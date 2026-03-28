Μοναδικό στιγμιότυπο: Πώς θηλυκές φάλαινες βοηθούν στον τοκετό και στηρίζουν το νεογέννητο

Σε μία σχεδόν ανθρώπινη συμπεριφορά τα τεράστια θηλαστικά δείχνουν να συνεργάζονται για να βοηθήσουν μητέρα και μωρό

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σπάνιο βίντεο από τον τοκετό μιας φάλαινας φυσητήρα που χρονολογείται από το 2023, βοήθησε, τους επιστήμονες να κατανοήσουν πτυχές της συμπεριφορά των τεράστιων θηλαστικών.

Μία ομάδα θηλυκών φαλαινών της οικογένειας εμφανίζεται στο βίντεο να συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τον τοκετό και να σηκώσουν το νεογέννητο πάνω από το νερό.

Πρόκειται για ένα επίπεδο συντονισμού που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο στο ζωικό βασίλειο, που εξέπληξε τους επιστήμονες, καθώς υπάρχουν ελάχιστα αρχεία γεννήσεων φυσητήρων από τα τελευταία 60 χρόνια και όλα είναι ανέκδοτες μαρτυρίες ή από φαλαινοθηρικά σκάφη.

Ο πλήρης τοκετός διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και επί ώρες ζευγάρια φαλαινών κράτησαν το μωρό πάνω από το νερό μέχρι να μπορέσει να κολυμπήσει.

«Αυτό ήταν πραγματικά ένα ξεχωριστό γεγονός», λέει ο συν-συγγραφέας της μελέτης David Gruber από την Πρωτοβουλία Μετάφρασης Κητωδών ή το Έργο CETI.

Αφού παρατήρησαν τη γέννηση, οι επιστήμονες δημιούργησαν λογισμικό για να αναλύσουν ακριβώς τι συνέβαινε. Κατέγραψαν τις εικόνες και τους ήχους σε δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν στις 26 Μαρτίου 2026 στα περιοδικά Scientific Reports και Science .

Αυτό που εντυπωσίασε τους ερευνητές ήταν το πόσες φάλαινες μητέρες, αδελφές και κόρες ενώθηκαν για να υποστηρίξουν το νέο μικρό, ακόμη και εκείνες που δεν ήταν συγγενείς.

Οι φυσητήρες ζουν σε κλειστές κοινωνίες με επικεφαλής γυναίκες, και οι νέες παρατηρήσεις δείχνουν πώς αυτή η δυναμική επιμένει στις πιο σημαντικές και ευάλωτες στιγμές των ζώων.

«Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε πώς, όταν αντιμετωπίζουν αυτή την αδύνατη πρόκληση, αυτά τα ζώα συνεργάζονται για να πετύχουν», λέει ο συν-συγγραφέας της μελέτης Shane Gero, επίσης στο Project CETI.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι οι φάλαινες έκαναν διαφορετικούς ήχους κατά τη διάρκεια βασικών στιγμών της γέννας, συμπεριλαμβανομένων πιο αργών, μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτοί οι θόρυβοι θα μπορούσαν να βοήθησαν στην επικοινωνία, βοηθώντας τα ζώα να συγχρονιστούν για την προσπάθεια γέννας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Βίντεο με τις καταστροφές του βαλλιστικού πυραύλου που έπεσε στην Ιερουσαλήμ 

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο και αφαίρεσαν χαρτονομίσματα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Tελευταίο καρέ από κάμερα ασφαλείας ή ΑΙ; Ο Χαμενεΐ 23 λεπτά πριν πεθάνει viral στο διαδίκτυο

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια όπλα έχουν χρησιμοποιήσει ΗΠΑ και Ιράν στον ένα μήνα συγκρούσεων

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Πάπα Λέοντα στο Μονακό: Έκκληση σε δισεκατομμυριούχους να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Κοϊτά έκανε το όνειρο του πραγματικότητα – Το… πλατύ χαμόγελο όταν πήρε τη φανέλα του Μέσι

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό της Πάτρας λόγω μαραθωνίου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί δύο δημοσιογράφοι καναλιών του Λιβάνου - Ο IDF δήλωσε ότι ο ένας ήταν στόχος

13:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκη» απάντηση ή «πράσινο» βήμα πρόκρισης | Η ώρα και το κανάλι

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό στιγμιότυπο: Πώς θηλυκές φάλαινες βοηθούν στον τοκετό και στηρίζουν το νεογέννητο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες… γιοκ: Γιατί η γραμμή Μητσοτάκη «εκλογές το 2027» είναι πολιτικά χρήσιμη σε αυτό το timing για τη ΝΔ;

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ισχυρά φαινόμενα την Πρωταπριλιά – Τι λέει για «μετεωρολογική βόμβα»

13:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πλακιάς: Όποιος έχει συμφέροντα να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καρέτσα και τον… στέλνουν στη Μίλαν: «Bασιλιάς των ασίστ»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Ιράν στόχευσε αποθήκη ουκρανικού συστήματος κατά των drones στα ΗΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ισχυρά φαινόμενα την Πρωταπριλιά – Τι λέει για «μετεωρολογική βόμβα»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Tελευταίο καρέ από κάμερα ασφαλείας ή ΑΙ; Ο Χαμενεΐ 23 λεπτά πριν πεθάνει viral στο διαδίκτυο

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του, έπεσε από το καρότσι», ισχυρίζεται η 18χρονη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πλήρη κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Oι Χούθι απειλούν να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε εργοστάσια όπλων σε όλο το Ιράν

13:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πλακιάς: Όποιος έχει συμφέροντα να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε 38χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του – Ήταν αδελφός αστυνομικού

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί δύο δημοσιογράφοι καναλιών του Λιβάνου - Ο IDF δήλωσε ότι ο ένας ήταν στόχος

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: «Μαριάμ… Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι» – Το συγκλονιστικό μοιρολόι μητέρας στα συντρίμμια του σπιτιού τους

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ