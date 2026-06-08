Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Εάν ανατραπεί η καλή πορεία που έχει διαγράψει μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία και χαθεί η δυνατότητά της να αναχρηματοδοτήσει το δημόσιο χρέος την επόμενη δεκαετία, δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να επιστρέψει στην κατάσταση του 2010, τόνισε ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο συνέδριο «Ελλάδα 2030» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, εάν ανατραπεί η καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, χαθούν τα κεκτημένα των τελευταίων ετών, επιστρέψουμε στα ελλείμματα και αυξηθεί εκ νέου η ανεργία, δεν θα είναι καθόλου δύσκολο η Ελλάδα να επιστρέψει στην κατάσταση που βρισκόταν το 2010, με το δεδομένο ότι από το 2032, όταν και εκπνέει η περίοδος χάριτος του χρέους, θα κληθεί εκ νέου να αναχρηματοδοτήσει τον δανεισμό της – και για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι πιστωτές της να αισθάνονται ασφαλείς για την καλή πορεία της οικονομίας.

Διασφάλιση καλών συνθηκών για την οικονομία

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους λόγους για τους οποίους φτάσαμε στο 2010, αλλά και το γεγονός ότι οι δομές της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν αλλάξει δραστικά σε σχέση με εκείνη την εποχή, παρά το γεγονός ότι η χώρα με τεράστιο αγώνα κατάφερε να αναβαθμίσει τις προοπτικές της, έχοντας δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

Και διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ανησυχία μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εφόσον δημιουργηθεί η εικόνα ότι δεν θα υπάρχει σταθερή διακυβέρνηση, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι αυτό θα αποφευχθεί, καθώς, όπως συμπλήρωσε, είναι η πρώτη φορά που βλέπει ξένα κεφάλαια να αναλαμβάνουν επιχειρηματικό κίνδυνο στην Ελλάδα και για να συνεχιστεί ό,τι έχει επιτευχθεί, θα πρέπει να υπάρχουν βασικές συνθήκες προβλεψιμότητας στην οικονομία.

Σημαντικές ξένες επενδύσεις

Όπως υπογράμμισε, πλέον η χώρα γίνεται πεδίο υποδοχής μεγάλων επενδύσεων, όπως για παράδειγμα με τις εκδόσεις και την ΑΜΚ της Credia Bank, όπου τοποθετήθηκαν σημαντικά ξένα κεφάλαια. Και συμπλήρωσε ότι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της, συμπληρώνοντας ότι εάν η καλή προσπάθεια συνεχιστεί, η χώρα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Η Ελλάδα έχει πετύχει πολλά

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε ο κ. Εξάρχου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή ο συνδυασμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και των συνέχισης των συνθηκών που κατέστησαν εφικτές τις ροές ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Και σημείωσε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο τί έχει επιτύχει η χώρα μας μέχρι σήμερα και να μην ξεχνούμε τι είχε προηγηθεί την προηγούμενη δεκαετία, όταν η οικονομία υπέστη καταστροφή και οδηγήθηκε σε εσωτερική υποτίμηση.

Προβλέψεις για υψηλό πληθωρισμό και ευρωομόλογο

Ο κ. Εξάρχου εκτίμησε ότι ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι δύσκολος για την Ευρώπη εξ αιτίας της αύξησης του πληθωρισμού, που είναι αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων και της έλλειψης διαθεσιμότητας φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές εν όψει της απαγόρευσης του ρωσικού αερίου και λόγω των καταστροφών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές του Κατάρ.

Επιπλέον, σχολίασε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βρει μία ισορροπία στις πηγές ενέργειας ώστε να μην εξαρτάται από κανέναν προμηθευτή και να μην βρεθεί ξανά εξαρτημένη, όπως συνέβη με το ρωσικό φυσικό αέριο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να επισπεύσει τις αντιδράσεις της για να αντιμετωπίσει το ζήτημα και, εν όψει της αναπόφευκτης αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Ε.Ε. θα προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της κατάστασης κατά τα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, λίγα χρόνια πριν.