Δύο γραμμές στο ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ξανά η συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ

Νέες προστριβές δημιουργεί στο ΠΑΣΟΚ η άποψη που εξέφρασε σε συνέντευξή του ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος τόνισε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στις εκλογές τότε θα μπορούσε να συζητήσει και με τη ΝΔ για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Πρώτο Θέμα, ο κ. Γερουλάνος δήλωσε ότι «εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα και το προοδευτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας».

Η δήλωση αυτή φαίνεται ότι συζητήθηκε έντονα εντός της Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά με το δεδομένο ότι στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είχε ληφθεί απόφαση μη συνεργασίας με τη ΝΔ σε οποιοδήποτε εκλογικό σενάριο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ήταν σαφής ως προς το ότι αυτή δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή για το ΠΑΣΟΚ.

«Όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους"», είπε κατηγορηματικά ο Χάρης Δούκας σχολιάζοντας αυτή την άποψη, αλλά χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στον Παύλο Γερουλάνο. Όταν μάλιστα του επισημάνθηκε ότι εκείνος είναι που το πρότεινε, ο κ. Δούκας ισχυρίστηκε ότι αυτή είναι μια άποψη που εκφράζεται και από άλλους εντός του ΠΑΣΟΚ.

«Πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας, να το πω και πιο απλά, και πει η Νέα Δημοκρατία, "εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ", τότε δύο τινά συμβαίνουν: ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει και πάει να κάνει συγκόλληση για τη νομή της εξουσίας», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μια αντιπαράθεση μεταξύ κεντρικών στελεχών φτάνει σε επίπεδο δηλώσεων, μετά την "εκεχειρία" που είχε κηρυχθεί από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου όλες οι πλευρές είχαν συμφωνήσει στο τελικό κείμενο της πολιτικής απόφασης.

