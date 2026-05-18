Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Κοζάνη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Κοζάνης το μεσήμερι της Κυριακής (17/5).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 17/05/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας στη Κοζάνη ο Αχμαίντ (ον) Ελ Σουντί (επ), 15 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 18/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Αχμαίντ (ον) Ελ Σουντί (επ), έχει ύψος 1.70 μ., βάρος κανονικό, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε μπλε τζιν, άσπρη μπλούζα, μαύρη ζακέτα και μαύρα παπούτσια.

