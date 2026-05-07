Στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα με τίτλο: «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

Στο θέατρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου θα βρεθεί και θα μιλήσει το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόρειας Αθήνας.

Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση στην οποία συμμετέχει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το τέλος του μεγάλου κύκλου παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη.

Η πρωτοβουλία πολιτών εντάσσεται στις αυτοοργανωμένες ομάδες που έχουν σχηματιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν τους πρώτους οργανωτικούς πυρήνες του νέου κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει λάβει και στο παρελθόν μέρος σε συνάντηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης είχε πάρει τον λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβασή του αναμένεται να είναι προσανατολισμένη στις επόμενες κινήσεις ώστε να αναδιαμορφωθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς, ωστόσο, δε φαίνεται να επιλέγει τη συγκεκριμένη περίσταση για να ανακοινώσει κάτι περισσότερο σε σχέση με το νέο κόμμα του. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός ζυγίζει τις επιλογές που έχει σχετικά με το πότε θα είναι ο κατάλληλος χρόνος, τόπος και τρόπος για την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση ίδρυσης του νέου φορέα.

Η εκδήλωση στη Ρεματιά Χαλανδρίου θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου και στις 19:00 το απόγευμα (ώρα προσέλευσης 18:30).