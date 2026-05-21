Η Ινδία ενισχύει δεσμούς με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ευρώπη

Η πενταήμερη στρατηγική περιοδεία του Μόντι επαναπροσδιορίζει τις διεθνείς οικονομικές συμμαχίες της Ινδίας

Η Ινδία ενισχύει δεσμούς με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ευρώπη
  • Η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέγραψαν στρατηγικές ενεργειακές συμφωνίες για την αύξηση της προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου, καθώς και για επενδύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων.
  • Η αποχώρηση των ΗΑΕ από το σύστημα ποσοστώσεων του OPEC επιτρέπει στο Άμπου Ντάμπι να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και να συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ινδία.
  • Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Μόντι στοχεύει στην προώθηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ, που προβλέπει μείωση δασμών για το 97% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ινδία.
  • Η Ινδία επιδιώκει τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της και την εμβάθυνση συνεργασιών σε τομείς όπως το πράσινο υδρογόνο, η πυρηνική ενέργεια και η ανάπτυξη λιμένων.
  • Ο προτεινόμενος οικονομικός διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης αναμένεται να βελτιώσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες μειώνοντας χρόνο και κόστος μεταφοράς μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.
Η πρόσφατη διπλωματική περιοδεία-εξπρές του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αντικατοπτρίζει τη συνολική στρατηγική της Ινδίας για ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του εμπορίου της, σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τα ΗΑΕ, όπου ο Μόντι πραγματοποίησε υψηλού επιπέδου συνομιλίες στο πλαίσιο μιας πενταεθνούς αποστολής που περιλάμβανε επίσης την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία. Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν έντονη μεταβλητότητα λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ωθώντας την Ινδία να επιδιώξει μακροπρόθεσμες ενεργειακές συμφωνίες.

Σημαντικό υπόβαθρο της επίσκεψης αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από το σύστημα ποσοστώσεων του OPEC, κίνηση που επιτρέπει στο Άμπου Ντάμπι μεγαλύτερη ευελιξία στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και στη σύναψη διμερών συμφωνιών προμήθειας με βασικούς εταίρους όπως η Ινδία.

Σειρά στρατηγικών ενεργειακών συμφωνιών

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο χώρες υπέγραψαν σειρά στρατηγικών ενεργειακών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ της Indian Strategic Petroleum Reserves Limited και της ADNOC, με στόχο την αύξηση της προμήθειας αργού πετρελαίου από τα ΗΑΕ στα στρατηγικά αποθέματα της Ινδίας στα 30 εκατομμύρια βαρέλια.

Παράλληλα, νέες συμφωνίες μεταξύ της Indian Oil Corporation και της ADNOC ενίσχυσαν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις για προμήθεια υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν την ανάπτυξη στρατηγικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ινδία.

Τα ΗΑΕ δεσμεύτηκαν επιπλέον για νέες επενδύσεις ύψους περίπου 5 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω μια ήδη ισχυρή οικονομική σχέση, με το διμερές εμπόριο να αποτιμάται σε περίπου 85 δισ. δολάρια ετησίως. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας λειτουργεί ως μια «πραγματιστική ασπίδα» για την Ινδία απέναντι σε πιθανές διαταραχές εφοδιασμού και ενεργειακά σοκ.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η Ινδία εξακολουθεί να εισάγει σημαντικό ποσοστό του αργού πετρελαίου της από τον Κόλπο, γεγονός που καθιστά την ενεργειακή σταθερότητα κορυφαία εθνική προτεραιότητα, ιδιαίτερα καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή απειλούν κρίσιμες οδούς και υποδομές εφοδιασμού.

Πέρα από τους υδρογονάνθρακες, η συνεργασία επεκτείνεται πλέον και σε τομείς όπως η ανάπτυξη λιμένων, το πράσινο υδρογόνο και η πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη στρατηγική σύγκλιση μεταξύ Νέου Δελχί και Άμπου Ντάμπι.

Η μεταβαλλόμενη γεωπολιτική στάση των ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησής τους από το σύστημα ποσοστώσεων του OPEC και των νέων περιφερειακών ισορροπιών, φαίνεται να ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς με την Ινδία, καθώς το Άμπου Ντάμπι επιδιώκει όλο και περισσότερο αξιόπιστους μακροπρόθεσμους εταίρους στην Ασία.

Ευρωπαϊκή περιοδεία για τον Μόντι

Μετά την επίσκεψη στα ΗΑΕ, ο Μόντι συνέχισε την ευρωπαϊκή του περιοδεία, όπου κεντρικό θέμα αποτέλεσε η προώθηση της πολυαναμενόμενης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προτεινόμενη συμφωνία, που χαρακτηρίζεται από αξιωματούχους ως μία από τις σημαντικότερες εμπορικές συμφωνίες παγκοσμίως, στοχεύει στην κατάργηση ή σημαντική μείωση δασμών για σχεδόν το 97% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ινδία, εξοικονομώντας δισεκατομμύρια ευρώ και ενισχύοντας τις εμπορικές ροές.

Narendra Modi,Rob Jetten

Στην Ολλανδία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη στρατηγικής συνεργασίας που καλύπτει το εμπόριο, την άμυνα, τη ναυτιλιακή συνεργασία, τη διαχείριση υδάτων και τις κρίσιμες τεχνολογίες.

Στη Σουηδία, οι συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον οδήγησαν σε περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης μετάβασης και της άμυνας, ενώ ο Μόντι συμμετείχε επίσης σε υψηλού επιπέδου οικονομικό φόρουμ με Ευρωπαίους επιχειρηματικούς ηγέτες και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με αναλυτές, το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας αποσκοπεί όχι μόνο στην επιτάχυνση της εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ, αλλά και στην εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με βασικά κράτη-μέλη, προς στήριξη των ευρύτερων οικονομικών και γεωπολιτικών φιλοδοξιών της Ινδίας.

Τελικός σταθμός της περιοδείας είναι η Ιταλία, όπου αναμένεται να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της βιομηχανικής και αμυντικής συνεργασίας, καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης του μεγάλου οικονομικού διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, ο οποίος θα συνδέει ινδικά λιμάνια με ευρωπαϊκά εμπορικά κέντρα μέσω του Κόλπου.

Ο προτεινόμενος διάδρομος εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο μεταφοράς και το κόστος logistics μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ενισχύοντας τη φιλοδοξία της Ινδίας να εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Συνολικά, η πολυεθνική περιοδεία του Μόντι αναδεικνύει την επιταχυνόμενη προσπάθεια της Ινδίας να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, να εμβαθύνει στρατηγικές συνεργασίες και να εδραιωθεί ως βασική γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης σε μια ολοένα πιο κατακερματισμένη παγκόσμια τάξη.

