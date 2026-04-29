Τσίπρας από Ηράκλειο: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει! - Ξαναφουντώνει το καμίνι»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στίγμα εκκίνησης στέλνει από το Ηράκλειο της Κρήτης, τον τελευταίο σταθμό των παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη», στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με πολλαπλές αναφορές στον θρίαμβο του ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδος.

Όπως είπε, επιστρέφει στην Κρήτη ύστερα από τρία χρόνια «σε μια εποχή που ξαναφουντώνει το καμίνι». «Πως το λέτε εδώ οι φίλαθλοι του ΟΦΗ: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.. Κι εγώ για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω σήμερα, στον τελευταίο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου μου», είπε ο κ. Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συντονίστρια της εκδήλωσης Αδριανή Αγγελιδάκη του έκανε δώρο μια πυξίδα, καθώς είναι έντονη η φημολογία ότι η λέξη «πυξίδα» θα υπάρχει στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε ότι «η Κρήτη δεν είναι και δεν μπορεί να αφήσουμε να είναι συνώνυμο του φραπέ και του χασάπη, της απάτης και της διαφθοράς. Αλλά της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, των αγώνων για τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια. Και αυτή η Κρήτη δεν πωλείται και δεν εξαγοράζεται, κύριοι της κυβέρνησης.

Μάλιστα σε μια αναφορά στον Καζαντζάκη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος θύμισε το απόφθεγμα: «"Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε; Πολέμα!" Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, στο "πολέμα"».

Η ΔΕΗ καθοδηγεί το καρτέλ της ενέργειας

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του μιλώντας για το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το οποίο είχε αναδείξει πριν λίγες ημέρες και μέσω ανάρτησης, καταγγέλλοντας ότι δεν καλύφθηκε από τα ΜΜΕ, αλλά ούτε και από την αντιπολίτευση.

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε συνολικά θα δοθούν 3,5 δισεκ. ευρώ από χρήματα των φορολογούμενων. «Και ποια η ανταπόδοση στους καταναλωτές; Οι λογαριασμοί στα ύψη και η ΔΕΗ καθοδηγεί το καρτέλ της ενέργειας που φουσκώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος».

Μάλιστα χαρακτήρισε τη ΔΕΗ «πρωταθλητή της αισχροκέρδειας, των εναρμονισμένων πρακτικών, της ακρίβειας και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος.
Τέτοιο πρωτάθλημα θα τους το χαρίζαμε, αν τα σπασμένα δεν τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός».

Λένε ότι η ακρίβεια είναι φυσικό φαινόμενο

Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε ότι «τα καρτέλ θησαυρίζουν μπροστά στα μάτια μας. Στο ρεύμα, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ. Από τις θηριώδεις αυξήσεις των τιμών το κράτος εισπράττει πολλαπλάσια φορολογία».

«Δεν είναι όμως, φυσικό φαινόμενο η ΔΕΗ να καθοδηγεί το καρτέλ των καυσίμων στην κερδοσκοπική κούρσα. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο να κερδοσκοπούν ασύδοτα οι ολιγάρχες της ενέργειας και των καυσίμων. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι εναρμονισμένες αυξήσεις στις τιμές αγαθών απαραίτητων για την επιβίωση. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο το κράτος να είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος. Να εισπράττει πολλαπλάσια έσοδα, από τις μεγάλες ανατιμήσεις. Και ύστερα να εμφανίζεται με διάφορα pass φιλανθρωπίας», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Μάλιστα προανήγγειλε ότι το Ινστιτούτο Τσίπρα προετοιμάζει μια πλατφόρμα που θα έχει σαν βασικό στόχο τον έλεγχο της αισχροκέρδειας στην διατροφική αλυσίδα. «Ένα ψηφιακό Δημόσιο παρατηρητήριο τιμών ώστε να είναι εφικτός ο αυστηρός έλεγχος σε κάθε βήμα στην αλυσίδα, από την παραγωγή ως τη λιανική. Και εντέλει η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων στα βασικά αγαθά. Γιατί, ή θα μπει όριο στην απληστία, ή θα πληρώνει η κοινωνία το λογαριασμό», είπε συγκεκριμένα.

