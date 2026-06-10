Reuters: Θετικά τα αποτελέσματα ερευνών για την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω εμβολίων mRNA

Έρευνες κατά του μελανώματος και κατά του καρκίνου στο πάγκρεας και το κεφάλι φέρνουν αισιοδοξία 

Ελένη Ευστρατίου

Reuters: Θετικά τα αποτελέσματα ερευνών για την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω εμβολίων mRNA

Pexels

ΥΓΕΙΑ
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  • Η τεχνολογία mRNA δείχνει θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του μελανώματος και άλλων μορφών καρκίνου
  • Θεραπείες με εμβόλια mRNA κατά του μελανώματος έχουν καταφέρει να καταστείλουν τον καρκίνο για πέντε χρόνια μέσω εξατομικευμένης ανοσοθεραπείας
  • Κλινικές δοκιμές σε καρκίνους όπως του πνεύμονα, νεφρών και ουροδόχου κύστης βρίσκονται σε εξέλιξη
  • Η τεχνολογία mRNA λειτουργεί ως «λογισμικό» που επαναπρογραμματίζει το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή πρωτεϊνών που καταπολεμούν τα καρκινικά κύτταρα.
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Αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από τον χώρο της επιστήμης σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου, μέσω εμβολίων με την τεχνολογία mRNA.

Όπως ανέδειξε το Reuters, η τεχνολογία που αναπτύχθηκε ραγδαία εν μέσω Covid, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού μέσω εμβολιασμού, χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση της θανατηφόρας ασθένειας. Έως τώρα, τα αποτελέσματα είναι θετικά ιδιαίτερα στη περίπτωση του μελανώματος, του καρκίνου που προσβάλλει το δέρμα. Παράλληλα, οι μελέτες δείχνουν να έχουν θετική εξέλιξη και για τον καρκίνο στο πάγκρεας και στο κεφάλι.

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Καταστολή του μελανώματος για πέντε χρόνια

Περισσότερες από 130 μελέτες που παρουσίαστηκαν αυτόν τον μήνα στην Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας, επικεντρώθηκαν στη θεραπεία του καρκίνου μέσω εμβολιασμού mRNA. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν οι φαρμακευτικές εταιρείες Moderna και Merck, οι οποίες πραγματοποίησαν θεραπείες που συνδύαζαν μία ισχυρή ανοσοθεραπεία με ένα πειραματικό εμβόλιο για τον καρκίνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μελάνωμα μπόρεσε να κατασταλλεί για πέντε χρόνια, μέσω εξατομικευμένων θεραπειών, οι οποίες εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Παράλληλα, αντίστοιχες θεραπείες δοκιμάζονται και για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε πνεύμονα, νεφρούς, ουροδόχο κύστη και παγκρέατος, με τα αποτελέσματα να αναμένονται σύντομα. Άλλες εταιρείες, όπως η BioNTech και η Roche, διεξάγουν αντίστοιχες έρευνες με την πρόοδο στον τομέα αυτό να εξελίσσεται σημαντικά. Σύμφωνα, μάλιστα, με ερευνητική εταιρεία, η αγορά των αντικαρκινικών εμβολίων αναμένεται να φτάσει τα 8,3 δισ. ετησίως μέχρι το 2034.

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Η τεχνολογία mRNA

Στον χώρο της επιστήμης τα εμβόλια mRNA δεν αποτελούν κάτι νέο, ωστόσο η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής την περίοδο της πανδημίας οδήγησε σε περισσότερες δοκιμές και έρευνες για περισσότερες ασθένειες που μαστίζουν στον γενικό πληθυσμό. Σχεδόν πριν από μία δεκαετία, η θεραπεία mRNA δοκιμάστικε από τον γιατρό Vinod Balachandran, ακόμη και για τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, όπως αυτός στο πάγκρεας, ο οποίος είναι «αόρατος» στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο Balachandran δοκίμασε τη χρήση εξειδικευμένων εμβολίων mRNA σε ασθενείς, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μεταλλάξεις που εντοπίζονταν μόνο στους όγκους των ασθενών, αφού είχαν αφαιρεθεί χειρουργικά, σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία. Οι μελέτες έδειξαν ότι 7 από τους 8 ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στο εμβόλιο, είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο έξι χρόνια μετά. Αυτό το διάστημα διεξάγεται δεύτερη παρόμοια μελέτη με 260 ασθενείς.

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Η τεχνολογία mRNA λειτουργεί ως το «λογισμικό» του ανθρώπινου συστήματος, το οποίο μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ώστε να παράγει τις κατάλληλες πρωτεΐνες που επιτίθενται σε παθογόνα καρκινικά κύτταρα. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Biotechnology τον Απρίλιο, υποδηλώνει ότι το mRNA θα μπορούσε να ενισχύσει ή να κατευνάσει την ανοσολογική απόκριση ή να περιορίσει τις επιβλαβείς αντιδράσεις του οργανισμού, οδηγώντας σε πιο ισχυρές θεραπείες για τον καρκίνο ή νέους τρόπους αντιμετώπισης αυτοάνοσων ασθενειών.

Στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα, έγιναν δοκιμές εμβολίου που περιλαμβάνουν την έγχυση λιπιδικών νανοσωματιδίων σε ασθενείς με γλοιοβλάστωμα (η πιο επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο), σε αντίθεση με το ένα νανοσωματίδιο που περιελάμβανε το εμβόλιο κατά του COVID. Χορηγούμενο ενδοφλεβίως, ο στόχος είναι να ενεργοποιήσει γρήγορα το ανοσοποιητικό σύστημα για να καταπολεμήσει τον ταχέως αναπτυσσόμενο καρκίνο του εγκεφάλου, ο οποίος έχει ποσοστό επιβίωσης 5 ετών κάτω του 7%.

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Κίνδυνος χρηματοδότησης

Η τωρινή κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατά μία επιφυλακτική στάση έναντι των εμβολίων mRNA, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρηματοδότησης στα Ινστιτούτα. Όπως αναφέρει το Reuters, το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, μείωσε κατά 500 εκατομμύρια δολάρια τη χρηματοδότηση για τα έργα εμβολίων mRNA. Ο Κένεντι έχει επιτεθεί στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και έχει κάνει υπερβολικούς ισχυρισμούς σχετικά με τις παρενέργειες.

Ωστόσο, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου συνεργάζεται με το Ίδρυμα για τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (IFRC), παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τις δοκιμές των εμβολίων κατά του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στο mRNA. Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, υπερασπίστηκε τη στάση του Κένεντι σχετικά με το mRNA για την αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών, αλλά δήλωσε ότι βλέπει πολλά υποσχόμενη τη χρήση του για την αντιμετώπιση του καρκίνου, επισημαίνοντας τη συνεργασία του υπουργείου για την ανάπτυξη των εμβολίων.

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