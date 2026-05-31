LIVE: Η Άρσεναλ γιορτάζει την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ στους δρόμους του Λονδίνου

Μία μέρα μετά τον χαμένο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στη Βουδαπέστη, η Άρσεναλ γιορτάζει! Η απώλεια του ευρωπαϊκού τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν δεν πτόησε το ηθικό των «κανονιέρηδων», που μερικές ώρες αργότερα ανέβηκαν στο πούλμαν και γιόρτασαν την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ μαζί με τον κόσμο τους, στους δρόμους του Λονδίνου.

Δείτε LIVE την παρέλαση:

Ύστερα από 22 ολόκληρα χρόνια αναμονής, η Άρσεναλ επέστρεψε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, «γράφοντας» ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της. Η επιτυχία αυτή αποτελεί την επιβράβευση μίας μακρόχρονης προσπάθειας ανασυγκρότησης, υπομονής και πίστης σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο.

Από την τελευταία της κατάκτηση το 2004, όταν η θρυλική ομάδα των Invincibles του Αρσέν Βενγκέρ ολοκλήρωσε μία αήττητη σεζόν, η Άρσεναλ βίωσε περιόδους αμφισβήτησης, αγωνιστικών διακυμάνσεων και χαμένων ευκαιριών. Πολλές φορές έφτασε κοντά στον στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεπεράσει τα εμπόδια που έθεταν οι ισχυροί ανταγωνιστές της.

Η εφετινή χρονιά, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Με οδηγό τον Μικέλ Αρτέτα, οι «κανονιέρηδες» παρουσίασαν μία ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα, πειθαρχία και αγωνιστική ωριμότητα. Η άμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά, η μεσαία γραμμή κυριάρχησε σε κρίσιμα παιχνίδια και η επιθετική γραμμή προσέφερε λύσεις ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές της σεζόν.

Το σημαντικότερο στοιχείο της επιτυχίας ήταν η συνέπεια. Η Άρσεναλ κατάφερε να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι διέθετε όχι μόνο ταλέντο, αλλά και χαρακτήρα πρωταθλήτριας. Οι φίλαθλοι, που για περισσότερες από δύο δεκαετίες περίμεναν την επιστροφή στην κορυφή, είδαν επιτέλους το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα.

Δείτε φωτογραφίες:

Παρέλαση της Άρσεναλ στους δρόμους του Λονδίνου για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ. AP

Arsenal fans celebrate as they wait for the buses to pass by carrying the team during a parade for winning the English Premier League title, in London, London, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) AP

Arsenal's women's soccer team on an open top bus during a parade for winning the FIFA Women's Champions Cup, in London, London, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) AP

Arsenal fans fire off flares and wave flags as they wait for the open top bus carrying the team during a parade for winning the English Premier League title, in London, London, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Kin Cheung) AP