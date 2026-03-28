Μοναδικό στιγμιότυπο: Πώς θηλυκές φάλαινες βοηθούν στον τοκετό και στηρίζουν το νεογέννητο

Σπάνιο βίντεο από τον τοκετό μιας φάλαινας φυσητήρα που χρονολογείται από το 2023, βοήθησε, τους επιστήμονες να κατανοήσουν πτυχές της συμπεριφορά των τεράστιων θηλαστικών.

Μία ομάδα θηλυκών φαλαινών της οικογένειας εμφανίζεται στο βίντεο να συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τον τοκετό και να σηκώσουν το νεογέννητο πάνω από το νερό.

Πρόκειται για ένα επίπεδο συντονισμού που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο στο ζωικό βασίλειο, που εξέπληξε τους επιστήμονες, καθώς υπάρχουν ελάχιστα αρχεία γεννήσεων φυσητήρων από τα τελευταία 60 χρόνια και όλα είναι ανέκδοτες μαρτυρίες ή από φαλαινοθηρικά σκάφη.

Ο πλήρης τοκετός διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και επί ώρες ζευγάρια φαλαινών κράτησαν το μωρό πάνω από το νερό μέχρι να μπορέσει να κολυμπήσει.

«Αυτό ήταν πραγματικά ένα ξεχωριστό γεγονός», λέει ο συν-συγγραφέας της μελέτης David Gruber από την Πρωτοβουλία Μετάφρασης Κητωδών ή το Έργο CETI.

Αφού παρατήρησαν τη γέννηση, οι επιστήμονες δημιούργησαν λογισμικό για να αναλύσουν ακριβώς τι συνέβαινε. Κατέγραψαν τις εικόνες και τους ήχους σε δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν στις 26 Μαρτίου 2026 στα περιοδικά Scientific Reports και Science .

Αυτό που εντυπωσίασε τους ερευνητές ήταν το πόσες φάλαινες μητέρες, αδελφές και κόρες ενώθηκαν για να υποστηρίξουν το νέο μικρό, ακόμη και εκείνες που δεν ήταν συγγενείς.

Οι φυσητήρες ζουν σε κλειστές κοινωνίες με επικεφαλής γυναίκες, και οι νέες παρατηρήσεις δείχνουν πώς αυτή η δυναμική επιμένει στις πιο σημαντικές και ευάλωτες στιγμές των ζώων.

«Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πώς, όταν αντιμετωπίζουν αυτή την αδύνατη πρόκληση, αυτά τα ζώα συνεργάζονται για να πετύχουν», λέει ο συν-συγγραφέας της μελέτης Shane Gero, επίσης στο Project CETI.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι οι φάλαινες έκαναν διαφορετικούς ήχους κατά τη διάρκεια βασικών στιγμών της γέννας, συμπεριλαμβανομένων πιο αργών, μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτοί οι θόρυβοι θα μπορούσαν να βοήθησαν στην επικοινωνία, βοηθώντας τα ζώα να συγχρονιστούν για την προσπάθεια γέννας.