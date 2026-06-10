Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Περιβάλλοντος με την ΕΥΔΑΠ

Newsbomb

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνουν την υλοποίηση του πανελλαδικού σχολικού διαγωνισμού «Η Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα σχολεία σώζουν το νερό».

Η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί κατά το νέο σχολικό έτος (2026 – 2027) και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων. Στόχος είναι να φέρει τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα πιο κοντά στις προκλήσεις που συνδέονται με το νερό, μετατρέποντας τη γνώση σε δράση και τη σχολική κοινότητα σε φορέα θετικής αλλαγής.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση και τα φαινόμενα λειψυδρίας επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας, η προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί εθνική και περιβαλλοντική προτεραιότητα. Η εκπαίδευση των παιδιών σε ζητήματα υπεύθυνης κατανάλωσης και ορθολογικής χρήσης του νερού είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας βιωσιμότητας.

Ο διαγωνισμός «Η Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα σχολεία σώζουν το νερό» φιλοδοξεί να μετατρέψει τα σχολεία σε ζωντανά εργαστήρια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και καινοτομίας. Μέσα από έρευνα, δημιουργικότητα και ομαδική εργασία, οι μαθητές θα κληθούν να αναπτύξουν πρακτικές προτάσεις και δράσεις εξοικονόμησης νερού, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η νέα γενιά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. κ. Σοφία Ζαχαράκη: «Η εκπαίδευση οφείλει να συνδέεται με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και να δίνει στους νέους τα εφόδια για να γίνουν μέρος της λύσης. Αυτό ακριβώς υπηρετεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την οποία υλοποιούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ΕΥΔΑΠ. Τα παιδιά έχουν τη μοναδική ικανότητα να μεταφέρουν μηνύματα και να εμπνέουν αλλαγές πολύ πέρα από τα όρια της σχολικής τάξης. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, φιλοδοξούμε να γίνουν πρεσβευτές της υπεύθυνης χρήσης του νερού στις οικογένειές τους, στις γειτονιές τους και στις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας σεβασμού προς τους φυσικούς πόρους».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου τόνισε «Το νερό, το πιο πολύτιμο αγαθό και πηγή ζωής, απαιτεί προστασία. Και η προστασία του αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της εποχής μας. Η κλιματική αλλαγή, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας και οι αυξανόμενες ανάγκες των κοινωνιών μας καθιστούν αναγκαία την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλείται σε υποδομές, τεχνολογία και θεσμικές παρεμβάσεις. Απαιτεί ενημέρωση, γνώση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Και, κυρίως, απαιτεί η ευαισθητοποίηση αυτή να ξεκινήσει από τα παιδιά μας, το μέλλον του τόπου μας. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και βιώσιμων συμπεριφορών. Η συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει ότι η προστασία των φυσικών πόρων είναι υπόθεση όλων μας. Επενδύουμε σήμερα στη γνώση και στην ευαισθητοποίηση των παιδιών, γιατί εκεί χτίζεται το πιο ισχυρό θεμέλιο για την προστασία του νερού, του περιβάλλοντος και του μέλλοντος του τόπου μας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης υπογράμμισε ότι «Η ΕΥΔΑΠ κάνει μια πραγματικά τεράστια επένδυση για την προστασία του νερού, αλλά εξίσου σημαντική είναι η επένδυση στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αυτή η σύμπραξη της ΕΥΔΑΠ με την Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία σηματοδοτεί την ολιστική προσέγγιση που απαιτείται για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση».

Ο διαγωνισμός υλοποιείται από την ΕΥΔΑΠ, η οποία αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στη διαχείριση του νερού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διάσταση του προγράμματος και στην ανάπτυξη κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

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