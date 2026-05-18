Ένα λάθος στην κολονοσκόπηση της έκοψε την όρεξη για σεξ: Συγκλονίζει η διάσημη ηθοποιός Έιμι Σούμερ

Η Έιμι Σούμερ προχώρησε σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση για την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι ένα «λάθος» σε κολονοσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα της έκοψε την διάθεση για σεξ.

«Νιώθω πιο ευτυχισμένη από ποτέ», δήλωσε η Σούμερ σε πρόσφατη εκδήλωση του podcast «Not Skinny But Not Fat» με το Dear Media. «Στην πραγματικότητα, έκανα μια κάπως αποτυχημένη κολονοσκόπηση, οπότε δεν αισθάνομαι και πολύ σέξι».

Η κολονοσκόπηση είναι μια ιατρική εξέταση κατά την οποία ο γιατρός εξετάζει το παχύ έντερο με τη βοήθεια μικροσκοπικής κάμερας, προκειμένου να εντοπίσει πιθανές μορφές καρκίνου του παχέος εντέρου, σύμφωνα με τη Mayo Clinic. Η εξέταση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση αποφράξεων, ελκών ή άλλων παθήσεων.

Η Σούμερ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς πήγε στραβά κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης, ωστόσο στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Μάλιστα, σε εμφάνισή της το 2025 στο podcast «Call Her Daddy», είχε αναφερθεί στη διάγνωσή της με σύνδρομο Cushing.

Η Amy Schumer /AP

«Έκανα ενέσεις στεροειδών και έτσι εμφάνισα κάτι που λέγεται σύνδρομο Cushing, το οποίο πιθανότατα δεν θα είχα ανακαλύψει αν το διαδίκτυο δεν είχε ασχοληθεί τόσο έντονα μαζί μου», είχε δηλώσει τότε.

«Έμαθα ότι είχα κάτι που λέγεται “moon face” και πρωταγωνιστούσα σε μια ταινία [το “Kinda Pregnant” του Netflix], ενώ η κάμερα ήταν συνεχώς πάνω στο πρόσωπό μου. Και σκεφτόμουν: “Θεέ μου”». Η ίδια παραδέχθηκε πως πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα ένιωθε πολύ άσχημα με τον εαυτό της.

Amy Schumer has revealed that she had a 'botched colonoscopy' that has left her feeling 'not very sexual' lately. https://t.co/MieKX0eDAl

— Entertainment Weekly (@EW) May 18, 2026



Το σύνδρομο Cushing είναι μια σπάνια ορμονική διαταραχή που εμφανίζεται όταν κάποιος λαμβάνει υπερβολική ποσότητα κορτιζόλης ή φαρμάκων γλυκοκορτικοειδών για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη Mayo Clinic. Η πάθηση μπορεί να προκαλέσει πρησμένο πρόσωπο, ροζ ραγάδες και υψηλή αρτηριακή πίεση.

Την ίδια χρονιά, η Σούμερ αποκάλυψε μέσω Instagram Story ότι έχασε περίπου 23 κιλά προκειμένου να «επιβιώσει» από το σύνδρομο Cushing.

«Είχα μια ασθένεια που κάνει το πρόσωπό σου υπερβολικά πρησμένο και μπορεί να σε σκοτώσει, αλλά το διαδίκτυο το εντόπισε και η ασθένεια υποχώρησε», έγραψε. «Συγγνώμη αν σας προκαλεί κάποιο συναίσθημα το γεγονός ότι έχασα αυτό το βάρος».

Διαβάστε επίσης