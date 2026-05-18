Axios: Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν – Ρισκάρει επανέναρξη του πολέμου

Snapshot Η νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου θεωρείται από τις ΗΠΑ ανεπαρκής και χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές και αναμένεται να συγκαλέσει ομάδα εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν κυρώσεις χωρίς ανταπόδοση από το Ιράν και πιέζουν για λεπτομερείς δεσμεύσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γίνονται έμμεσα, με τις ΗΠΑ να προειδοποιούν ότι η αποτυχία συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτική δράση.

Το Ιράν εμφανίζεται ανήσυχο για πιθανή στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ, ενώ υποστηρίζει ότι ο χρόνος ευνοεί τη δική του πλευρά. Snapshot powered by AI

Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, όπως δήλωσαν στο Axios Αμερικανός ανώτατος αξιωματούχος και μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ταυτόχρονα εξετάζει, όμως, το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων αφού το Ιράν απέρριψε πολλά από τα αιτήματά του και αρνήθηκε να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του.

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας του στο Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι, εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη στάση του, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες».

Αμερικανοί ναύτες μεταφέρουν πυρομαχικά στο κατάστρωμα πτήσης του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (CVN 72) την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026. ΑΡ

Η αντιπρόταση περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ λάβουν την τελευταία πρόταση του Ιράν, ότι «ο χρόνος τρέχει» και εάν το Ιράν δεν δείξει ευελιξία, «θα δεχτεί πολύ σκληρότερο πλήγμα».

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία εκδοχή της πρότασης.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν περιέχει λεπτομερείς δεσμεύσεις σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση των υφιστάμενων αποθεμάτων του σε ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να άρουν ορισμένες πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «δωρεάν» άρση των κυρώσεων χωρίς ανταποδοτική δράση από το Ιράν.

«Πραγματικά δεν σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Η πίεση ασκείται σε αυτούς ώστε να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», είπε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Και συνέχισε: «Είναι καιρός οι Ιρανοί να δώσουν λίγο ‘γλυκό’. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση [σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα]. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουμε μια συζήτηση μέσω βομβών, κάτι που θα είναι κρίμα».

Ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά βρίσκονται σε έμμεσες συνομιλίες με σκοπό να επιτύχουν συναίνεση ως προς τη μορφή που θα πάρουν αυτές οι διαπραγματεύσεις.

Ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι το Ιράν υπέβαλε νέα αντιπρόταση, παρά τις πολύ μικρές αλλαγές, υποδηλώνει ότι οι Ιρανοί ανησυχούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. Αντίθετα οι Ιρανοί επιμένουν ότι ο Τραμπ είναι αυτός που θέλει απεγνωσμένα μία συμφωνία τερματισμού του πολέμου και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του Ιράν.

Διαβάστε επίσης