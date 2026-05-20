Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

Ένα απίστευτο περιστατικό που κινείται μεταξύ σοβαρού και αστείου βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Πορτογαλία, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στην κοινή γνώμη και την επιστημονική κοινότητα. Ένας άνθρωπος που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια, αντί να απευθυνθεί σε κάποιον παθολόγο ή σε νοσοκομείο, επέλεξε να επισκεφθεί ένα κτηνιατρείο. Ο κτηνίατρος που είχε βάρδια έμεινε άναυδος όταν συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος που είχε απέναντί του δεν είχε έρθει για να εξετάσει κάποιο κατοικίδιο, αλλά για να ζητήσει διάγνωση για τον ίδιο του τον εαυτό.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο αλλόκοτη κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής του γιατρού με τον ασυνήθιστο «πελάτη». Όπως περιγράφει ο ίδιος ο επιστήμονας, προσπάθησε να διαχειριστεί το σοκ επιστρατεύοντας μια ιδιαίτερη λογική για να επικοινωνήσει μαζί του. Τον ρώτησε ποια είναι η ηλικία του και όταν εκείνος απάντησε πως είναι 38 ετών, ο κτηνίατρος σκέφτηκε να μετατρέψει τα ανθρώπινα χρόνια σε... σκυλίσια.

Η παρέμβαση του Κτηνιατρικού Συλλόγου

Το πρωτοφανές αυτό συμβάν θορύβησε έντονα τον κλάδο, καθώς ξεπερνά κάθε όριο της παραδοσιακής ιατρικής δεοντολογίας και πρακτικής. Η έκταση που πήρε το θέμα ανάγκασε τον Κτηνιατρικό Σύλλογο της Πορτογαλίας να παρέμβει άμεσα, εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση-οδηγία προς όλα τα μέλη του. Μέσα από αυτή, συνιστά στους κτηνιάτρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι με ανάλογα περιστατικά στο μέλλον, να αρνηθούν κατηγορηματικά την εξέταση ανθρώπων, παραπέμποντάς τους στις αρμόδιες δομές υγείας.

«Σε περίπτωση που ένας Θηριανός ζητήσει ιατρική περίθαλψη, ο Σύλλογος Κτηνιάτρων συνιστά στους επαγγελματίες δύο βασικές ενέργειες: να αρνηθούν να προβούν σε διαγνωστικές πράξεις, συνταγογράφηση ή ιατρική θεραπεία, και να εξηγήσουν ότι οι κτηνίατροι είναι εξουσιοδοτημένοι να θεραπεύουν μόνο ζώα».

Ποιοι είναι οι «Θεριανοί»

Οι Θεριανοί, όπως ονομάζονται, είναι μία ακόμη «κοινότητα» που πληθαίνει διαρκώς τα τελευταία λόγια. Πρόκειται για ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως… ζώα.

Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την ελληνική λέξη «θηρίο» και αναφέρεται σε άτομα που ταυτίζονται ψυχολογικά ή πνευματικά με κάποιο ζώο. Το φαινόμενο ξεκίνησε το 1993 όταν σε ένα forum λυκανθρώπων, πολλοί περιέγραφαν στιγμές της καθημερινότητάς τους που ένιωθαν… λύκοι.

Με την έλευση των social media το φαινόμενο εντάθηκε, με αποτέλεσμα η κοινότητα των θηριανών να αριθμεί σήμερα εκατομμύρια μέλη ανά τον κόσμο. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι όταν μεταμορφώνονται είναι οι μόνες στιγμές που νιώθουν ο εαυτός τους.

Τα βίντεό τους γίνονται viral, με κοινότητές τους να δημιουργούνται σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Μάλιστα έχουν φτιάξει tutorial για να διδάξουν σε άλλους θηριανούς πώς να περπατούν, να πηδούν αλλά και να κοιμούνται.

Οι περισσότεροι είθισται να ταυτίζονται με σκύλους, λύκους και αλεπούδες.

