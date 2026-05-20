Συναγερμός στον Όλυμπο: Επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου ορειβάτη
Ο ορειβάτης κατευθύνθηκε από το καταφύγιο προς την κορυφή του βουνού και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη στον Όλυμπο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό ορειβάτη, ο οποίος κατευθύνθηκε από το καταφύγιο στην κορυφή του βουνού και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.
Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 17:00. Για την επιχείρηση αναζήτησης έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Ο τελικός του Europa League
21:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού
19:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs
19:19 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;
13:02 ∙ WHAT THE FACT