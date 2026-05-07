Στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα με τίτλο: «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»
Δεν αναμένεται να ανακοινώσει επισήμως το κόμμα, αλλά θα δώσει το στίγμα των επόμενων κινήσεών του
Στο θέατρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου θα βρεθεί και θα μιλήσει το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόρειας Αθήνας.
Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση στην οποία συμμετέχει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το τέλος του μεγάλου κύκλου παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη.
Η πρωτοβουλία πολιτών εντάσσεται στις αυτοοργανωμένες ομάδες που έχουν σχηματιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν τους πρώτους οργανωτικούς πυρήνες του νέου κόμματος.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει λάβει και στο παρελθόν μέρος σε συνάντηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης είχε πάρει τον λόγο.
Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβασή του αναμένεται να είναι προσανατολισμένη στις επόμενες κινήσεις ώστε να αναδιαμορφωθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς, ωστόσο, δε φαίνεται να επιλέγει τη συγκεκριμένη περίσταση για να ανακοινώσει κάτι περισσότερο σε σχέση με το νέο κόμμα του. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός ζυγίζει τις επιλογές που έχει σχετικά με το πότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος, τόπος και τρόπος για την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση ίδρυσης του νέου φορέα.
Η εκδήλωση στη Ρεματιά Χαλανδρίου θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και στις 19:00 το απόγευμα (ώρα προσέλευσης 18:30).