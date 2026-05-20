Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

Ο τελικός της φετινής Eurovision μπορεί να πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, με τον Akyla να τερματίζει στην 10η θέση, όμως συνεχίζει να απασχολεί και να συζητιέται.

Η ΕΡΤ, το μεσημέρι της Τετάρτης, θέλοντας να κάνει τον δικό της απολογισμό και με τον τρόπο της να απαντήσει σε όσους την έχουν σχολιάσει αρνητικά για τη διοργάνωση της Eurovision, προχώρησε σε μία αναλυτική ανακοίνωση... οικονομικού ενδιαφέροντος.

Όπως επισήμανε, «ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι έφερε η διοργάνωση της Eurovision στην ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της δημόσιας τηλεόρασης. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΤ κατέγραψε κέρδη από τη φετινή διοργάνωση που ανήλθαν στο ποσό των 675.324,88 ευρώ.

Πέρυσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κυμάνθηκαν στα 100.751,48 ευρώ. Η ΕΡΤ σχεδίασε και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιβάλλον γύρω από τη Eurovision, που περιλάμβανε δύο Εθνικούς Ημιτελικούς και

έναν Εθνικό Τελικό, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο και αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό και τη διαφημιστική αγορά».

Όπως αναλύεται, ο Α’ Εθνικός Ημιτελικός «Sign for Greece» σημείωσε τηλεθέαση έως 44%. Ο Β’ Ημιτελικός «Sign for Greece» έως 48% και ο Εθνικός Τελικός έως και 74%. Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση του κοινού στις απευθείας μεταδόσεις της Eurovision από τη Βιέννη, με τον Α’ Ημιτελικό να σημειώνει τηλεθέαση έως 70%, τον Β’ Ημιτελικό έως 54% και τον Μεγάλο Τελικό του περασμένου Σαββάτου να κυριαρχεί με τηλεθέαση έως 84%.

«Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Eurovision αποτελεί πλέον για την ΕΡΤ ένα πολυδιάστατο τηλεοπτικό γεγονός με ισχυρό αποτύπωμα και μεγάλη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό και τη διαφημιστική αγορά», καταλήγει η ανακοίνωση.

