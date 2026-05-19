Μεγάλη ώθηση στο πυρηνικό όραμα της Ινδίας: Αμερικανικοί κολοσσοί εξετάζουν τεράστιες επενδύσεις

Ο Δρ. Jitendra Singh δήλωσε ότι η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται σήμερα μια ισχυρή και προσανατολισμένη στο μέλλον συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καθαρής ενέργειας και των αναδυόμενων βιομηχανιών

  • Η Ινδία και οι ΗΠΑ ενισχύουν τη συνεργασία τους στον πυρηνικό τομέα και την καθαρή ενέργεια, με έμφαση σε ιδιωτικές επενδύσεις και τεχνολογική καινοτομία.
  • Η Ινδία σχεδιάζει να αυξήσει την πυρηνική της ισχύ από 8,8 GW σε 100 GW έως το 2047, προωθώντας το πρόγραμμα Viksit Bharat 2047.
  • Ο νόμος SHANTI Act 2025 επιτρέπει μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ξένων επενδύσεων στον πυρηνικό τομέα της Ινδίας.
  • Η ανάπτυξη Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (SMRs) χρηματοδοτείται με περίπου 20.000 crore ρουπιών, ανοίγοντας δρόμους για συνεργασίες Ινδίας
  • ΗΠΑ σε προηγμένες πυρηνικές τεχνολογίες.
  • Συζητήθηκαν κοινά έργα όπως το Westinghouse AP1000, η παραγωγή υδρογόνου και το έργο LIGO
  • India, ενισχύοντας την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
Υψηλόβαθμη αμερικανική επιχειρηματική αποστολή, με εκπροσώπους του Nuclear Energy Institute και του U.S.-India Strategic Partnership Forum, πραγματοποίησε τη Δευτέρα εκτενείς συνομιλίες με τον Jitendra Singh σχετικά με τις νέες ευκαιρίες ιδιωτικών επενδύσεων και βιομηχανικής συνεργασίας στον πυρηνικό τομέα της Ινδίας.

Η επίσκεψη, που οργανώθηκε από το U.S.-India Strategic Partnership Forum, συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη της αμερικανικής πυρηνικής βιομηχανίας, επιχειρηματικούς παράγοντες και αξιωματούχους που συμμετέχουν στη συνεργασία Ινδίας–ΗΠΑ στους τομείς της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη φιλόδοξη Πυρηνική Ενεργειακή Αποστολή της Ινδίας, στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις πολιτικής που επιτρέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη διεύρυνση της συνεργασίας Ινδίας–ΗΠΑ στην καθαρή ενέργεια και τις κρίσιμες τεχνολογίες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γραμματέας του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας, Δρ. Rajesh S. Gokhale, ανώτατοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Ατομικής Ενέργειας και του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και εκπρόσωποι αμερικανικών βιομηχανικών οργανισμών.

Συνεργασία Ινδία-ΗΠΑ

Ο Δρ. Jitendra Singh δήλωσε ότι η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται σήμερα μια ισχυρή και προσανατολισμένη στο μέλλον συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της καθαρής ενέργειας και των αναδυόμενων βιομηχανιών, με τη συνεργασία στην πολιτική πυρηνική ενέργεια να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική και οικονομική σημασία.

Τόνισε ακόμη ότι η έναρξη της πρωτοβουλίας TRUST ΗΠΑ–Ινδίας, κατά τη συνάντηση του Ινδού πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Φεβρουαρίου 2025, άνοιξε νέους δρόμους συνεργασίας σε κρίσιμες και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η πρωτοβουλία TRUST — που εστιάζει σε αξιόπιστες τεχνολογικές συνεργασίες, ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και οικοσυστήματα καινοτομίας — δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο βαθύτερης συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, βιομηχανίας, πανεπιστημίων και νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, η βιοτεχνολογία, οι κβαντικές τεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά, τα κρίσιμα ορυκτά, η ενέργεια και οι διαστημικές τεχνολογίες.

Αναφερόμενος στο μακροπρόθεσμο όραμα καθαρής ενέργειας της Ινδίας στο πλαίσιο του “Viksit Bharat 2047”, ο Δρ. Singh δήλωσε ότι η χώρα στοχεύει να αυξήσει την πυρηνική της ισχύ από τα σημερινά 8,8 GW στα 100 GW έως το 2047, μέσω μιας σταδιακής και προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής επέκτασης.

Όπως είπε, το ταχέως αναπτυσσόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Ινδίας δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για παγκόσμιες συνεργασίες στη βιομηχανική παραγωγή, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ενσωμάτωση εφοδιαστικών αλυσίδων και την προηγμένη έρευνα.

Ο υπουργός ενημέρωσε την αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Ινδία προχώρησε πρόσφατα στην ψήφιση του νόμου SHANTI Act 2025, μιας ιστορικής μεταρρύθμισης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα — συμπεριλαμβανομένων των ξένων επενδύσεων — στον πυρηνικό τομέα.

Ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις

Όπως σημείωσε, η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις, βιομηχανικές συνεργασίες, συμπράξεις παραγωγής και τεχνολογική συνεργασία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Πυρηνική Ενεργειακή Αποστολή της Ινδίας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το πλαίσιο εφαρμογής του νόμου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.

Ο Δρ. Singh ανέφερε επίσης ότι η Ινδία προχωρά στην ανάπτυξη Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (SMRs), με χρηματοδότηση σχεδόν 20.000 crore ρουπιών, επισημαίνοντας τις σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας Ινδίας–ΗΠΑ σε προηγμένους τομείς όπως οι μικροαντιδραστήρες, τα συστήματα πυρηνικής ασφάλειας με τεχνητή νοημοσύνη, η επιστημονική υπολογιστική, η προσομοίωση πυρηνικών συστημάτων και η ενίσχυση θεσμικών ικανοτήτων.

Κοινές πρωτοβουλίες

Οι συζητήσεις κάλυψαν ακόμη την πρόοδο σε σειρά κοινών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων το προτεινόμενο έργο Westinghouse Electric Company AP1000 στο Kovvada, η συνεργασία στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Πολιτικής Πυρηνικής Ενέργειας Ινδίας–ΗΠΑ, η παραγωγή υδρογόνου και τα ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα, οι εφαρμογές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, οι συνεργασίες στις σπάνιες γαίες, καθώς και οι τεχνολογίες υπεραγώγιμων επιταχυντών πρωτονίων υψηλής έντασης μέσω συνεργασιών με το Fermilab.

Η συνάντηση αξιολόγησε επίσης την πρόοδο του έργου LIGO-India, το οποίο υλοποιείται από κοινού από το Υπουργείο Ατομικής Ενέργειας και το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ινδίας, σε συνεργασία με το αμερικανικό LIGO Laboratory και το National Science Foundation.

Το έργο, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.600 crore ρουπιών, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα προηγμένης επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ινδίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για εμβάθυνση της πρακτικής, βιομηχανικά προσανατολισμένης και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της καθαρής ενέργειας, των πυρηνικών τεχνολογιών, της προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής και της καινοτομίας.

