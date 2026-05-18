Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Κοζάνη
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Κοζάνης το μεσήμερι της Κυριακής (17/5).
Στις 17/05/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας στη Κοζάνη ο Αχμαίντ (ον) Ελ Σουντί (επ), 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 18/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αχμαίντ (ον) Ελ Σουντί (επ), έχει ύψος 1.70 μ., βάρος κανονικό, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε μπλε τζιν, άσπρη μπλούζα, μαύρη ζακέτα και μαύρα παπούτσια.