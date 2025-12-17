Financial Times: Η Γερμανία εγκρίνει αγορές όπλων αξίας 50 δισ. ευρώ

Το γερμανικό κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σήμερα, Τετάρτη, στρατιωτικές αγορές αξίας άνω των 50 δισ. ευρώ, καθώς η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρώπης, προχωρά με γοργούς ρυθμούς προς ένα τεράστιο πρόγραμμα επανεξοπλισμού.

Τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ (γερμανικής βουλής), η οποία έχει την εξουσία να μπλοκάρει ή να εγκρίνει όλες τις σημαντικές αγορές όπλων, κλήθηκαν από αξιωματούχους να υπογράψουν έργα που περιλαμβάνουν μια παραγγελία 21 δισ. ευρώ για ρουχισμό και προστατευτικό εξοπλισμό για στρατιώτες, σύμφωνα με έγγραφα που είδαν οι Financial Times.

Άλλες συμβάσεις περιλαμβάνουν μια συμφωνία ύψους 4 δισ. ευρώ για οχήματα μάχης πεζικού Puma και σχεδόν 2 δισ. ευρώ για δορυφορικά συστήματα με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αναγνώρισης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Ο Christian Mölling, διευθυντής του think-tank Edina με έδρα το Βερολίνο, δήλωσε ότι το σύνθημα των γερμανικών προμηθειών ήταν «αποκτήστε ό,τι μπορείτε μέχρι το 2029» — το έτος που οι αξιωματούχοι στο Βερολίνο πιστεύουν ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Η υψηλή δαπάνη έρχεται καθώς μεγάλα και μικρά είδη — από νέες στολές έως ένα σύστημα πυραύλων Arrow 3 αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Ισραήλ — έχουν αρχίσει να φτάνουν στα γερμανικά στρατεύματα μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης και παραμέλησης.

Η μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ ξόδεψε μόλις το 1% του ΑΕΠ της για την άμυνα κατά τη δεκαετία του 2000 και του 2010.

Η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 ώθησε τον τότε Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να προκηρύξει μια «Zeitenwende» — μια ριζική αλλαγή — στην προσέγγιση της χώρας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Έτσι, ανακοίνωσε την δημιουργία ενός ειδικού ταμείου 100 δισ. ευρώ για την αναμόρφωση του στρατού.

Ο διάδοχος του Σολτς, Φρίντριχ Μερτς, προχώρησε ακόμη περισσότερο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Κατάργησε τους περιορισμούς δανεισμού για να επιτρέψει απεριόριστες δαπάνες για την άμυνα και δεσμεύτηκε ότι θα καταστήσει τον γερμανικό στρατό τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη.

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισ. ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030 — το διπλάσιο του προϋπολογισμού των προηγούμενων πέντε ετών. Ενώ ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος και το 2026 έχει ήδη εγκριθεί από το κοινοβούλιο, η επιτροπή προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ πρέπει ακόμη να υπογράψει κάθε σύμβαση προμήθειας αξίας άνω των 25 εκατ. ευρώ, με τις πληρωμές να προέρχονται από διαδοχικούς προϋπολογισμούς τα επόμενα χρόνια.

Το Βερολίνο έχει καταρτίσει έναν μακρύ κατάλογο αγορών υψηλού κόστους από το 2022. Αυτές περιλαμβάνουν μια παρτίδα 35 μαχητικών αεροσκαφών F-35 αμερικανικής κατασκευής, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα που είναι αποθηκευμένα σε γερμανικό έδαφος, και 20 επιπλέον Eurofighter Typhoons.

Έχει, επίσης, παραγγείλει αμερικανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot και γερμανικά συστήματα IRIS-T, περισσότερα από 100 σύγχρονα άρματα μάχης Leopard 2A8, 60 ελικόπτερα βαρέως τύπου Chinook, καθώς και μια σειρά από νέα πολεμικά πλοία και υποβρύχια και πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Νέo άρμα μάχης Leopard 2A8 κατά τη διάρκεια εκδήλωσης παρουσίασης στο Μόναχο της Γερμανίας, Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025. AP

«Θα ήθελα να νικήσω τον εχθρό μου πριν περάσει τα σύνορά μου»

Ο τεράστιος αριθμός συμβάσεων που υπογράφηκαν φέτος έρχεται σε μια περίοδο που ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προσπαθεί να επιταχύνει δραματικά το -φημισμένο για την αργοπορία του- σύστημα προμηθειών άμυνας της Γερμανίας. Το κοινοβούλιο ήταν ένα από τα πολλά εμπόδια, αλλά οι αξιωματούχοι είναι περήφανοι που κατάφεραν να επιταχύνουν το ρυθμό έγκρισης από 46 έργα το 2021 σε 97 πέρυσι.

Η έξαρση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις στον αμυντικό κλάδο, με εντάσεις σχετικά με το πόσος εξοπλισμός πρέπει να αγοραστεί από αμερικανούς κατασκευαστές όπλων σε σχέση με τους ευρωπαίους, και πόσα πρέπει να δαπανηθούν για «συμβατικά» όπλα, όπως άρματα μάχης, αντί για καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα drones.

Πάντως, Γερμανοί αξιωματούχοι υπεύθυνοι για τις προμήθειες δήλωσαν ότι δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, εστιάζοντας στην αεροπορική άμυνα καθώς και σε επιθετικές δυνατότητες, όπως πυραύλους ακριβείας που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

«Θα ήθελα να νικήσω τον εχθρό μου πριν περάσει τα σύνορά μου», είχε δηλώσει ο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, Κάρστεν Σταβίτσκι, σε συνέδριο στο Βερολίνο τον περασμένο μήνα.