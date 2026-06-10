Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Εργασίας - Τα αιτήματα των υγειονομικών
Για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι φυσικοθεραπευτές
Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου οι υγειονομικοί υπάλληλοι για την μη ένταξη πολλών εξ αυτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στην στάση συμμετέχουν οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από το σχετικό σχέδιο νόμου.
Όπως ανακοίνωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις 3 μ.μ.
Από τις 12.30 οι υγειονομικοί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας.
Οι υγειονομικοί διαμαρτύρονται διότι από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που έχει δοθεί για διαβούλευση, αποκλείονται πολλοί από την ένταξη στα ΒΑΕ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι φυσικοθεραπευτές και όσοι υγειονομικοί έχουν προσληφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Η συνέπεια είναι να δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, αφού είναι μεν των ιδίων ή συναφών επαγγελμάτων, αλλά έχουν άνιση ασφαλιστική μεταχείριση.
Ειδικά οι φυσικοθεραπευτές διαμαρτύρονται διότι, όπως τονίζουν, εργάζονται σε περιβάλλοντα με αυξημένη επαγγελματική επιβάρυνση. Εκτίθενται επίσης καθημερινά σε βιολογικούς, εργονομικούς και επαγγελματικούς κινδύνους και προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες αποκατάστασης και φροντίδας στους πολίτες.
Ο αποκλεισμός τους από τα ΒΑΕ είναι άδικος, επισημαίνουν. Και ζητούν:
- Την άμεση ένταξή τους στα ΒΑΕ, με άμεση εφαρμογή του πορίσματος της Επιτροπής Μπεχράκη
- Την ένταξή τους στην Α’ Κατηγορία του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας