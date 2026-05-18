Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος για τις ανάγκες του ρόλου του ως «Άγιος Ιωσήφ»

Ο Άρης Σερβετάλης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Άγιο Όρος, όπου ταξίδεψε για τις ανάγκες του ρόλου του στη νέα σειρά για τον βίο του «Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή».

Ο ηθοποιός θέλησε να ακολουθήσει την καθημερινότητα των μοναχών για να μπορέσει να προσεγγίσει όσο πιο αυθεντικά γίνεται τον ρόλο του. Μάλιστα, όπως φαίνεται, σε πλάνα που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Weekend Live», η μορφή του Άρη Σερβετάλη έχει αλλάξει αρκετά. Πλέον, εμφανίζεται με μακριά γενειάδα και ιερατική ενδυμασία, εικόνα αρκετά διαφορετική από αυτή που το κοινό έχει συνηθίσει.

Ο ηθοποιός είχε επαναλάβει την ίδια εμπειρία και στο παρελθόν όταν είχε υποδυθεί τον Άγιο Νεκτάριο στην επιτυχημένη ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού».

