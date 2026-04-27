Τα «καρφιά» Ανδρουλάκη σε Τσίπρα
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνείται τη μάχη για τη δεύτερη θέση και θέτει ως στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρωτιά στις επόμενες εκλογές.
  • Στην ομιλία του, ο Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Έστειλε σαφή μηνύματα προς τον Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας διαχωριστικές γραμμές και αμφισβητώντας την κυβερνησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 2015.
  • Απάντησε εμμέσως στην κριτική Τσίπρα για τις τράπεζες, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτές τράπεζες που σέβονται την κοινωνία.
  • Η ένταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αυξηθεί, καθιστώντας απίθανη μια μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
Με στιγμές μεγάλης πολιτικής και συναισθηματικής έντασης εξελίχθηκε η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας ΚΕ του κόμματος, η οποία συνεδρίασε για να εκλέξει τον νέο Γραμματέα του κόμματος καθώς και τα όργανα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκτός από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε προς την κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλε τα δικά του μηνύματα και προς άλλες κατευθύνσεις.

Όπως παρατηρούν αρκετοί πέριξ του ΠΑΣΟΚ, είναι η πρώτη φορά που κ. Ανδρουλάκης στέλνει ευθέως τόσο σαφή μηνύματα και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στις τελικές φάσεις πριν την ανακοίνωση του νέου του πολιτικού φορέα. Χωρίς να κατονομάζει τον πρώην πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης φρόντισε στην ομιλία του να τραβήξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες αναμένεται να γίνουν εντονότερες όσο πλησιάζουμε προς την ανακοίνωση του νέου κόμματος, αλλά κυρίως προς τις εθνικές εκλογές.

Η πιο αιχμηρή αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην πρωθυπουργό αφορούσε το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.

«Αναρωτηθείτε: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης;», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας ένα εκλογικό δίλημμα για το ποιος από τους δύο, ο ίδιος, ή ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστική επιλογή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

Ωστόσο, υπήρξαν και άλλες στιγμές κατά την ομιλία του στις οποίες έριξε «βέλη».

Για παράδειγμα, αναφερόμενος στις τράπεζες και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το τραπεζικό σύστημα, τόνισε ότι «η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες, αλλά σε ανοιχτές τράπεζες που σέβονται την κοινωνία και τους κόπους του ελληνικού λαού. Τράπεζες που σέβονται τον ρόλο τους».

Απάντησε έτσι εμμέσως στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε πρόσφατη συνέντευξή του, όπου είχε πει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 θα έπρεπε να έχει βάλει η ίδια περιορισμούς στις τράπεζες ώστε να μην κυβερνά υπό την πίεσή τους σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα. «Δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις έκλεισαν τις τράπεζές μας. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς, την επόμενη ημέρα των εκλογών. Και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων. Μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο “σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα”», είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας προκαλώντας αντιδράσεις.

Τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το βλέμμα στραμμένο στη μάχη που πολλοί εκτιμούν ότι θα δοθεί ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, επιχείρησε να «βγει» από την εξίσωση, θέτοντας ως εκλογικό στόχο του κόμματος την πρωτιά στις εκλογές. «Ας μιλήσουμε καθαρά: Το σύστημα Μαξίμου επιδιώκει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Εμείς έχουμε μόνο μια μάχη, τη μάχη της πρωτιάς, τη μάχη της νίκης της πολιτικής αλλαγής. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο στόχος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένος και δεν είναι άλλος από το να περιχαρακώσει τον πολιτικό χώρο του Κέντρο διασφαλίζοντας την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ σε αυτόν, πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

Άλλωστε, σε αρκετές από τις ομιλίες του ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφερθεί εναντίον των πολιτικών επιλογών του ΠΑΣΟΚ, συνήθως χωρίς να το κατονομάζει, αλλά φωτογραφίζοντάς το με σαφήνεια.

Φυσικά, αυτή η συνεχώς εντεινόμενη διάσταση θα έχει πολιτικά αποτελέσματα, καθώς στο υποθετικό σενάριο που είτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε ο Αλέξης Τσίπρας κληθούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, οποιδήποτε συνεργασία μεταξύ τους φαίνεται να απομακρύνεται ως ενδεχόμενο, όσο αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ των δύο χώρων.

Novibet
