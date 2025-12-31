Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα

Σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στόχος της επίσκεψης ήταν τα παιδιά που νοσηλεύονται να μη στερηθούν τη χαρά των εορτών, παρά το γεγονός ότι περνούν τις γιορτινές ημέρες στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός αντάλλαξε ευχές με τα παιδιά και τους γονείς τους, επισημαίνοντας ότι εισέπραξε μηνύματα ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συμβολή του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες, παρά την κριτική που δέχεται κατά καιρούς.

Ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους, με υγεία.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και επισκέφθηκα τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία των Αθηνών (Παίδων Πεντέλης, Παίδων «Αγία Σοφία» και Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αλλά και το ολοκαίνουργιο Ωνάσειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που εγκαινιάσαμε με τον ΠΘ μόλις πριν από δύο μήνες) για να δώσω μερικά μικρά δώρα σε όλους τους μικρούς μας φίλους. (όλα τα δώρα ήταν χορηγία του καταστήματος «Μουστάκας» και ειδικά του κ. Νίκου Μουστάκα τον οποίο ευχαριστώ). Σκεφθήκαμε ότι τις γιορτινές μέρες βρέθηκαν τα παιδιά μέσα στα Νοσοκομεία, αλλά δεν πρέπει αυτό να τους στερήσει την ανθρώπινη χαρά των εορτών. Ανταλλάξαμε ευχές και εισέπραξα από τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους ευγνωμοσύνη για την φροντίδα που δίνει σε όλους απλόχερα το ΕΣΥ (και ας το απαξιώνουν κάποιοι διαρκώς για πολιτικούς σκοπούς). Καλή χρονιά σε όλους με Υγεία».

