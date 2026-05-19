Η περιοδεία Μόντι: Η Ινδία συνδέεται με ΗΑΕ και Ευρώπη για να «θωρακιστεί» απέναντι στους κραδασμούς

Snapshot Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια μέσω συνεργασίας με τα ΗΑΕ, μετά την αποχώρησή τους από τον Opec.

Η Ινδία και τα ΗΑΕ υπέγραψαν συμφωνίες για αύξηση προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και για δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ινδία.

Τα ΗΑΕ δεσμεύτηκαν σε επενδύσεις 5 δισ. δολαρίων στην Ινδία, ενισχύοντας τη διμερή σχέση που αποτιμάται σε 85 δισ. δολάρια ετησίως.

Η πρόσφατη εμπορική συμφωνία Ινδίας

ΕΕ θα μειώσει δασμούς στο 97% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ινδία, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά μπλοκ παγκοσμίως.

Η περιοδεία Μόντι στην Ευρώπη εστιάζει στην εμβάθυνση συνεργασιών με Ολλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Ιταλία σε τομείς όπως το εμπόριο, η άμυνα, η πράσινη τεχνολογία και οι οικονομικοί διάδρομοι.

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια και οικονομικά οφέλη, αξιοποιώντας την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον Opec και τη νέα εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αστραπιαία επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή — πρώτο σταθμό μιας περιοδείας σε πέντε χώρες που θα τον οδηγήσει επίσης στην Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ιταλία — πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως περίοδο έντονων στρατηγικών ευκαιριών.

Με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και το διπλωματικό τοπίο στη Μέση Ανατολή να μεταβάλλεται ραγδαία, ο Μόντι δεν μετέφερε μόνο διπλωματικές φιλοφρονήσεις, αλλά και μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειακών συμφωνιών που υπόσχονται να προστατεύσουν την Ινδία από τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης.

Η επίσκεψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την ιστορική απόφαση των ΗΑΕ τον περασμένο μήνα να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (Opec) — μια κίνηση που ερμηνεύεται ευρέως ως το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας ενεργειακής τάξης στον Κόλπο.

Ως ο έκτος μεγαλύτερος παραγωγός του Opec, τα ΗΑΕ απαλλάσσονται πλέον από το σύστημα ποσοστώσεων του οργανισμού, αποκτώντας τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή τους πέρα από το προηγούμενο όριο των 4,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως και να συνάψουν προνομιακές συμφωνίες προμήθειας με επιλεγμένους εταίρους.

Η Ινδία — η οποία εισάγει περίπου το ένα δέκατο του πετρελαίου της από τα ΗΑΕ και αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας — βρίσκεται πολύ ψηλά σε αυτή τη λίστα.

Ο Σρινιβασάν Μπαλακρισνάν, διευθυντής στρατηγικών συνεργασιών στο Indic Researchers Forum με έδρα το Νέο Δελχί, δήλωσε ότι ο χρόνος της επίσκεψης «κάθε άλλο παρά τυχαίος ήταν».

«Η απόφαση του Αμπού Ντάμπι να εγκαταλείψει τις ποσοστώσεις του Opec και να αυξήσει την παραγωγή του δίνει τη δυνατότητα να προμηθεύει περισσότερο πετρέλαιο και LNG απευθείας σε βασικούς αγοραστές όπως η Ινδία», σημείωσε.

«Κλείδωμα» ενεργειακών αποθεμάτων

Ο Μόντι παρέμεινε στα ΗΑΕ μόλις λίγες ώρες, ωστόσο οι δύο κυβερνήσεις έσπευσαν να μετατρέψουν τη διπλωματική προσέγγιση σε δεσμευτικές συμφωνίες.

Στο πλαίσιο «στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας» μεταξύ της κρατικής Indian Strategic Petroleum Reserves Limited και της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), τα ΗΑΕ θα αυξήσουν στα 30 εκατομμύρια βαρέλια τις ποσότητες που προμηθεύουν στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου της Ινδίας.

Παράλληλα, νέα συμφωνία μεταξύ της Indian Oil Corporation και της ADNOC επισημοποίησε μακροπρόθεσμες προμήθειες υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου σε ινδικό έδαφος.

Επιπλέον, τα ΗΑΕ δεσμεύτηκαν για νέες επενδύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά το βάθος μιας σχέσης που ήδη αποτιμάται σε 85 δισ. δολάρια ετήσιου διμερούς εμπορίου.

Την ίδια ώρα, νέες επιθέσεις με drones την Κυριακή εναντίον στόχων στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία — παρά την τεχνικά ισχύουσα εκεχειρία στον πόλεμο με το Ιράν — υπενθύμισαν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι ενεργειακές υποδομές του Κόλπου.

Για την Ινδία, η οποία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου της από την περιοχή, αυτή η ευαλωτότητα συνιστά υπαρξιακή απειλή.

Ο Μπαλακρισνάν χαρακτήρισε τη στενότερη συνεργασία με τα ΗΑΕ ως μια «πραγματιστική αντιστάθμιση κινδύνου», με στόχο να εξασφαλιστούν σταθερές και μακροπρόθεσμες προμήθειες πριν οι αναταράξεις στις αγορές προκαλέσουν ακόμη σοβαρότερες συνέπειες.

Η συνεργασία αναμένεται να επεκταθεί πέρα από τους υδρογονάνθρακες, καθώς οι δύο πλευρές επιταχύνουν κοινά σχέδια σε λιμάνια, πράσινο υδρογόνο και πολιτική πυρηνική ενέργεια.

Ένας άξονας Ινδίας – ΗΑΕ – Ισραήλ;

Οι μεταβαλλόμενες ισορροπίες στον Κόλπο προσδίδουν επιπλέον γεωπολιτική σημασία στη σχέση των δύο χωρών.

Ο ανταγωνισμός των ΗΑΕ με τη Σαουδική Αραβία για περιφερειακή επιρροή υποβόσκει εδώ και χρόνια, ωστόσο η αποχώρηση από τον Opec αποτελεί μέχρι στιγμής τη σαφέστερη ένδειξη της πρόθεσης του Αμπού Ντάμπι να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία.

Η Ινδία φαίνεται να ωφελείται άμεσα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πρόσφατη απαίτηση των ΗΑΕ προς το Πακιστάν να αποπληρώσει δάνεια ύψους 3,5 δισ. δολαρίων — εξέλιξη που επιβάρυνε τα συναλλαγματικά αποθέματα του Ισλαμαμπάντ — αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό μήνυμα.

«Τα ΗΑΕ δίνουν ξεκάθαρα προτεραιότητα σε αξιόπιστους εταίρους όπως η Ινδία, όπου η ινδική διασπορά των 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων και οι αυξανόμενες επενδύσεις σε άμυνα και υποδομές αποφέρουν ήδη σημαντικά οφέλη», δήλωσε ο Μπαλακρισνάν.

Ο Ουντάι Τσάντρα, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Ashoka, εκτίμησε ότι η εμβάθυνση της σχέσης Ινδίας-ΗΑΕ διαμορφώνει έναν άξονα που συνδέει τις δύο χώρες με το Ισραήλ, δημιουργώντας ένα μπλοκ που ενώνει τη Δυτική και τη Νότια Ασία και λειτουργεί ως αντίβαρο στη συμμαχία Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας-Πακιστάν.

«Μου φαίνεται επίσης ότι ο πρώτος άξονας είναι πολύ πιο στενά ευθυγραμμισμένος με τις Βρυξέλλες από ό,τι ο δεύτερος», τόνισε.

Η Ευρώπη στο επίκεντρο

Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του Μόντι μπορεί να μην είναι τόσο θεαματικό όσο η στάση του στα ΗΑΕ, ωστόσο οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι εξίσου σημαντικό.

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσαν στα τέλη Ιανουαρίου μια εκτεταμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, την οποία υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές χαρακτήρισαν «τη μητέρα όλων των συμφωνιών».

Μόλις ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες και οι επίσημες μεταφράσεις, η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά μπλοκ παγκοσμίως.

Η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση ή σημαντική μείωση δασμών σχεδόν στο 97% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ινδία, εξοικονομώντας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έως και 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με αναλυτές, το πρόγραμμα επισκέψεων του Μόντι σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες συνιστά μια συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησης αυτής της δυναμικής.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Ολλανδία, ο Μόντι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν συμφώνησαν σε έναν «οδικό χάρτη στρατηγικής συνεργασίας» που καλύπτει το εμπόριο, την άμυνα, τη ναυτιλιακή συνεργασία, τη διαχείριση υδάτων και τις κρίσιμες τεχνολογίες.

Στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, οι συνομιλίες με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ulf Kristersson οδήγησαν σε διμερή στρατηγική εταιρική σχέση, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τη δυναμική συνεργασίας στην πράσινη μετάβαση, την καινοτομία και την άμυνα.

Ο Μόντι συμμετείχε επίσης στη συνάντηση του European Round Table for Industry, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen συναντήθηκε με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες από την Ευρώπη και την Ινδία — μια κίνηση που πολλοί παρατηρητές εξέλαβαν ως άτυπη επιβεβαίωση του αναδυόμενου ρόλου της Ινδίας ως προτιμώμενου στρατηγικού εταίρου της Ευρώπης στη Νότια Ασία.

«Η περιοδεία αυτή αφορά εν μέρει την παροχή πολιτικής ώθησης στη συμφωνία Ινδίας-ΕΕ, αλλά και την εμβάθυνση διμερών σχέσεων με επιμέρους κράτη-μέλη», σχολίασε ο Τσάντρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ολλανδία έχει καθοριστική σημασία για το εμπόριο και τα logistics, ενώ η Σουηδία και η Νορβηγία — όπου έφτασε ο Μόντι τη Δευτέρα — είναι σημαντικές για την πράσινη τεχνολογία, τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ιταλία, τελευταίος σταθμός της περιοδείας, αναμένεται να οδηγήσει σε συμφωνίες που θα επιταχύνουν τη συνεργασία στη μεταποίηση και την άμυνα, ενώ θα ενισχύσουν τα σχέδια για έναν οικονομικό διάδρομο που θα συνδέει τα δυτικά λιμάνια της Ινδίας, όπως το Μούντρα, με μεσογειακά εμπορικά κέντρα.

Ο διάδρομος αυτός εντάσσεται στο σχέδιο India-Middle East-Europe Economic Corridor, ένα πολυτροπικό δίκτυο θαλάσσιων και σιδηροδρομικών διαδρομών που θα συνδέει την Ινδία, τον Κόλπο και την Ευρώπη.

Οι υποστηρικτές του έργου εκτιμούν ότι θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο μεταφοράς εμπορευμάτων κατά 40% και το κόστος κατά 30%.

«Η Ινδία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ευρύτερο άνοιγμα σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να δημιουργήσει διμερείς συνέργειες με τα κράτη-μέλη», κατέληξε ο Τσάντρα