Ο Μόντι γίνεται ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας: Το μήνυμα Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, έγινε σήμερα ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας – Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο Μόντι γίνεται ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας: Το μήνυμα Μητσοτάκη
AP.
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  • Ο Ναρέντρα Μόντι έγινε ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας, ξεπερνώντας τον Τζαβαχαρλάλ Νεχρού με 4.399 ημέρες στην εξουσία.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μόντι και τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας.
  • Η διακυβέρνηση του Μόντι χαρακτηρίζεται από σταθερότητα σε μια χώρα με μεγάλη πληθυσμιακή και πολιτισμική πολυμορφία, παρά την παγκόσμια πολιτική αστάθεια.
  • Κατά τη θητεία του, περίπου 250 εκατομμύρια Ινδοί βγήκαν από τη φτώχεια, ενώ υπήρξε σημαντική ανάπτυξη υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών.
  • Η Ινδία ενίσχυσε τη θέση της ως ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία και ανέδειξε ισχυρό ρόλο σε διεθνείς οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
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Ο Ναρέντρα Μόντι έγινε σήμερα ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας.

Ο Μόντι ορκίστηκε για πρώτη φορά στις 26 Μαΐου 2014 και ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ του Τζαβαχαρλάλ Νεχρού, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα ως εκλεγμένος πρωθυπουργός στις 13 Μαΐου 1952 και παρέμεινε στη θέση έως τις 27 Μαΐου 1964. Η θητεία του Νεχρού διήρκεσε συνολικά 4.398 ημέρες, ενώ η συνεχής παραμονή του Μόντι στην πρωθυπουργία έφτασε σήμερα τις 4.399 ημέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη, μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα. «Συγχαρητήρια στον Ναρέντρα Μόντι για την ανάδειξη στον μακροβιότερο εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ινδίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας εταιρική σχέση και τη συνεργασία μας. Μαζί, η Ελλάδα και η Ινδία θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας προς όφελος των λαών μας», έγραψε.

Το επίτευγμα του Μόντι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της διακυβέρνησης της Ινδίας, μίας χώρας με περισσότερους από 1,4 δισ. κατοίκους και έντονη γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική και γεωγραφική πολυμορφία.

Σε μία περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες έχουν βιώσει πολιτική αστάθεια, συχνές αλλαγές κυβερνήσεων και αβεβαιότητα στη χάραξη πολιτικής, η Ινδία έχει διατηρήσει συνέχεια στη διακυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία. Αυτό αντανακλά τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον Μόντι μέσα από τρεις διαδοχικές εθνικές εκλογικές νίκες στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, σύμφωνα με τα ινδικά Μέσα ενημέρωσης.

Διεθνείς δημοσκοπήσεις έχουν κατά καιρούς κατατάξει τον Ινδό πρωθυπουργό μεταξύ των δημοφιλέστερων δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών παγκοσμίως, ενώ, έχει τιμηθεί με τις ανώτατες πολιτικές διακρίσεις περισσότερων από 30 χωρών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, περίπου 250 εκατ. Ινδοί υπολογίζεται ότι ξέφυγαν από συνθήκες πολυδιάστατης φτώχειας, ενώ, σημειώθηκε σημαντική ανάπτυξη των ψηφιακών δημόσιων υποδομών, εκτεταμένα έργα υποδομής, βελτιώσεις στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ευρύτερη κοινωνικοοικονομική πρόοδος.

Παράλληλα, η Ινδία ενίσχυσε τη θέση της ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του κόσμου, προχώρησε στη σύναψη σημαντικών εμπορικών συμφωνιών με κορυφαίες οικονομίες και ανέδειξε ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς συζητήσεις για την ανάπτυξη, την τεχνολογία, την κλιματική δράση και τις προτεραιότητες του Παγκόσμιου Νότου.

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