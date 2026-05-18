Axios: Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν – Ρισκάρει επανέναρξη του πολέμου

Τι είπε ανώνυμα στην ιστοσελίδα Αμερικανός ανώτατος αξιωματούχος για τη νέα επικαιροποιημένη πρόταση του Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Axios: Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν – Ρισκάρει επανέναρξη του πολέμου
ΕΡΑ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου θεωρείται από τις ΗΠΑ ανεπαρκής και χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές και αναμένεται να συγκαλέσει ομάδα εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.
  • Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν κυρώσεις χωρίς ανταπόδοση από το Ιράν και πιέζουν για λεπτομερείς δεσμεύσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γίνονται έμμεσα, με τις ΗΠΑ να προειδοποιούν ότι η αποτυχία συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτική δράση.
  • Το Ιράν εμφανίζεται ανήσυχο για πιθανή στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ, ενώ υποστηρίζει ότι ο χρόνος ευνοεί τη δική του πλευρά.
Snapshot powered by AI

Το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και δεν αρκεί για την επίτευξη συμφωνίας, όπως δήλωσαν στο Axios Αμερικανός ανώτατος αξιωματούχος και μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ταυτόχρονα εξετάζει, όμως, το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιχειρήσεων αφού το Ιράν απέρριψε πολλά από τα αιτήματά του και αρνήθηκε να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του.

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας του στο Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι, εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη στάση του, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες».

ΗΠΑ αεροπλανοφόρο Λίκολν

Αμερικανοί ναύτες μεταφέρουν πυρομαχικά στο κατάστρωμα πτήσης του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (CVN 72) την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026.

ΑΡ

Η αντιπρόταση περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ λάβουν την τελευταία πρόταση του Ιράν, ότι «ο χρόνος τρέχει» και εάν το Ιράν δεν δείξει ευελιξία, «θα δεχτεί πολύ σκληρότερο πλήγμα».

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, περιλαμβάνει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία εκδοχή της πρότασης.

Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν περιέχει λεπτομερείς δεσμεύσεις σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση των υφιστάμενων αποθεμάτων του σε ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να άρουν ορισμένες πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «δωρεάν» άρση των κυρώσεων χωρίς ανταποδοτική δράση από το Ιράν.

«Πραγματικά δεν σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Η πίεση ασκείται σε αυτούς ώστε να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», είπε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Και συνέχισε: «Είναι καιρός οι Ιρανοί να δώσουν λίγο ‘γλυκό’. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση [σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα]. Αν αυτό δεν συμβεί, θα έχουμε μια συζήτηση μέσω βομβών, κάτι που θα είναι κρίμα».

Ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά βρίσκονται σε έμμεσες συνομιλίες με σκοπό να επιτύχουν συναίνεση ως προς τη μορφή που θα πάρουν αυτές οι διαπραγματεύσεις.

Ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι το Ιράν υπέβαλε νέα αντιπρόταση, παρά τις πολύ μικρές αλλαγές, υποδηλώνει ότι οι Ιρανοί ανησυχούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. Αντίθετα οι Ιρανοί επιμένουν ότι ο Τραμπ είναι αυτός που θέλει απεγνωσμένα μία συμφωνία τερματισμού του πολέμου και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της - «Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε για γενέθλια, οδήγησε μεθυσμένος και έπεσε σε σταθμευμένο ΙΧ - «Απέφυγα μία γάτα», είπε

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία σπείρας που εξαπατούσε πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης: «Είναι αδιανόητο να δανείζεται ο Δήμος και να φεσώνετε τον Αθηναίο δημότη»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο – Αυστηρότεροι έλεγχοι για τον Έμπολα

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο προς τη Γάζα

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο 47χρονος - Η ανακοίνωση του Λιμενικού και η σύλληψη

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος και η Ελένη Αυλωνίτου - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» 

19:26LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ - Τζέικομπ Ελόρντι: Εθεάθησαν με μαγιό σε παραλία της Χαβάης - Εικόνες

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Ήμουν είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν – Ρισκάρει επανέναρξη του πολέμου

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης «βλέπει» έκρηξη του "last minute booking" στον ελληνικό τουρισμό

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας έπνιξε αδέσποτη γάτα και την πέταξε σε κάδο

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα: «Όχι» σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καβγά

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός μας δεν είναι προς πώληση» δήλωσε ο πρωθυπουργός

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση 35 ετών χωρίς απαντήσεις: Επιμένει η έρευνα για τον μικρό Μπεν στην Κω

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Τέλος και η Ελένη Αυλωνίτου - «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!» 

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Πώς εντοπίστηκε νεκρός ο 47χρονος - Η ανακοίνωση του Λιμενικού και η σύλληψη

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Ρόδο: «Δεν έτρεχε, πέρασε με πράσινο», λέει η αδελφή του 44χρονου οδηγού

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στο σπήλαιο του θανάτου; Νέο μυστήριο μετά τον εντοπισμό των σορών

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάβημα ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων στον στολίσκο προς τη Γάζα

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

19:26LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ - Τζέικομπ Ελόρντι: Εθεάθησαν με μαγιό σε παραλία της Χαβάης - Εικόνες

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 48χρονο ψαρά που βρέθηκε νεκρός - Ερευνάται δολοφονία μετά από καβγά

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης «βλέπει» έκρηξη του "last minute booking" στον ελληνικό τουρισμό

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έμπολα επιστρέφει με το σπάνιο στέλεχος Bundigio: Τo «καταστροφικό» χρονικό κενό για την επιδημία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ