Η συμφωνία Ινδίας–EFTA που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στις σχέσεις με την Ευρώπη

Snapshot Η συμφωνία TEPA μεταξύ Ινδίας και EFTA, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025, προωθεί την ενίσχυση των εξαγωγών, τις επενδύσεις και τη βιομηχανική αναβάθμιση της Ινδίας.

Οι χώρες της EFTA δεσμεύτηκαν για επενδύσεις ύψους 100 δισ. δολαρίων στην Ινδία μέσα σε 15 χρόνια, δημιουργώντας σχεδόν ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας σε στρατηγικούς τομείς.

Η συμφωνία προβλέπει σημαντικές δασμολογικές μειώσεις που καλύπτουν το 92,2% των ινδικών εξαγωγών προς τις χώρες της EFTA, ενώ διατηρεί προστατευτικές δικλίδες για ευαίσθητους τομείς της ινδικής οικονομίας.

Η TEPA ενισχύει τη συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι υπηρεσίες, η καινοτομία και η επαγγελματική κινητικότητα μεταξύ Ινδίας και χωρών της EFTA.

Η συμφωνία συμβάλλει στους στόχους της Ινδίας για 1 τρισ. δολάρια εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έως το 2030 και υποστηρίζει τη μετατροπή της σε ανεπτυγμένη οικονομία έως το 2047. Snapshot powered by AI

Η Συμφωνία Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας (TEPA) μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα της ινδικής οικονομικής διπλωματίας των τελευταίων δεκαετιών και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στις 10 Μαρτίου 2024 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025, θεωρείται ήδη κομβικής σημασίας για τη στρατηγική ενσωμάτωση της Ινδίας στις προηγμένες οικονομίες του πλανήτη. Δύο χρόνια μετά την υπογραφή της, αντιμετωπίζεται ως ένα από τα πιο φιλόδοξα και ολοκληρωμένα ανοίγματα της Ινδίας προς τις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αυτοπεποίθηση του Νέου Δελχί στη διαμόρφωση πολυδιάστατων οικονομικών συνεργασιών.

Η σημασία της EFTA για την Ινδία

Η EFTA αποτελείται από τέσσερις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες — την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Παρότι οι χώρες αυτές δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτουν προηγμένη βιομηχανική βάση, υψηλή αγοραστική δύναμη, τεχνολογική υπεροχή και ισχυρούς χρηματοπιστωτικούς τομείς.

Η TEPA είναι η πρώτη ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η Ινδία με ομάδα προηγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών, γεγονός που της προσδίδει βαρύνουσα γεωοικονομική σημασία. Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση δασμών, αλλά ανοίγει τον δρόμο για βαθύτερη συνεργασία σε τομείς όπως η καινοτομία, οι επενδύσεις, η βιώσιμη ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες και η προηγμένη μεταποίηση.

Για την Ινδία, η πρόσβαση στις εύπορες αγορές της EFTA προσφέρει τη δυνατότητα διεύρυνσης της οικονομικής της επιρροής στην Ευρώπη, αλλά και ευκαιρίες αναβάθμισης της εγχώριας παραγωγής μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογικής συνεργασίας.

Συμφωνία σε μια περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας

Η χρονική συγκυρία της συμφωνίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο βαθιών ανακατατάξεων στη διεθνή οικονομία. Ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι εντάσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, αλλά και οι διαρκείς διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η TEPA λειτουργεί ως στρατηγική κίνηση σταθερότητας και διαφοροποίησης. Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη βούληση της Ινδίας να μειώσει την εξάρτησή της από περιορισμένο αριθμό αγορών και να ενισχύσει τη θέση της ως αξιόπιστου επενδυτικού και εμπορικού εταίρου.

Παράλληλα, καταδεικνύει τη μεταστροφή της ινδικής εμπορικής πολιτικής από μια πιο επιφυλακτική στάση σε μια πιο επιθετική και φιλόδοξη οικονομική διπλωματία, που επιδιώκει όχι μόνο πρόσβαση σε νέες αγορές αλλά και επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας, ισχυρότερες βιομηχανικές συνεργασίες και ανθεκτικότερες αλυσίδες εφοδιασμού.

Επενδύσεις-μαμούθ και νέες θέσεις εργασίας

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της συμφωνίας είναι η τεράστια επενδυτική δέσμευση που τη συνοδεύει. Οι χώρες της EFTA έχουν δεσμευτεί να διευκολύνουν επενδύσεις ύψους 100 δισ. δολαρίων στην Ινδία μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, ενώ προβλέπεται ενδιάμεσος στόχος 50 δισ. δολαρίων κατά την πρώτη δεκαετία εφαρμογής της συμφωνίας.

Οι επενδύσεις αυτές εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία σχεδόν ενός εκατομμυρίου άμεσων θέσεων εργασίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η μεταποίηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιοτεχνολογία, οι βιοεπιστήμες, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και οι βιομηχανίες υψηλής καινοτομίας.

Η συμφωνία επομένως υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας παραδοσιακής εμπορικής συμφωνίας και εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας με στόχο τον βιομηχανικό μετασχηματισμό της Ινδίας.

Η νέα δυναμική στο εμπόριο

Η TEPA προβλέπει σημαντικές δασμολογικές παραχωρήσεις για τα ινδικά προϊόντα. Οι χώρες της EFTA συμφώνησαν σε μειώσεις δασμών που καλύπτουν το 92,2% των δασμολογικών γραμμών, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των ινδικών εξαγωγών προς τις συγκεκριμένες αγορές.

Η συμφωνία προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες για κλάδους όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα χημικά, τα μηχανολογικά προϊόντα, τα υφάσματα, τα δερμάτινα είδη, τα θαλασσινά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Ταυτόχρονα, η Ινδία διατήρησε προστατευτικές δικλίδες για ευαίσθητους τομείς της οικονομίας της, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η σόγια, ο άνθρακας και ορισμένα αγροτικά προϊόντα, επιδιώκοντας να προστατεύσει τους αγρότες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη ντόπια παραγωγή.

Παρά το υφιστάμενο εμπορικό έλλειμμα — καθώς οι εισαγωγές από τις χώρες της EFTA παραμένουν σημαντικά υψηλότερες λόγω του χρυσού, του βιομηχανικού εξοπλισμού και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας — οι δύο πλευρές θεωρούν ότι οι οικονομίες τους λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Η Ινδία προσφέρει μεγάλη παραγωγική κλίμακα, ανταγωνιστικό κόστος και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ οι χώρες της EFTA διαθέτουν τεχνολογική υπεροχή, προηγμένη μηχανική και ισχυρά οικοσυστήματα καινοτομίας. Η συμφωνία αναμένεται να μετατρέψει αυτή τη συμπληρωματικότητα σε μακροχρόνιες βιομηχανικές συνεργασίες και τεχνολογικές συνέργειες.

Τεχνολογία, υπηρεσίες και επαγγελματική κινητικότητα

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στον τομέα των υπηρεσιών, όπου η Ινδία διαθέτει ήδη ισχυρή διεθνή παρουσία. Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση της συνεργασίας στην πληροφορική, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στις επαγγελματικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, δημιουργείται πλαίσιο για συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε κλάδους όπως η νοσηλευτική, η λογιστική και η αρχιτεκτονική, διευκολύνοντας την πρόσβαση Ινδών επαγγελματιών στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.

Η πρόβλεψη για προσωρινή κινητικότητα επαγγελματιών, παρόχων υπηρεσιών και φοιτητών ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διάσταση της ανθρώπινης διασύνδεσης ανάμεσα στην Ινδία και τις χώρες της EFTA.

Οι περιφέρειες της Ινδίας που αναμένεται να ωφεληθούν

Τα οφέλη της συμφωνίας δεν περιορίζονται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις ή στις πολυεθνικές εταιρείες. Η TEPA εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες προοπτικές και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες, γυναίκες επιχειρηματίες, αγρότες και τον αλιευτικό τομέα.

Περιοχές της Ινδίας με εξαγωγικό προσανατολισμό αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα. Η Μαχαράστρα μπορεί να ενισχύσει τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και σταφυλιών, η Καρνατάκα να επεκτείνει τις εξαγωγές καφέ και τις τεχνολογικές συνεργασίες, ενώ η Κεράλα να αυξήσει τις εξαγωγές μπαχαρικών, θαλασσινών και επεξεργασμένων τροφίμων.

Ακόμη και οι βορειοανατολικές πολιτείες της χώρας θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές για οργανικά και κηπευτικά προϊόντα, ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτική οικονομία.

Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ινδίας–Ευρώπης

Η Ινδία έχει θέσει ως στόχο να φτάσει έως το 2030 το 1 τρισ. δολάρια σε εξαγωγές αγαθών και άλλο 1 τρισ. δολάρια σε εξαγωγές υπηρεσιών. Η TEPA θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, καθώς προσφέρει σταθερή πρόσβαση σε αγορές υψηλού εισοδήματος και ενισχύει τις επενδύσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα της Ινδίας για μετατροπή της σε ανεπτυγμένη οικονομία έως το 2047, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Viksit Bharat».

Στην ουσία, η συμφωνία Ινδίας–EFTA δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη εμπορική συμφωνία. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη στρατηγική συνεργασία που συνδυάζει την απελευθέρωση του εμπορίου με τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού.

Και ίσως τελικά αποδειχθεί ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα για τη μεταμόρφωση της ινδικής οικονομίας και την εδραίωση της Ινδίας ως βασικού στρατηγικού εταίρου της Ευρώπης τις επόμενες δεκαετίες