Αντιδρά το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Γεωργιάδη-Πλεύρη κατά των… αριστεροκρατούμενων Διεθνών Δικαστηρίων

Τον ίδιο τον πρωθυπουργό εγκαλεί σε δήλωσή του, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, αναφορικά με τις αναρτήσεις ων υπουργών Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη σχετικά με τα Διεθνή Δικαστήρια.

Στη δήλωσή του ο κ. Μάντζος τονίζει ότι «τα διεθνή δικαστήρια και η διεθνής δικαιοσύνη συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς τάξης» και χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις αναρτήσεις των υπουργών, που όπως λέει, «αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου».

«Αποδίδουν όμως και κάτι περισσότερο: για σημαντική μερίδα της Νέας Δημοκρατίας, οι διεθνείς κανόνες και οι δικαστικές κρίσεις αποτελούν «πολυτέλεια», που πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού.

Κι όλα αυτά σε μια χώρα που στηρίζεται διαχρονικά στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων, σε μια χώρα στην οποία η προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη αποτελεί ισχυρή στρατηγική επιλογή», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος και συνεχίζει απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Το ερώτημα είναι ένα και σαφές και αφορά πλέον στον ίδιο τον Πρωθυπουργό: Συμφωνεί με τις δηλώσεις των υπουργών του; Εκφράζουν τη θέση της κυβέρνησής του;».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο υπ. Υγείας, απαντώντας σε χρήστη του Twitter (X) έγραψε ότι η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο είναι «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα!» και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία».

Σε μια προσπάθεια να τον υπερασπιστεί, ο υπ. Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έγραψε μεταξύ άλλων ότι «η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας». Συμπλήρωσε δε ότι «προσωπικά μου είναι αδιάφορη η κριτική που δέχονται νομοθετικά κείμενα που υποστήριξα».