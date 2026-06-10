Το Mπέλφαστ «στις φλόγες»: Σκηνές χάους μετά την επίθεση Σουδανού με μαχαίρι

Βίαιες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά από μία επίθεση με μαχαίρι με δράστη έναν 30χρονο Σουδανό

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το Mπέλφαστ «στις φλόγες»: Σκηνές χάους μετά την επίθεση Σουδανού με μαχαίρι

Πυροσβέστες πρσπαθούν να σβήσουν όχημα που είχε πυρποληθεί κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Ανατολικό Μπέλφαστ μετά από περιστατικό με μαχαίρωμα 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βίαιες διαδηλώσεις κατά μεταναστών ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, προκαλώντας πυρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων.
  • Εκατοντάδες μασκοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, έσπασαν παράθυρα και φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα, με στόχο κυρίως σπίτια μαύρων κατοίκων.
  • Η αστυνομία κάλεσε το κοινό να μη διαδίδει βίντεο της επίθεσης, καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει την έρευνα και την οικογένεια του θύματος.
  • Ο 30χρονος Σουδανός κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλες κατηγορίες, ενώ οι πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση και ζήτησαν ηρεμία.
  • Η ακροδεξιά εκμεταλλεύτηκε το περιστατικό καλώντας σε νέες διαδηλώσεις, ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας κατήγγειλε προσπάθειες εκμετάλλευσης του φόβου για ρατσιστικές επιθέσεις.
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Άνδρες με μάσκες έκαψαν σπίτια οικογενειών στο Μπέλφαστ και πυρπόλησαν δεκάδες οχήματα, σε ένα πρωτοφανές κύμα βίας κατά των μεταναστών που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης, μετά από επίθεση με μαχαίρι από έναν Σουδανό. Σύμφωνα με το BBC, πολλοί κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από φλεγόμενα σπίτια τους στο ανατολικό Μπέλφαστ, καθώς ένα οργισμένο πλήθος μασκοφόρων κλωτσούσε πόρτες και έσπαγε παράθυρα σπιτιών.

Εκατοντάδες ανθρωποι, πολλοί με καλυμμένα πρόσωπά , επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και έκαψαν οχήματα σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία, μετά την κυκλοφορία ενός viral βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι, η οποία άφησε ένα άτομο με σοβαρά τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι. Ενώ το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία ζήτησε από το κοινό να μην το κοινοποιεί, δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω τραύμα στην οικογένεια του θύματος και να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Το περιστατικό προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η ακροδεξιά, με ορισμένους αυτοαποκαλούμενους «πατριωτικούς» λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καλούν σε νέα διαδήλωση στο Μπέλφαστ σήμερα το βράδυ και να προτρέπουν τις τοπικές επιχειρήσεις να κλείσουν.

Βίντεο που μετέδωσε το BBC από τη χθεσινή νύχτα δείχνουν αστυνομικούς να βοηθούν μια οικογένεια να ξεφύγει από ένα φλεγόμενο σπίτι. Ένας πάστορας στο βόρειο Μπέλφαστ κατήγγειλε ότι στοχοποιήθηκαν κατα κύριο λόγο σπίτια μαύρων, ενώ ένας τοπικός βουλευτής δήλωσε στο BBC ότι υπήρξε «πογκρόμ με βάση τη φυλή». Σε έναν δρόμο, εκατοντάδες μασκοφόροι άνδρες που κρατούσαν μπουκάλια και τούβλα έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και φώναζαν «έξω οι ξένοι».

Όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ του ΒΒC ένα πλήθος 100 ανδρών κλώτσησε πόρτες και έσπασε παράθυρα σπιτιών σε έναν δρόμο στο ανατολικό Μπέλφαστ. «Τους διώχνουν μόνο και μόνο επειδή είναι μαύροι», δήλωσε ο πάστορας Τζακ ΜακΚι στο BBC μετά από επιθέσεις σε σπίτια στο βόρειο τμήμα της πόλης. «Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις απόψε», δήλωσε από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ. «Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που καίνε οικογένειες από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αηδιαστική δειλία».

Στάρμερ: Η επίθεση με μαχαίρι είναι «αηδιαστική»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «αηδιαστική» την αρχική επίθεση με μαχαίρι, η οποία έλαβε χώρα στο βόρειο Μπέλφαστ αργά το βράδυ της Δευτέρας. Η επίθεση, η οποία προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία, έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Βρετανία μετά τη δολοφονία ενός φοιτητή, ο οποίος δέθηκε με χειροπέδες από την αστυνομία καθώς πέθαινε από τραύματα από μαχαίρι, αφού ο δολοφόνος του, ένας Σιχ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι επρόκειτο για ρατσιστική επίθεση. Τα επεισόδια σημειώνονται επίσης μετά από επανειλημμένες διαμαρτυρίες για τη μετανάστευση , με τα λαϊκιστικά κόμματα να λένε ότι η πολιτική ασύλου της Βρετανίας επέτρεψε την είσοδο επικίνδυνων ανθρώπων στη χώρα.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ αναδημοσίευσε πολλά μηνύματα καταγγέλλοντας την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απαντώντας σε μια ανάρτηση του αντιμεταναστευτικού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον σχετικά με το περιστατικό στο βόρειο Μπέλφαστ, στην οποία κάλεσε σε διαμαρτυρίες μετά από «μια ακόμη επίθεση εισβολέα εναντίον του λαού μας», ο Μασκ είπε: «Μόνο αν διαμαρτυρηθούμε κατ΄επανάληψη και δυνατά θα υπάρξει κάποια αλλαγή!»

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ, δήλωσε στο Reuters ότι «κακόπιστοι δράστες», οι οποίοι προηγουμένως θα δυσκολεύονταν να βρουν την επαρχία σε χάρτη, προσπάθησαν να μετατρέψουν σε όπλο τον κατανοητό φόβο και την οργή που προκάλεσε η επίθεση με μαχαίρι σε στόχο όσους είχαν το ίδιο χρώμα δέρματος.

Έκκληση για ηρεμία

Ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος, κατηγορήθηκε το βράδυ της Τρίτης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αντικειμένου με λεπίδα ή αιχμή σε δημόσιο χώρο και απειλές για ​φόνο. Αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα (10/6) στο Ειρηνοδικείο του Μπέλφαστ.
Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια και τραύματα από τομές στο πρόσωπο και την πλάτη κατά τη διάρκεια της «βάναυσης» επίθεσης, με ένα κουζινομάχαιρο που βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον.

Britain Northern Ireland Stabbing

Το βίντεο από την επίθεση δείχνει αρκετά μέλη του κοινού να προσπαθούν να απωθήσουν τον επιτιθέμενο πριν φτάσει η αστυνομία, και ανώτεροι αξιωματικοί τους πιστώνουν ότι έσωσαν τη ζωή του άνδρα. Οι ηγέτες των κύριων πολιτικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασαν από κοινού την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτή» και απηύθυναν έκκληση για ηρεμία, λέγοντας ότι οι αναταραχές θα βλάψουν μόνο τις κοινότητές τους.

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