίνεται πως αφήνουν εκτός Χαριλάου Τρικούπη τη Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία έχει συμπληρώσει 22 χρόνια στη βουλευτική έδρα, 11 με το ΠΑΣΟΚ, 10 με τον ΣΥΡΙΖΑ και έναν ως ανεξάρτητη.

Ο επίσης προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης πάντως φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην απόφαση ένταξης στο υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίστοιχα, και η Γιώτα Πούλου φαίνεται πως διατηρεί ανοιχτές κεραίες και προς το κόμμα Τσίπρα, αλλά ενδεχομένως και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι προσώρας βρίσκεται στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

Από τους λίγους ανεξάρτητους πάντως που φαίνεται ότι παραμένουν πιστοί στον Στέφανο Κασσελάκη, παρά τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, είναι η Ραλλία Χρηστίδου, αλλά και ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο μοναδικός εκ των βουλευτών που πρόσκεινται στον κ. Κασσελάκη χωρίς να προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Χουρδάκης, μαζί με τη μητέρα του Αρετή Παπαϊωάννου, είχαν εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ωστόσο αποχώρησαν και οι δύο πολύ νωρίς. Ο Μιχάλης Χουρδάκης ωστόσο μετά την αποπομπή Κασσελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε στο κόμμα του και πλέον είναι εκπρόσωπος Τύπου, ωστόσο παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής καθώς οι Δημοκράτες δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών προκειμένου να σχηματίσουν δική τους ΚΟ.

Λιγότερο περίπλοκα είναι τα πράγματα στη δεξιά πτέρυγα των ανεξάρτητων βουλευτών, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και δεν αναμένεται να επανέλθουν πολιτικά μετά το τέλος της βουλευτικής περιόδου. Εξαίρεση αποτελούν οι κ. Κατσιβαρδάς και Φλώρος, οι οποίοι συστηματικά στηρίζουν σχεδόν όλες τις κυβερνητικές γραμμές, προφανώς ελπίζοντας πως θα μπορέσουν ενταχθούν στις γραμμές του κυβερνώντος κόμματος, είτε ως βουλετές, είτε ως στελέχη. Τέτοια διάθεση όμως από πλευράς ΝΔ δεν διαφανεί.

Ιδιαίτερη, για προφανείς λόγους, είναι επίσης η περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ της ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για τον κ. Σαμαρά είναι λογικό ότι δεν συζητιέται η ένταξη σε άλλο χώρο, όμως ο ίδιος είναι πολύ πιθανό να σχηματίσει το δικό του κόμμα ενόψει των εκλογών.

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Παρασκευαϊδης διαγράφηκε λόγω ανάρμοστων σχολίων που έκανε για συνεργασία της Ελλάδας ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα εφόσον η χώρα κινδύνευε, και δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια επαναπροσέγγιση με τη Χαριλάου Τρικούπη. Αντιθέτως, ο Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ μέχρι να ξεκαθαριστεί η εμπλοκή του σε δικαστική απόφαση, είναι πιθανό, μετά την αθώωσή του που επήλθε τον περασμένο Φεβρουάριο, να βρεθεί ξανά στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Οι 27 ανεξάρτητοι βουλευτές είναι οι εξής (σε παρένθεση το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν):

Αποστολάκης Ευάγγελος (ΣΥΡΙΖΑ)

Σαράκης Παύλος (Ελ. Λύση)

Χαλκιάς Αθανάσιος (Σπαρτιάτες)

Λινού Αθηνά (ΣΥΡΙΖΑ)

Κατσιβαρδάς Χαράλαμπος (Σπαρτιάτες)

Μανούσος Γεώργιος (Σπαρτιάτες)

Χρηστίδου Ραλλία (ΣΥΡΙΖΑ)

Βρεττός Νικόλαος (ΝΙΚΗ)

Δημητροκάλης Ιωάννης (Σπαρτιάτες)

Καραγεωργοπούλου Ελένη (Πλ. Ελευθερίας)

Σαλμάς Μάριος (ΝΔ)

Βαλτογιάννης Διονύσιος (Σπαρτιάτες)

Ασπιώτης Γεώργιος (Σπαρτιάτες)

Πούλου Γιώτα (ΣΥΡΙΖΑ)

Γαυγιωτάκης Μιχαήλ (Σπαρτιάτες)

Κόντης Ιωάννης (Σπαρτιάτες)

Χουρδάκης Μιχαήλ (Πλ. Ελευθερίας)

Παπαδόπουλος Νικόλαος (ΝΙΚΗ)

Παπαϊωάννου Αρετή (Πλ. Ελευθερίας)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος (ΣΥΡΙΖΑ)

Φλώρος Κωνσταντίνος (Σπαρτιάτες)

Παρασκευαΐδης Παναγιώτης (ΠΑΣΟΚ)

Σαμαράς Αντώνιος (ΝΔ)

Μπαράν Μπουρχάν (ΠΑΣΟΚ)

Τζάκρη Θεοδώρα (ΣΥΡΙΖΑ)

Σαρακιώτης Ιωάννης (ΣΥΡΙΖΑ)

Μάλαμα Κυριακή (ΣΥΡΙΖΑ)

