Δύο φάλαινες ηλικίας 10 εκατ. ετών ξέθαψαν οι χειμερινές καταιγίδες στην Πορτογαλία

Η παλίρροια δυσκόλεψε το έργο της ομάδας παλαιοντολόγων και δεν αποκλείεται σημαντικά στοιχεία να έχουν χαθεί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δύο απολιθώματα φαλαινών, ηλικίας περίπου 10 εκατομμυρίων ετών το καθένα, εμφανίστηκαν σε μια πορτογαλική παραλία μετά από τις καταιγίδες του χειμώνα, που παρέσυραν την άμμο.

Οι δύο σκελετοί εξακολουθούν να περιέχουν κρανία, σαγόνια και μεγάλα οστά, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη σημαντική καθώς αλλάζει όσα γνώριζαν οι επιστήμονες για τις πρώιμες φάλαινες, σύμφωνα με το Econews.

Η ομάδα της Κάρλα Τόμας, παλαιοντολόγος στο Μουσείο Lorenha, χρειάστηκε να δουλέψει γρήγορα και υπό αντίξοες συνθήκες, με την παλίρροια να απειλεί διαρκώς την προσπάθεια.

Μετά την υποχώρηση της άμμου, αποκαλύφθηκε ένα στρώμα βράχου που εκτείνεται για περισσότερα από 110 μέτρα κατά μήκος της ακτής Galli-Fontinhas στη νότια Πορτογαλία και αυτά τα στρώματα σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου του Μειόκαινου, μιας γεωλογικής εποχής που εκτεινόταν από περίπου 23 έως 5 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Τα οστά των φαλαινών ήταν μόνο ένα μέρος της ιστορίας, καθώς οι ίδιοι οι βράχοι περιείχαν επίσης δελφίνια, χελώνες, καρχαρίες, ψάρια και πιθανώς πουλιά, και εκτός από κοχύλια και συγγενείς αχινών, σαλιγκάρια, πεταλίδες και απολιθώματα, ίχνη που άφησαν πίσω τους οι αρχαίες ζωικές δραστηριότητες.

Προηγούμενες μελέτες στην ίδια ακτή έχουν τεκμηριώσει δίκτυα απολιθωμένων λαγουμιών σε αυτούς τους βράχους, υποδηλώνοντας την ύπαρξη μιας πυκνής βιοτικής κοινότητας που ζει στον πυθμένα της θάλασσας.

Αυτή η μεγάλη ποικιλομορφία επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τις φάλαινες μαζί με τους γύρω οργανισμούς τους στον πυθμένα της θάλασσας, αντί ως οστά απομονωμένα από το περιβάλλον τους.

Τα κρανία μοιάζουν με αυτά των φαλαινών Baleen και για αυτό τον λόγο προσωρινά χρησιμοποιείται αυτό το όνομα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι νέοι σκελετοί μπορεί να ανήκουν στην εξαφανισμένη οικογένεια των φαλαινών Baleen, αλλά η αναγνώρισή τους, απαιτεί χρόνο.

Ωστόσο, η έκθεση στα καιρικά φαινόμενα και η επείγουσα απομάκρυνση των απολιθωμάτων μπορεί να έχουν αφαιρέσει κάποια στοιχεία, απαραίτητα στην επιστημονική έρευνα.

Διαβάστε επίσης

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Σεισμός 7,5R στην Ιαπωνία: Κύματα τσουνάμι πλήττουν τις ακτές - «Μεταβείτε σε υψηλότερα σημεία»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: Όχημα εξετράπη της πορείας του - Ένας 51χρονος νεκρός

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά και η δυσπιστία προς τις ΗΠΑ είναι επιβεβλημένη»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Σαλμά: Καταθέτω μήνυση - Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για την υπόλειψή μου

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι τοπική αργία

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν οι πληρωμές στους δικαιούχους -  Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη - LIVE

12:28ANNOUNCEMENTS

Τελευταίες παραστάσεις για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 44χρονη μητέρα - Έφυγε με το αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Διέρρηξαν εταιρεία και έκλεψαν κλιματιστικό - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.

12:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Περιστέρι – Πελάτης... «τσιλιαδόρος»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φαλαινοκαρχαρίας σε photobombing με κολυμβήτρια - Η αντίδρασή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρα στο Χοκάιντο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 vouchers της ΔΥΠΑ - Δικαιούχοι και διαδικασία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι αργία

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να αντισταθώ»: Ο κυβερνήτης του Artemis II πόσταρε μοναδικό βίντεο της Γης που τράβηξε με iPhone από τη Σελήνη

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ