Πρεμιέρα για Τσίπρα σε ρόλο πολιτικού αρχηγού

«Κλειδί» στην πορεία για το νέο κόμμα η αποψινή εκδήλωση στη Ρεματιά Χαλανδρίου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σε εξαιρετικά σημαντικό σταθμό για την πορεία του πρώην πρωθυπουργού προς την επίσημη ίδρυση του νέου πολιτικού του φορέα αναδεικνύεται η αποψινή εκδήλωση στην οποία θα παρεβρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, στο θέατρο της ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας πια ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις της Ιθάκης, πλέον περνάει σε εκδηλώσεις καθαρά κομματικού χαρακτήρα με τον ίδιο να παραβρίσκεται όχι απλώς ως θεατής, αλλά ως μελλοντικός επικεφαλής του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Η εκδήλωση στο Χαλάνδρι διοργανώνεται τυπικά από πρωτοβουλία πολιτών με αντικείμενο την αναδιοργάνωση της προοδευτικής παράταξης. Η παρουσία του εκεί θα είναι η δεύτερη κατά σειρά σε τέτοιου είδους εκδήλωση, καθώς η πρώτη είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε κάνει και την περιβόητη δήλωση ότι «στο ραντεβού με την ιστορία δύο πράγματα δεν πρέπει να κάνεις: να πας νωρίτερα και να σε στήσει, ή να αργήσεις και να τη στήσεις εσύ».

Σε αυτό το πλαίσιο η εκδήλωση λειτουργεί προωθητικά και σε συμβολικό επίπεδο, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα είναι εκεί ως ο κύριος ομιλητής. Σηματοδοτεί δηλαδή έτσι ότι η δική του παρέμβαση είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικής αναγκαιότητας και όχι μια απόφαση που έρχεται «από τα πάνω».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύνθεση του πάνελ που θα συζητήσει πριν την πολυαναμενόμενη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, καθώς σε αυτό συμμετέχει και η δικηγόρος Άννα Παπαδοπούλου, ένα πρόσωπο που μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν από τα σημαντικότερα στελέχη της νέας γενιάς του ΠΑΣΟΚ και μετά την παραίτησή της φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Σηματοδοτεί έτσι, μετά τον Αντώνη Σαουλίδη, μια ακόμη κίνηση «ανοίγματος» προς τον ευρύτερο χώρο του κέντρου, στον οποίο είναι βέβαιο ότι θα στοχεύσει ο κ. Τσίπρας.

Η εκδήλωση πάντως, αν και δε θα περιλαμβάνει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, θα λειτουργήσει ως έναρξη της αντίστροφης μέτρησης προς αυτό. Άλλωστε, ο κ. Τσίπρας, προτού ανακοινώσει επίσημα το κόμμα έχει ακόμη πολλά να πει σχετικά με τον τρόπο που θα οργανωθεί, αλλά και για τις ιδεολογικές του βάσεις, οι οποίες περιγράφηκαν σε πρώτο στάδιο και στο μανιφέστο που επιμελήθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Ο Αλέξης Τσίπρας, επιδιώκει στις τελευταίες παρεμβάσεις του να παρουσιαστεί ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, κάτι το οποίο φαίνεται να κατορθώνει. Η παρέμβασή του για το τραπεζικό σύστημα το Σάββατο το πρωί προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, γεγονός που τον τοποθέτησε αυτομάτως «απέναντι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, με την ίδια αφορμή σημειώθηκε και η πρώτη μετωπική σύγκρουση του Παύλου Μαρινάκη με τη Θεώνη Κουφονικολάκου, η οποία πρόσφατα ανέλαβε τη θέση της υπεύθυνης επικοινωνίας του Ιδρύματος Τσίπρα. Τέτοιες αντιπαραθέσεις, κρίνονται σημαντικές σε επίπεδο πολιτικής σημειολογίας, ενόψει του σχηματισμού του νέου κόμματος και της πολιτικής στόχευσης να καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως η βασική εναλλακτική επιλογή στη ΝΔ.

