Xiaomi 17T Pro: Σχεδιασμένο για τις στιγμές που θέλουμε να θυμόμαστε

Για χρόνια, οι καλύτερες φωτογραφίες ήταν εκείνες που τραβούσαμε στις διακοπές ή σε πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Σήμερα, όμως, μέσα σε μία καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορους ρυθμούς, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα πιο απλά πράγματα: Σε ένα αυθόρμητο γέλιο με φίλους, σε μία βόλτα στην πόλη πριν δύσει ο ήλιος, σε ένα βίντεο από μία συναυλία που θέλουμε να ξαναδούμε και να νιώσουμε όπως τότε.

Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το κινητό μας έχει μετατραπεί στο βασικό «εργαλείο» με το οποίο αποτυπώνουμε τη ζωή μας σε… πραγματικό χρόνο. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι περισσότεροι αναζητούμε συσκευές που δεν προσφέρουν απλώς καλές επιδόσεις, αλλά μια συνολική εμπειρία που ταιριάζει στον τρόπο που κινούμαστε -και φωτογραφίζουμε- μέσα στην καθημερινότητά μας.

Συσκευές όπως αυτές της νέας σειράς Xiaomi 17T και, συγκεκριμένα, το Xiaomi 17T Pro που έχει σχεδιαστεί για τις στιγμές που θέλουμε να θυμόμαστε.

Αποθανατίζοντας κάθε στιγμή

Πράγματι, με τη νέα σειρά Xiaomi 17Τ μπορούμε να αποθανατίσουμε πανέμορφα πορτραίτα χάρη στην αξεπέραστη κάμερα τηλεφακού, με την «υπογραφή» της Leica. Πόσο μάλλον με το Xiaomi 17T Pro, που η κάμερά του, όχι μόνο αποδίδει εντυπωσιακά κάθε λεπτομέρεια, αλλά κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πιο φυσικό και «ζωντανό». Είτε πρόκειται να τραβήξουμε πορτρέτο είτε λήψεις από μεγαλύτερη απόσταση, ο Leica 5x τηλεφακός με έως 120x AI Ultra Zoom, δημιουργεί εικόνες με φως, χρώμα και βάθος.

Επίσης, χάρη στο Leica Live Moment με οπτικά μέσα Leica Summilux και Leica Live Portraits, αντί η φωτογραφία να είναι ένα «παγωμένο» καρέ, δίνουν περισσότερο την αίσθηση μιας μικρής κινηματογραφικής στιγμής. Ό,τι, δηλαδή, ζητάμε από το smartphone μας. Γιατί δεν θέλουμε απλώς μια κάμερα με πολλά megapixels, αλλά ένα κινητό που να μπορεί να αποτυπώσει κάθε στιγμή ακριβώς έτσι όπως τη ζούμε.

Και το Xiaomi 17T Pro ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Επίσης, η μπαταρία 7000mAh με 100W HyperCharge και 50W wireless φόρτιση επιτρέπει πολύωρη χρήση χωρίς περιορισμούς, ενώ το Xiaomi Vision Care (για την προστασία των ματιών) με oθόνη 6.83’’ 1.5Κ με ρυθμό ανανέωσης 144Hz κάνει την εμπειρία προβολής φωτογραφιών και βίντεο ακόμα πιο απολαυστική. Φυσικά, διαθέτει και επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9500, Corning Gorilla Glass 7i και εξαιρετικά λεπτά Bezels, αλλά και πιστοποίηση αντοχής στο νερό και στη σκόνη IP68.

Οι AI δυνατότητες που δίνει παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Μέσα από το Xiaomi HyperAI, λειτουργίες όπως το AI Interpreter διευκολύνουν την επικοινωνία σε διαφορετικές γλώσσες -ακόμα και στα ελληνικά, το AI Writing βοηθά στη σύνταξη, διόρθωση ή περίληψη κειμένων, ενώ το AI Speech Recognition μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε κείμενο γρήγορα και εύκολα. Παράλληλα, το AI Search κάνει την αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή πιο άμεση και αποτελεσματική, ενώ τα AI Dynamic Wallpapers προσαρμόζουν δυναμικά την εικόνα της οθόνης, προσφέροντας μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, το Xiaomi Offline Communication επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ συμβατών συσκευών ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεση στο internet, ενώ με το λογισμικό HyperOS 3.0, η εμπειρία χρήσης γίνεται πιο πρακτική για την καθημερινότητά μας.

Και το καλύτερο; Πρόκειται να έχουμε 4 μήνες δωρεάν Spotify Premium, 3 μήνες δωρεάν YouTube Premium, 3 μήνες δωρεάν αποθηκευτικού χώρου Google AI Pro, 1 δωρεάν αντικατάσταση οθόνης. Και μέχρι και τις 14 Ιουνίου, με την αγορά του Xiaomi 17T Pro, παίρνουμε δώρο μία Xiaomi TV A Pro 43΄΄ 2026.

Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συμπληρώνει την εμπειρία

Το ενδιαφέρον με την Xiaomi είναι ότι η εμπειρία δεν περιορίζεται ποτέ μόνο σε ένα smartphone. Απόδειξη αποτελούν τα Xiaomi Watch S5 46mm και Xiaomi Buds 6, που λειτουργούν περισσότερο σαν φυσική προέκταση του Xiaomi 17T Pro, παρά σαν ξεχωριστά gadgets.

Από τη μία, το Xiaomi Watch S5 46mm, με 150+ λειτουργίες σπορ συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου, του τρεξίματος, του ποδηλάτου και της κολύμβησης αλλά και τις ενισχυμένες λειτουργίες καταγραφής καρδιακού ρυθμού και ύπνου, μπορεί να γίνει ο προσωπικός μας «βοηθός» για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου τρόπου ζωής. Επιπλέον, η μεγάλη οθόνη 1.48’’ με τα λεπτά bazels, το ωραίο design και το μικρό βάρος, το κάνει πραγματικά ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ για το χέρι. Ενώ η αυτονομία του έως και 21 ημέρες, το κάνει ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Από την άλλη, τα Xiaomi Buds 6 είναι σχεδιασμένα με compact λεπτότερες διαστάσεις για να προσφέρουν άνετη εφαρμογή. Με ΑΙ Noice Cancellation με ενεργή ακύρωση θορύβου έως 95 dB, μειώνουν δραστικά τον περιβαλλοντικό ήχο ειδικά κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή κλήσεων, ενώ ο εντοπισμός τους είναι εύκολος μέσω του κινητού με συμβατότητα Google Find Hub.

Τελικά, αυτό που καταφέρνει η Xiaomi με τις συσκευές της είναι να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη, εντάσσοντας την τεχνολογία σε κάθε πτυχή της. Γιατί, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε συσκευές που ακολουθούν τους ρυθμούς μας -και κρατάνε ζωντανές τις στιγμές που αξίζει να θυμόμαστε.

Όλα τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα xiaomi store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης