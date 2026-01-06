Πυρά Γεωργιάδη σε Βαρουφάκη για τη χρήση ecstasy: Ανεύθυνε, Καραγκιόζη, είναι θανατηφόρο

Πυρά εναντίον του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στα social media, μετά τις δηλώσεις περί χρήσης ecstasy.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει τις επικίνδυνες παρενέργειες της εν λόγω ναρκωτικής ουσίας, ενώ αναφέρει πως έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι. Παράλληλα, επιτίθεται στον Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 με τις περιγραφές του για «καταπληκτική εμπειρία» και «σπουδαία στιγμή» είναι πιθανόν να πείσει άτομα νεαρής ηλικίας να πάρουν ecstasy. Τον χαρακτηρίζει «ανεύθυνο αριστερό που λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάνης Βαρουφάκης ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία «καταπληκτική εμπειρία», «σπουδαία στιγμή» και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι "είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ".

»Ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άι σιχτίρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι! Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος!»

Δείτε την ανάρτηση

Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει… https://t.co/T4arHO0R4A — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 6, 2026

Βαρουφάκης: Έχω πάρει ecstasy

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στο vidcast «Phasma», εμφανίστηκε ιδιαίτερα ειλικρινής σχετικά με τις προσωπικές του εμπειρίες με τα ναρκωτικά. Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει βρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 απάντησε χωρίς περιστροφές πως «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει.Ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

