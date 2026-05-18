Γερμανία - Αποκάλυψη Bild: Το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου - Ετοιμάζεται για τα χειρότερα

Στρατιώτες συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας για τον εορτασμό της 70ής επετείου της Bundeswehr στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, η Γερμανία προχωρά σε εκτεταμένο σχέδιο ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας για περίπτωση πολέμου ή μεγάλης κρίσης, με επίκεντρο την αναβάθμιση καταφυγίων, την προμήθεια 110.000 κρεβατιών εκστρατείας και τη δημιουργία εφαρμογής που θα καθοδηγεί τους πολίτες προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο.

Το ερώτημα είναι παλαιότερο ακόμη και από τον Ψυχρό Πόλεμο: «Τι θα γίνει αν έρθουν οι Ρώσοι;». Την απάντηση για τους Γερμανούς καλείται να δώσει το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών του Alexander Dobrindt, καθώς είναι υπεύθυνο για την πολιτική προστασία.

Όπως αναφέρει η Bild, το σχέδιο του υπουργού Εσωτερικών Alexander Dobrindt αναμένεται να εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο και βασίζεται στο μοντέλο: σαφής αποστολή, καλύτερος εξοπλισμός και συνολική εκπαίδευση στην πολιτική προστασία.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας σχεδιάζει επενδύσεις ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029 για την προστασία του πληθυσμού.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη Bild, θα δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία με την ονομασία «Kommando zivile Verteidigung» για τον συντονισμό της πολιτικής και στρατιωτικής άμυνας, ενώ σχεδιάζεται και η εισαγωγή μαθημάτων πολιτικής προστασίας στα σχολεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εφαρμογή NINA, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν όχι μόνο να λαμβάνουν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και να καθοδηγούνται στον πλησιέστερο διαθέσιμο χώρο προστασίας, όπως καταφύγια, υπόγειοι σταθμοί, σήραγγες ή υπόγεια πάρκινγκ.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε στη BILD:

«Ενισχύουμε την προστασία του πληθυσμού και την πολιτική άμυνα. Με ξεκάθαρη στάση απέναντι στις υβριδικές απειλές και με συνεπή στήριξη των εθελοντικών δυνάμεων. Διασυνδέουμε τη στρατιωτική και την πολιτική άμυνα για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα».

Το σχέδιο Dobrindt αναλυτικά

Για τη στενότερη διασύνδεση πολιτικής και στρατιωτικής άμυνας, στο γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών δημιουργείται ειδική υπηρεσία με την ονομασία «Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας» (Kommando zivile Verteidigung), η οποία θα έχει τον κεντρικό συντονισμό και τον σχεδιασμό.

Το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει να επενδύσει έως το 2029 περίπου 10 δισ. ευρώ στην προστασία του πληθυσμού. Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Προμήθεια άνω των 1.000 ειδικών οχημάτων.

Αγορά τουλάχιστον 110.000 κρεβατιών εκστρατείας («στοιβαζόμενα, μονής θέσης»), με παραδόσεις από το 2027 έως το 2029.

Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης εγκαταστάσεων και κτιρίων της Technisches Hilfswerk (THW).

Επιπλέον 3 δισ. ευρώ για προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό στην THW και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Δημιουργία ιατρικής δύναμης ταχείας επέμβασης σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες στη Γερμανία, για αντιμετώπιση μαζικών περιστατικών τραυματιών.

Εκπαίδευση:

Θα θεσπιστούν πανεθνικά ενιαία πρότυπα εκπαίδευσης για καταστάσεις χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων (CBRN).

Ο Dobrindt επιδιώκει επίσης την εισαγωγή ενός είδους μαθήματος πολιτικής προστασίας στα σχολεία.

Η εφαρμογή Nina ως οδηγός διαφυγής

Προβλέπεται ακόμη η καταγραφή όλων των δημόσιων χώρων καταφυγής — όπως καταφύγια, ενισχυμένα υπόγεια, σταθμοί μετρό, σήραγγες και υπόγεια πάρκινγκ — ώστε να ενταχθούν στο ψηφιακό σύστημα προειδοποίησης και στην εφαρμογή NINA.

Με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε περιοχή θα εμφανίζεται στους πολίτες η ταχύτερη διαδρομή προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο.

