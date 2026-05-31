Εντυπωσιακό θέαμα: Εγκαταλελειμμένο αεροσκάφος μετατράπηκε σε γιγαντιαία εικόνα του Χριστού

Ο Ελβετός καλλιτέχνης Μίχα Χάνι (Vierwind) δημιούργησε μια τεράστια τοιχογραφία του Ιησού Χριστού πάνω σε ένα παροπλισμένο επιβατικό αεροσκάφος στην Αρμενία, χρησιμοποιώντας το ως καμβά. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει αντιληπτή στο σύνολό της μόνο από ψηλά, καθώς όλα τα επιμέρους στοιχεία ενώνονται και σχηματίζουν μία ενιαία εικόνα.

Τα απλωμένα χέρια του Ιησού είναι ζωγραφισμένα πάνω στα φτερά του αεροσκάφους, με ολόκληρη τη σύνθεση να θυμίζει σταυρό.

Την καλλιτεχνική εμπειρία συμπληρώνει το εντυπωσιακό τοπίο της λίμνης Σεβάν, στις όχθες της οποίας το παλιό σοβιετικό αεροσκάφος τύπου Yak-40 παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, όπως φαίνεται σε εναέρια πλάνα που κατέγραψε drone του Ruptly.

True. Swiss street artist Vierwind (Micha Häni) spray-painted a massive Jesus Christ mural titled “Ascension Day” on an abandoned Soviet Yak-40 airplane near Lake Sevan in Armenia. https://t.co/fdpu8RGuwG

Χρειάστηκαν έξι ημέρες στα μέσα Μαΐου για να ζωγραφίσει την άτρακτο του αεροσκάφους, όμως ο Χάνι είχε αφιερώσει αρκετούς μήνες στην προετοιμασία του έργου, όπως δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο βίντεο.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να πετύχω τις σωστές αναλογίες, ώστε η εικόνα να φαίνεται ιδανική από κάθε γωνία», ανέφερε ο καλλιτέχνης, επισημαίνοντας το πολύπλοκο σχήμα του αεροσκάφους.

Ο Χάνι εξήγησε ότι επέλεξε έναν τόσο ασυνήθιστο καμβά επειδή ένιωθε πως «υπάρχει κάτι ταυτόχρονα ισχυρό και εύθραυστο σε ένα αεροπλάνο».

Η επιλογή της Αρμενίας ως τόπου φιλοξενίας της εγκατάστασής του δεν ήταν επίσης τυχαία. Ο Vierwind δήλωσε στο Ruptly ότι το κράτος του Νοτίου Καυκάσου «διαθέτει έναν απίστευτο πλούτο ιστορίας και πνευματικότητας».

«Νιώθεις εκεί ένα ιδιαίτερο βάθος που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Επιπλέον, είναι η αρχαιότερη χριστιανική χώρα στον κόσμο. Είναι το ιδανικό μέρος για αυτό το έργο», πρόσθεσε.

Artista Micha Häni pinta imagem de Jesus em avião abandonado. pic.twitter.com/q1kfbzpI2S

Ο καλλιτέχνης, που γεννήθηκε στη Βέρνη και έχει υπόβαθρο στον τρισδιάστατο σχεδιασμό (3D poly design), ειδικεύεται σήμερα στη ζωγραφική, το γκράφιτι και την εικονογράφηση. Θεωρεί ότι η τέχνη του είναι προσιτή σε όλους, καθώς άνθρωποι που «δεν θα περνούσαν ποτέ το κατώφλι μιας γκαλερί» μπορούν παρ' όλα αυτά να έρθουν σε επαφή με τα έργα του σε δημόσιους χώρους.

Ο βασιλιάς Τιριδάτης Γ΄ ανακήρυξε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του αρχαίου αρμενικού κράτους το 301 μ.Χ. Από τότε, η πίστη αυτή διατηρήθηκε ζωντανή μέσα από τις περιόδους ακμής και τις δύσκολες δοκιμασίες της ταραχώδους ιστορίας του έθνους.

