Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες»

Για την σχέση του με την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την Μαρινέλλα, μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Κώστας Μακεδόνας.

«Η Μαρινέλλα ήταν αυτό που λένε όλοι: μάνα και δασκάλα. Ήταν η μάνα που νοιαζότανε για τους πάντες, δεν την ένοιαζε ο εαυτός της για να τη δουν πως είναι, πώς θα βγει και τι θα κάνει. Την ένοιαζε η ομάδα να είναι άρτια και όχι μόνο οι τραγουδιστές για να μη νιώσει ένας θαμώνας που θα έρθει ότι τον έχουν κοροϊδέψει», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Κώστας Μακεδόνας ανέφερε την ιστορία πίσω από την μεγάλη του επιτυχία «Παρ'το Λίζα», λέγοντας: «Το “Πάρ’το Λίζα και κάντο κορνίζα” γράφτηκε ως πλάκα. Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο Σταμάτης Κραουνάκης στο σταθερό γιατί τότε δεν υπήρχαν ακόμα τα κινητά και απάντησε τότε η κοπέλα μου γιατί δεν είχα γυρίσει από τη Θεσσαλονίκη. Όταν γύρισα μου λέει: θα πεθάνεις αν ακούσεις τι έγραψα. Και αρχίζει να μου παίζει τη Λίζα, δεν είχε τελειώσει τους στίχους γράψαμε και κάποια μαζί. Το έβαλε κάποια στιγμή στην εταιρία “ακούστε τι γράψαμε” και από την εταιρία τρελαθήκανε όλοι “αυτό θα γίνει επιτυχία και γι’ αυτό τον λόγο μπήκε στον δίσκο».

