Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Εργασίας - Τα αιτήματα των υγειονομικών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Εργασίας, για τον άδικο αποκλεισμό επαγγελματιών υγείας από την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου οι υγειονομικοί υπάλληλοι για την μη ένταξη πολλών εξ αυτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στην στάση συμμετέχουν οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από το σχετικό σχέδιο νόμου.

Όπως ανακοίνωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις 3 μ.μ.

Από τις 12.30 οι υγειονομικοί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Εργασίας, για τον άδικο αποκλεισμό επαγγελματιών υγείας από την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ) Eurokinissi

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Εργασίας, για τον άδικο αποκλεισμό επαγγελματιών υγείας από την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ) Eurokinissi

Οι υγειονομικοί διαμαρτύρονται διότι από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που έχει δοθεί για διαβούλευση, αποκλείονται πολλοί από την ένταξη στα ΒΑΕ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι φυσικοθεραπευτές και όσοι υγειονομικοί έχουν προσληφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η συνέπεια είναι να δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, αφού είναι μεν των ιδίων ή συναφών επαγγελμάτων, αλλά έχουν άνιση ασφαλιστική μεταχείριση.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Εργασίας, για τον άδικο αποκλεισμό επαγγελματιών υγείας από την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ) Eurokinissi

Ειδικά οι φυσικοθεραπευτές διαμαρτύρονται διότι, όπως τονίζουν, εργάζονται σε περιβάλλοντα με αυξημένη επαγγελματική επιβάρυνση. Εκτίθενται επίσης καθημερινά σε βιολογικούς, εργονομικούς και επαγγελματικούς κινδύνους και προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες αποκατάστασης και φροντίδας στους πολίτες.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο Υπουργείο Εργασίας, για τον άδικο αποκλεισμό επαγγελματιών υγείας από την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ) Eurokinissi

Ο αποκλεισμός τους από τα ΒΑΕ είναι άδικος, επισημαίνουν. Και ζητούν: