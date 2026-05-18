Τραμπ: Το Ιράν ξέρει τι «θα συμβεί σύντομα»

Δημήτρης Μάνωλης

President Donald Trump gestures to reporters as he walks across the South Lawn of the White House, Friday, May 15, 2026, in Washington, on return from Beijing where he met with China's President Xi Jinping. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι δεν είναι πλέον «ανοιχτός» σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη, μετά τη νεότερη, όπως τη χαρακτήρισε, απογοητευτική απάντηση του Ιράν στις συνομιλίες για μια συμφωνία ειρήνης.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για επικείμενες εξελίξεις, λέγοντας ότι το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα».

Στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης για συνέχιση των διπλωματικών επαφών, που διατυπώθηκε την Κυριακή.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα μπορούσε να δεχθεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε κοφτά:

«Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή».

Απέφυγε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας:


«Δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω γι’ αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στην Κίνα, ο Τραμπ πέρασε το Σαββατοκύριακο σε διαδοχικές συσκέψεις με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, εξετάζοντας τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν.

Νέες συναντήσεις αναμένονται και την Τρίτη, την ώρα που Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, πιέζουν για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες δείχνουν να βαλτώνουν.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι δεν αισθάνεται «απογοητευμένος» από τη στάση του Ιράν, αλλά υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει καλά πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αυξήσουν την πίεση.

«Θέλουν συμφωνία περισσότερο από ποτέ, γιατί ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για πληροφορίες περιφερειακών πηγών ότι το Ιράν επιχειρεί να «εξαντλήσει χρονικά» την Ουάσιγκτον τόσο στο πυρηνικό ζήτημα όσο και στο θέμα της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε πως δεν έχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο.

«Δεν ακούω τίποτα. Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας:
«Είναι μια διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να είμαι αφελής».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη νεότερη πρόταση του Ιράν.

