Βαρουφάκης: «Έχω πάρει ecstasy, θα ήθελα να κάνω χασίσι με τη Μέρκελ»

O Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη, προέβη σε ιδιαίτερα αποκαλυπτικές δηλώσεις για το παρελθόν του, τα ναρκωτικά αλλά και τους ηγέτες με τους οποίους θα ήθελε να κάνει παρέα χρήση.

«Αυτό έλειπε να μην είχα πάρει ποτέ ουσίες», απάντησε ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 με... θάρρος σε ερώτηση αν έχει πάει ποτέ σε rave party και αν έχει δοκιμάσει ναρκωτικά. Και κάπου εκεί πήρε φόρα.

«Δεν είμαι σαν τον Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ το 1989 και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή. Χόρευα 15 με 16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά μετά υπέφερα για μία εβδομάδα και δεν το ξανάκανα».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της χώρας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι προτιμά το χόρτο γιατί είναι «πιο ευχάριστο» και ότι ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνι Γεωργιάδη και την Άνγκελα Μέρκελ, θα επέλεγε τη Γερμανίδα καγκελάριο για να κάνουν παρέα πίνοντας ένα ολλανδικό τσιγάρο.

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο» τόνισε αρχικά και στο ερώτημα για την ιδανική παρέα είπε «θα έπινα με τη Μέρκελ. Το ρωτάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη;».

Κλείνοντας, ο Γιάνης Βαρουφάκης παραδέχθηκε ότι «μετανιώνω για τα πολλά που έχω κάνει» αλλά συμπλήρωσε ότι «αν δεν τα είχα κάνει δεν θα ήμουν αυτός που είμαι».