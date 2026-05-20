Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες»

Η αναφορά του τραγουδιστή στην «μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού» 

Ανθή Κουρεντζή

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την σχέση του με την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την Μαρινέλλα, μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Κώστας Μακεδόνας.

«Η Μαρινέλλα ήταν αυτό που λένε όλοι: μάνα και δασκάλα. Ήταν η μάνα που νοιαζότανε για τους πάντες, δεν την ένοιαζε ο εαυτός της για να τη δουν πως είναι, πώς θα βγει και τι θα κάνει. Την ένοιαζε η ομάδα να είναι άρτια και όχι μόνο οι τραγουδιστές για να μη νιώσει ένας θαμώνας που θα έρθει ότι τον έχουν κοροϊδέψει», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Κώστας Μακεδόνας ανέφερε την ιστορία πίσω από την μεγάλη του επιτυχία «Παρ'το Λίζα», λέγοντας: «Το “Πάρ’το Λίζα και κάντο κορνίζα” γράφτηκε ως πλάκα. Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο ο Σταμάτης Κραουνάκης στο σταθερό γιατί τότε δεν υπήρχαν ακόμα τα κινητά και απάντησε τότε η κοπέλα μου γιατί δεν είχα γυρίσει από τη Θεσσαλονίκη. Όταν γύρισα μου λέει: θα πεθάνεις αν ακούσεις τι έγραψα. Και αρχίζει να μου παίζει τη Λίζα, δεν είχε τελειώσει τους στίχους γράψαμε και κάποια μαζί. Το έβαλε κάποια στιγμή στην εταιρία “ακούστε τι γράψαμε” και από την εταιρία τρελαθήκανε όλοι “αυτό θα γίνει επιτυχία και γι’ αυτό τον λόγο μπήκε στον δίσκο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Βολιβίας - Κολομβίας: Απελάθηκε η πρέσβειρα της τελευταίας από τη Λα Πας

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης: Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα: Μαθητές με σημαίες τον αποχαιρέτισαν στο αεροδρόμιο

19:01ΦΑΡΜΑΚΟ

5 σημεία όπου δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε τα φάρμακά σας ενώ ταξιδεύετε

18:58LIFESTYLE

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες»

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γεννηματάς»: Νιώθω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασικός διαπραγματευτής του Ιράν: «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ξεκινήσουν έναν νέο πόλεμο»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Τραμπ κατά της Κούβας: Δεν θα ανεχθούμε ένα καθεστώς που φιλοξενεί ξένες στρατιωτικές επιχειρήσεις

18:25ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Ευρώπη ψάχνει "κανάλι" με τον Πούτιν – Τα ονόματα-έκπληξη στο τραπέζι

18:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Κώστας Τσουρός «φεύγει», ο Γιώργος Λιανός έρχεται

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: «Το ότι πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε, ίσως φταίει το φαινόμενο upwelling»

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Αμετανόητος ο Ισραηλινός υπουργός παρά τη διεθνή κατακραυγή: «Δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική «καταιγίδα» κατά του Ισραηλινού υπουργού: Γαλλία και Ιταλία ζητούν εξηγήσεις από το Ισραήλ για το βίντεο με τους ακτιβιστές

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα κατά του Ισραήλ μετά το βίντεο με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Η στιγμή που γάτες ένιωσαν νωρίτερα τη δόνηση - Βίντεο

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο του BBC

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνής αναβάθμιση για τα ναυπηγεία Σαλαμίνας - Ελληνική σφραγίδα στη γαλλική φρεγάτα Amiral Louzeau

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ