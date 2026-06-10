Όμιλος AKTOR - ΟΑΚΑ: Ολοκλήρωσε την αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των εισόδων

Οι μηχανικοί του Ομίλου AKTOR μελέτησαν και εργάστηκαν με γρήγορους ρυθμούς για τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση αναγνωρίσιμων και εμβληματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ΟΑΚΑ

Newsbomb

Όμιλος AKTOR - ΟΑΚΑ: Ολοκλήρωσε την αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των εισόδων

H Αγορά στο ΟΑΚΑ 

ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα σε 1,5 χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε το απαιτητικό έργο της Συντήρησης, Επισκευής και Αντικατάστασης Τμημάτων των Μεταλλικών Κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης», στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος τεχνικής αναβάθμισης και προστασίας των εμβληματικών υποδομών του συγκροτήματος.

Οι μηχανικοί του Ομίλου AKTOR μελέτησαν και εργάστηκαν με γρήγορους ρυθμούς για τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση αναγνωρίσιμων και εμβληματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ΟΑΚΑ που σχεδιάστηκαν από τον Σαντιάγκο Καλατράβα. Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και την παρακαταθήκη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Και στις τρεις μνημειακού χαρακτήρα υποδομές, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της ανθεκτικότητας των μεταλλικών επιφανειών, με εκτεταμένες εφαρμογές αμμοβολής και υδροβολής ή υδροαμμοβολής, αναλόγως του βαθμού οξείδωσης, για την πλήρη απομάκρυνση αποφλοιώσεων, οξειδώσεων, σαθρών επιστρώσεων και φαινομένων κιμωλίασης. Ακολούθησε η εφαρμογή νέου συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας με αντισκωριακά αστάρια και τελικές επιστρώσεις βαφής υψηλής αντοχής κατηγορίας, κατάλληλες για περιβάλλον μέσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αυξημένων διαβρωτικών επιδράσεων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Είσοδος ΟΑΚΑ

Η είσοδος στο ΟΑΚΑ

Επιπλέον, στο σύνολο του έργου αντικαταστάθηκαν διαβρωμένοι κοχλίες με νέους γαλβανισμένους συνδέσμους ίδιας ποιότητας και χαρακτηριστικών, ενώ οι διατηρούμενοι σύνδεσμοι καθαρίστηκαν και βάφτηκαν εκ νέου. Επίσης, και στα τρία σημεία υλοποιήθηκαν διάφορες τοπικές επεμβάσεις είτε για καλύτερη αποστράγγιση είτε για αποκατάσταση σκυροδέματος ή συγκολλήσεων ή ρηγματώσεων.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιούνταν συνεχείς επιθεωρήσεις και έλεγχοι από ανεξάρτητο Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου, ο οποίος παρακολουθούσε το σύνολο των επιμέρους εργασιών και επεμβάσεων. Παράλληλα, όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν υπό συνεχή τεχνική επίβλεψη και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονισμούς που διέπουν τις μεταλλικές κατασκευές.

ΤΕΙΧΟς ΕΘΝΩΝ ΟΑΚΑ

Το τείχος των εθνών ΟΑΚΑ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Αλλάζει το σκηνικό από την Παρασκευή» - Πού θα βρέξει

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίζεται το «Φολέγανδρος» του Πολεμικού Ναυτικού για να γίνει το πρώτο οργανωμένο Καταδυτικό Πάρκο στη χώρα

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μόντι γίνεται ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας – Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στον Καρτερό Ηρακλείου

13:48ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Έρχεται η «Ανακαίνιση Κατοικίας» στις 15 Ιουνίου - Χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αναστάτωση στους λουόμενους καταγγελία για άνδρα με μαχαίρι

13:30ANNOUNCEMENTS

Το AKTOR4TheFuture ανοίγει έναν νέο δρόμο για τη νέα γενιά επιστημόνων

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Εργασίας - Τα αιτήματα των υγειονομικών

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Θυμίζει το... «Catch Me If You Can»: Συνελήφθη πιλότος της Air Canada πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός - Το μένος με τις μαχαιριές, το πλυμένο εσώρουχο και το οινόπνευμα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Φαναράκι Λήμνου - Πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο

13:04ANNOUNCEMENTS

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

13:03ΥΓΕΙΑ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας mRNA δείχνει αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καύσιμα και ενοίκια

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα των Πολεοδομιών: Τα μυστικά ραντεβού σε καφέ και πάρκινγκ - Η γυναίκα που «έβρισκε τις λύσεις» και ο άνδρας που δεν μιλούσε ποτέ για χρήματα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Xiaomi 17T Pro: Σχεδιασμένο για τις στιγμές που θέλουμε να θυμόμαστε

12:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 30 αξέχαστες στιγμές των Μουντιάλ: Από την κουτουλιά του Ζιντάν, στο χέρι του... Θεού και το αμφιλεγόμενο γκολ του Χερτς - Τα σκάνδαλα, τα γκολ και οι θρύλοι που έγραψαν ιστορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λόγγος Αιγίου: Για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Ιταλός - Το μένος με τις μαχαιριές, το πλυμένο εσώρουχο και το οινόπνευμα

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησεώς και διαμελίστηκε»

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – «εξπρές» από το απόγευμα: Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου για τον νεκρό υπάλληλο καθαριότητας στο Newsbomb: «Ήταν άψογο παιδί ο Ηλίας, ήταν μαζί μας 27 χρόνια» - Μέριμνα για να προσληφθεί η σύζυγός του στον δήμο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα των Πολεοδομιών: Τα μυστικά ραντεβού σε καφέ και πάρκινγκ - Η γυναίκα που «έβρισκε τις λύσεις» και ο άνδρας που δεν μιλούσε ποτέ για χρήματα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

«Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς, οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται» λέει ο Πλακιάς για δικηγόρους της δίκης Τεμπών που εκμεταλλεύονται τις θεωρίες συνωμοσίας

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αναστάτωση στους λουόμενους καταγγελία για άνδρα με μαχαίρι

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για διπλή δολοφονία στον Λογγό Αιγίου: Ο Ιταλός πάει στον εισαγγελέα με δικογραφία για ανθρωποκτονία

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις 60%-95% στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών - Τι απαντάει ο Κισσάμου Αμφιλόχιος

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Θυμίζει το... «Catch Me If You Can»: Συνελήφθη πιλότος της Air Canada πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια

12:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 30 αξέχαστες στιγμές των Μουντιάλ: Από την κουτουλιά του Ζιντάν, στο χέρι του... Θεού και το αμφιλεγόμενο γκολ του Χερτς - Τα σκάνδαλα, τα γκολ και οι θρύλοι που έγραψαν ιστορία

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Έρχεται η «Ανακαίνιση Κατοικίας» στις 15 Ιουνίου - Χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Κινέζοι αρχαιολόγοι στο Αγγελόκαστρο για να ανακαλύψουν σημαντική αρχαία πόλη της Αιτωλοακαρνανίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Mπέλφαστ «στις φλόγες»: Σκηνές χάους μετά την επίθεση Σουδανού με μαχαίρι - «Έξω οι ξένοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ