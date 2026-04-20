Δύο φάλαινες ηλικίας 10 εκατ. ετών ξέθαψαν οι χειμερινές καταιγίδες στην Πορτογαλία

Δύο απολιθώματα φαλαινών, ηλικίας περίπου 10 εκατομμυρίων ετών το καθένα, εμφανίστηκαν σε μια πορτογαλική παραλία μετά από τις καταιγίδες του χειμώνα, που παρέσυραν την άμμο.

Οι δύο σκελετοί εξακολουθούν να περιέχουν κρανία, σαγόνια και μεγάλα οστά, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη σημαντική καθώς αλλάζει όσα γνώριζαν οι επιστήμονες για τις πρώιμες φάλαινες, σύμφωνα με το Econews.

Η ομάδα της Κάρλα Τόμας, παλαιοντολόγος στο Μουσείο Lorenha, χρειάστηκε να δουλέψει γρήγορα και υπό αντίξοες συνθήκες, με την παλίρροια να απειλεί διαρκώς την προσπάθεια.

Μετά την υποχώρηση της άμμου, αποκαλύφθηκε ένα στρώμα βράχου που εκτείνεται για περισσότερα από 110 μέτρα κατά μήκος της ακτής Galli-Fontinhas στη νότια Πορτογαλία και αυτά τα στρώματα σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου του Μειόκαινου, μιας γεωλογικής εποχής που εκτεινόταν από περίπου 23 έως 5 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Τα οστά των φαλαινών ήταν μόνο ένα μέρος της ιστορίας, καθώς οι ίδιοι οι βράχοι περιείχαν επίσης δελφίνια, χελώνες, καρχαρίες, ψάρια και πιθανώς πουλιά, και εκτός από κοχύλια και συγγενείς αχινών, σαλιγκάρια, πεταλίδες και απολιθώματα, ίχνη που άφησαν πίσω τους οι αρχαίες ζωικές δραστηριότητες.

Προηγούμενες μελέτες στην ίδια ακτή έχουν τεκμηριώσει δίκτυα απολιθωμένων λαγουμιών σε αυτούς τους βράχους, υποδηλώνοντας την ύπαρξη μιας πυκνής βιοτικής κοινότητας που ζει στον πυθμένα της θάλασσας.

Αυτή η μεγάλη ποικιλομορφία επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν τις φάλαινες μαζί με τους γύρω οργανισμούς τους στον πυθμένα της θάλασσας, αντί ως οστά απομονωμένα από το περιβάλλον τους.

Τα κρανία μοιάζουν με αυτά των φαλαινών Baleen και για αυτό τον λόγο προσωρινά χρησιμοποιείται αυτό το όνομα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι νέοι σκελετοί μπορεί να ανήκουν στην εξαφανισμένη οικογένεια των φαλαινών Baleen, αλλά η αναγνώρισή τους, απαιτεί χρόνο.

Ωστόσο, η έκθεση στα καιρικά φαινόμενα και η επείγουσα απομάκρυνση των απολιθωμάτων μπορεί να έχουν αφαιρέσει κάποια στοιχεία, απαραίτητα στην επιστημονική έρευνα.

