Πρωτοποριακό φάρμακο πέτυχε το «αδύνατο» για τον καρκίνο του παγκρέατος

Ένα νέο στοχευμένο φάρμακο, που ονομάζεται daraxonrasib (δαραξονρασίμπη) χαιρετίζεται ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον καρκίνο του παγκρέατος εδώ και δεκαετίες, αφού μια μεγάλη δοκιμή διαπίστωσε ότι σχεδόν διπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης σε άτομα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που έλαβαν daraxonrasib έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες, σε σύγκριση με 6,6 έως 6,7 μήνες για όσους έλαβαν τυπική χημειοθεραπεία.

Τι διαπίστωσε η μελέτη για το daraxonrasib

Η δοκιμή φάσης 3 RASolute 302 συνέκρινε την από του στόματος χορήγηση δαραξονρασίμπης μία φορά την ημέρα με τυπική χημειοθεραπεία σε περίπου 500 άτομα με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, των οποίων ο καρκίνος είχε ήδη υποβληθεί σε θεραπεία.

Η διαφορά στην επιβίωση ήταν εντυπωσιακή. Η μέση συνολική επιβίωση ήταν περίπου 13,2 μήνες με τη δαραξονρασίμπη έναντι περίπου 6,7 μηνών με τη χημειοθεραπεία, γεγονός που μεταφράζεται σε αναφερόμενη μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 60%. Η χωρίς εξέλιξη της νόσου επιβίωση, που σημαίνει ο χρόνος πριν από την επιδείνωση του καρκίνου, βελτιώθηκε επίσης: 7,2 μήνες έναντι 3,6 μηνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό δεν σημαίνει ότι η δαραξονρασίμπη αποτελεί θεραπεία. Αλλά στον καρκίνο του παγκρέατος, όπου τα οφέλη από τη θεραπεία συχνά μετρώνται σε εβδομάδες ή λίγους μήνες, ο διπλασιασμός της μέσης επιβίωσης είναι κλινικά σημαντικός.

Γιατί ο καρκίνος του παγκρέατος είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί;

Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά διαγιγνώσκεται αργά επειδή τα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να είναι ασαφή ή να απουσιάζουν. Το πάγκρεας βρίσκεται βαθιά στην κοιλιά και δεν υπάρχει απλή εξέταση διαλογής για τον γενικό πληθυσμό.

Είναι επίσης βιολογικά επιθετικός. Οι όγκοι του παγκρέατος μπορούν να αναπτύξουν πυκνό περιβάλλοντα ιστό που δυσχεραίνει τη χορήγηση φαρμάκων και πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη εξαπλωθεί μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ίκτερος, κοιλιακός πόνος ή πόνος στην πλάτη, ανεξήγητη απώλεια βάρους, απώλεια όρεξης ή νέος διαβήτης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα φάρμακο που παρατείνει την επιβίωση σε μεταστατικές νόσους περιγράφεται ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και όχι απλώς ως μια ακόμη μικρή πρόοδος θεραπείας.

Πώς λειτουργεί η δαραξονρασίμπη;

Η δαραξονρασίμπη στοχεύει την καρκινική σηματοδότηση που προκαλείται από τις πρωτεΐνες RAS. Αυτό έχει σημασία επειδή οι μεταλλάξεις KRAS βρίσκονται σε περισσότερο από το 90% των καρκίνων του παγκρέατος και λειτουργούν σαν ένας κολλημένος… διακόπτης στο "on", ωθώντας τα καρκινικά κύτταρα να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Για δεκαετίες, οι πρωτεΐνες RAS θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να στοχευθούν με φάρμακα. Η δαραξονρασίμπη ανήκει σε μια νεότερη κατηγορία φαρμάκων που στοχεύουν τις RAS και έχουν σχεδιαστεί για να παρεμβαίνουν σε αυτό το σήμα ανάπτυξης. Η ευρύτερη σημασία της είναι ότι μπορεί να ανοίξει την πόρτα για πιο ακριβή θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος και πιθανώς άλλους καρκίνους που προκαλούνται από τις RAS.

Ποιες είναι οι παρενέργειες;

Η δαραξονρασίμπη περιγράφηκε γενικά ως έχουσα ένα διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας, αλλά οι παρενέργειες ήταν συχνές. Τα αναφερόμενα προβλήματα περιελάμβαναν εξάνθημα, πληγές στο στόμα, διάρροια, ναυτία, έμετο και κόπωση.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα:

Το εξάνθημα επηρέασε περίπου το 86% των ασθενών, με περίπου το 14% να θεωρείται σοβαρό

επηρέασε περίπου το 86% των ασθενών, με περίπου το 14% να θεωρείται σοβαρό Οι πληγές στο στόμα επηρέασαν περίπου το 54%, με περίπου το 12% να είναι σοβαρές

επηρέασαν περίπου το 54%, με περίπου το 12% να είναι σοβαρές Η διακοπή της θεραπείας λόγω σοβαρών παρενεργειών ήταν χαμηλότερη με τη δαραξονρασίμπη σε σχέση με τη χημειοθεραπεία

Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία επειδή η επιβίωση δεν είναι ο μόνος στόχος στη φροντίδα του μεταστατικού καρκίνου. Η ποιότητα ζωής, ο έλεγχος του πόνου και η δυνατότητα συνέχισης της θεραπείας είναι επίσης καίριας σημασίας.

Είναι η δαραξονρασίμπη διαθέσιμη τώρα;

Η δαραξονρασίμπη δεν είναι ακόμη μια τυπική εγκεκριμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Τα αποτελέσματα αναμένεται να υποστηρίξουν την αναθεώρηση των σχετικών πρωτοκόλλων θεραπείας και έχει συζητηθεί η διευρυμένη πρόσβαση για τους επιλέξιμους ασθενείς που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια δοκιμή και δεν έχουν συγκρίσιμη θεραπευτική επιλογή.

Οι ασθενείς δεν πρέπει να καθυστερούν την τρέχουσα θεραπεία ενώ περιμένουν πρόσβαση στη δαραξονρασίμπη. Οποιοσδήποτε πάσχει από καρκίνο του παγκρέατος θα πρέπει να μιλήσει με την ογκολογική του ομάδα σχετικά με την τυπική θεραπεία, τις κλινικές δοκιμές, τις επιλογές διευρυμένης πρόσβασης και τον έλεγχο βιοδεικτών.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος θα μπορούσε να ωφεληθεί περισσότερο από τη δαραξονρασίμπη;

Τα ισχυρότερα στοιχεία μέχρι στιγμής αφορούν άτομα προηγουμένως υποβληθέντα σε θεραπεία για μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, ειδικά όγκους με μεταλλάξεις RAS ή KRAS. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο καλά λειτουργεί σε πρώιμο στάδιο της νόσου ή ως θεραπεία πρώτης γραμμής.

Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος βιοδεικτών στον καρκίνο του παγκρέατος;

Ο έλεγχος βιοδεικτών μπορεί να εντοπίσει KRAS, RAS ή άλλες αλλαγές στον όγκο που μπορεί να επηρεάσουν την επιλεξιμότητα για κλινικές δοκιμές και τις μελλοντικές επιλογές θεραπείας. Καθώς οι στοχευμένες θεραπείες επεκτείνονται, ο γενετικός έλεγχος του όγκου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Συμπέρασμα

Η δαραξονρασίμπη δεν αποτελεί θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος και δεν αποτελεί ακόμη συνήθη θεραπεία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής δοκιμής είναι ασυνήθιστα ισχυρά για μια ασθένεια με λίγες αποτελεσματικές επιλογές, υποδεικνύοντας ένα σημαντικό κέρδος επιβίωσης σε μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος.

Για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, το βασικό μήνυμα είναι η συγκρατημένη ελπίδα: αυτό το φάρμακο μπορεί να προσφέρει περισσότερο χρόνο, καλύτερο έλεγχο της νόσου και μια νέα κατεύθυνση για τη στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος.

Πηγές:

theguardian.com

sciencealert.com

uchealth.org

pancan.org